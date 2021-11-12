«Ростелеком» и ОГУ им. И.С. Тургенева подвели итоги образовательного проекта «IT-семья» в Орле

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«Ростелеком» совместно с Орловским государственным университетом им. И.С. Тургенева провели финальное занятие образовательного проекта «IT-семья». На итоговом уроке участники программы (12 пар бабушек и дедушек с внуками и внучками) закрепили пройденный материал и сдали экзамен.

В течение месяца представители старшего поколения вместе с подростками изучали азы компьютерной грамотности, знакомились с работой онлайн-сервисов и социальных сетей, учились генерировать надежные пароли, защищаться от кибермошенников, совершать интернет-покупки, осваивали портал госуслуг. Уникальная программа курса была разработана преподавателями опорного вуза Орла.

Итоговый урок проекта прошел в форме экзамена. Ученикам было предложено выполнить задания и ответить на вопросы по изученному материалу. Все пары участников успешно выдержали испытания: продемонстрировали уверенное владение социальными сетями, порталом госуслуг, закрепили теоретические и практические навыки, полученные во время курса. Быстрее всех с поставленными задачами справились Иванова Наталья Михайловна с внучкой Рулевой Софией.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Пандемия усилила значение интернета во всех сферах жизни людей. Работа, обучение, общение, приобретение товаров, получение услуг какое-то время были возможны только в дистанционном формате. Сеть стала необходимостью в том числе и для представителей старшего поколения, ведь очень многие бабушки и дедушки вынужденно оказались на самоизоляции. Мы надеемся, что проект “IT-семья” помог им овладеть базовыми цифровыми навыками, тем самым сделав их жизнь комфортнее и интереснее».

Александр Федотов, ректор ОГУ им. И.С. Тургенева:

«Мы отлично понимаем, что для получения знаний нет никаких возрастных ограничений. Поэтому с радостью поддержали проект "Ростелекома" "IT-семья" и будем помогать в его реализации в Орловской области и дальше. Готовы в следующем году провести обучение еще нескольких групп. Опыт первого выпуска показал, что необходимо скорректировать программу, уделив больше внимания практическим навыкам, нежели теории. Нужно провести больше онлайн-занятий, чтобы слушатели могли свободно владеть несколькими платформами, помимо уже привычных Skype и Zoom».

В завершение финального урока участников-победителей наградили специальными призами от «Ростелекома» — умными колонками «Капсула» от VK. Это многофункциональное устройство с голосовым помощником Маруся, которое умеет управлять «Умным домом» от «Ростелекома», включать музыку и кино через Wink, может позвонить другу или вызвать такси, знает сотни сказок, игр и загадок. «Капсула» проста в использовании, четко выполняет команды и отвечает на любые вопросы. Работает умная помощница от электросети и поддерживает технологии беспроводной передачи данных Wi-Fi, NFC, Bluetooth.

Остальные выпускники проекта «IT-семья» получили сувениры от организаторов.

Узнать подробнее о «Капсуле» и приобрести ее можно на сайте «Ростелекома».

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