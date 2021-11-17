Участковый из Орла Екатерина Санькова: «Учишься преодолевать себя, потому что нужен людям»

Кто сказал, что женщинам не место в участковых? Фото: из личного архива

17 ноября по всей стране около 45 тысяч человек отмечают свой профессиональный праздник — день участковых уполномоченных полиции. «Комсомолка» не могла обойти этот праздник стороной и не погрузиться в работу орловских Анискиных. Наш корреспондент провел день с Екатериной Саньковой – хрупкой блондинкой, которая отвечает за тишину и покой в крупном районе Орла. На участке Екатерины живет больше 8 тысяч человек, и у каждого свои проблемы.

ПУТЬ К МЕЧТЕ

В пункт полиции Екатерина прибывает без опозданий, минута в минуту, идет в кабинет и приступает к работе. Прошло пару минут с начала рабочего дня, а работа в отделе уже кипит: громкие переговоры, работа с документами, выезды и телефонные звонки. – Какой у Вас график? Много ли выходных? – спрашиваю у Екатерины, зайдя в кабинет.

– По графику у нас есть рабочие дни, суточные дежурства и выходные. Но участковый — это не та профессия, где ты можешь оставить работу на день-два, – признается полицейский.

Действительно, людям может понадобиться помощь в любое время суток, поэтому есть те, кто готов всегда помогать гражданам, в независимости от того, выходной сейчас день или рабочий, светлое время суток или ночь на дворе.

Екатерина четыре года работает участковым, с ноября 2017. В детстве она жила в Чите и уже тогда мечтала помогать людям и служить в милиции. Позже милицию стала полицией, а Екатерина перебралась в Орел, где и исполнилась ее мечта.

– Расскажите, как Вы пришли в полицию?

– Мой путь в полицию оказался очень длинным, надеть погоны было давней мечтой. И она осуществилась, – признается полицейская.

Родители – военные, подавали хороший пример с детства. Долго выбирать не пришлось, однако сложилось все не сразу. Сперва девушке не удалось поступить в институт МВД, пришлось учиться другим профессиям, отложив осуществление мечты, но не забросив ее. Через несколько лет Екатерина снова попробовала свои силы и поступила таки в юринститут им. Лукьянова, или «школу милиции», как называют вуз в народе.

После вуза было еще несколько лет работы не по профессии, и в 2017 Екатерине предложили пройти стажировку в органах. Но даже после окончания института некоторое время работала не в полиции и только в 2017 году Екатерине предложили пройти стажировку. Все сбылось: девушку назначили участковым.

РАБОТЫ ХОТЬ ОТБАВЛЯЙ

Люди, которые не работают в полиции, знают о должностных обязанностях только поверхностно. А их список не ограничивается парой строк.– Что же входит в основные обязанности? Их, наверное, очень много? – интересуюсь у Екатерины.

– Обязанностей достаточно много, самые основные это профилактика преступлений. Ну, а если предупредить не удалось, то выезды на место происшествий, а дальше распутать все загадки, раскрыть дело. Занимает большое время также прием заявлений и непосредственно общение с людьми, – перечислила участковый.

При этом люди могут не интересоваться и не знать, кто отвечает за правопорядок на улице, но вот участковый должен знать всех. За каждым человеком закреплен полицейский, к которому можно обратиться.

– Какой у вас участок, сколько в нем проживает человек?

– На участке №21, за который я отвечаю, проживают порядка 8 500 жителей. Это улица Катукова на Наугорском шоссе,– рассказала полицейский.

– Есть ли какие-то крупные объекты, которые находятся на этой территории? – задаю вопрос вдогонку.

– Да, на территории обслуживания находятся такие крупные объекты как 50-я школа, Ледовый дворец, торговый центр «Европа» и ряд многоквартирных домов.

У каждого из нескольких тысяч человек может возникнуть проблема, которую нужно решать. Назревает вопрос:

– С какими проблемами люди обращаются чаще всего?

– Это семейные конфликты на бытовой почве, конфликты между соседями, нарушение тишины в ночное время, а также нарушение спокойствия граждан.

Конечно, участковые получают и множество других жалоб. Бывает такое, что они не подтверждаются, но проверку все равно нужно провести по каждому заявлению, даже если кто-то жалуется, что громко лают собаки.

БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ И НОСИТЬ ПОГОНЫ? НЕТ, НЕ СЛОЖНО

Мы привыкли к тому, что чаще участковым работают мужчины. Полицейскому, особенно тому, который работает «в поле», физически сложно, да и небезопасная эта служба.

– Насколько сложно девушке работать участковым? - задаю вопрос.

– На самом деле мне не сложно. В любое время можно рассчитывать на совет и помощь от коллег. Но нельзя сказать, что участковый не сталкивается со всевозможными трудностями. Как и любой другой человек, ты учишься преодолевать себя и эти сложности, потому что нужен другим людям, - рапортует полицейский.

Екатерина говорит, также, что уверенности в себе добавляет поддержка близких. СПОКОЙНОГО ДЕЖУРСТВА НЕЛЬЗЯ ЖЕЛАТЬ

Чуть ли не у представителей каждой профессии есть какие-то приметы. Учителя боятся перепутать ключи от классных комнат, медики стараются не меняться своим дежурством, а кто-то вовсе боится черной кошки, перебежавшей дорогу. В полиции тоже свои приметы.

- Мы не желаем друг другу спокойного дежурства, чтобы все не случилось наоборот, – говорит Екатерина.

Хотя, даже если оно будет неспокойным, - это служба, долг, который зовет. Екатерина говорит, что хоть сложности и бывают, о выборе профессии и сбывшейся детской мечте она не жалеет.