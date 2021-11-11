«До интернета полкилометра и лисы с зайцами бегают»: блогер из Орла уехал в глубинку учить детей

По словам блогера-путешественника, знакомого многим орловцам, мысли стать учителем у него давно возникали Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Деревня Шашкино тихо и уютно расположилась между реками Окой и Зушей в более чем 70 километрах от Орла. На противоположном берегу одной из рек уже проходит граница с соседним регионом и если подойти к нему поближе, то сотовый оператор непременно напомнит: «Вас приветствует Тульская область».

Здесь, в самой что ни на есть глубинке, жизнь приобрела причудливые черты: неподалеку от унылых развалин бывшего колхоза – детская площадка с новыми спортивными снарядами, рядом с полузаброшенной почтой со сталкерским антуражем – школа, которой еще городские могут позавидовать. Именно сюда, в этот уголок на стыке прошлого и настоящего, приехал преподавать историю тревел-блогер и краевед из Орла Андрей Бубликов.

Путешественник перебрался в деревню всего несколько месяцев назад, снял сельский домик и потихоньку вникает в особенности местного быта. Корреспонденты «Комсомолки» побывали в гостях у начинающего учителя и узнали, каково это жить в деревне, где до тебя никто не может дозвониться, где поймать интернет можно только полукилометре от дома и зачем ему все это нужно.

ШАШКИНО? ДОБЕРИСЬ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ

Отправиться в путь мы с фотокором решили в конце октября, под финал первой четверти. День, на который была назначена поездка, начался с сильного дождя и мы уже забеспокоились, что и вовсе никуда не поедем, ведь найти человека, согласившегося вести нас в Шашкино, было непросто.

- Куда? В Шашкино? Да вы что, там же дорога никакуща, – наперебой отвечали бывалые водители.

На общественном транспорте ехать оказалось тоже не вариант: автобус из райцентра ходит всего дважды в сутки. Но, к счастью, нам повезло и водитель, согласившийся нас выручить, все-таки нашелся.

- Да я сам как-то раз бывал в Шашкино. Справлялся с женой на байдарке по Зуше и потом из этой деревни пытался вызвать такси, чтобы до Мценска добраться. Так часа два, наверное звонил, никто не соглашался ехать сюда, - пояснил наш шофер.

Асфальт положили, но вот автобус пускать перевозчикам невыгодно Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

То, что дорога в Шашкино и действительно больше похожа на лунную поверхность с огромными кратерами я смогла убедиться лично еще в сентябре, когда ехала на другое редакционное задание. Ощущение, что некий заправский бармен сбивает коктейль, в котором я и водитель – главный ингредиент, сохранилось у меня до сих пор.

За беседой о коварстве орловских дорог мы оставили позади более шестидесяти километров и приблизились к тому самому повороту на Шашкино и - о чудо! Перед нами оказалась гладкое (почти) полотно со свежеуложенным асфальтом. По краям, конечно, не очень приглядно рассыпалась щебенка, а новая дорожная разметка «раскисла» от дождя, но по ней все-таки можно было ехать и это нас всех порадовало.

- Цивилизация и до Шашкино добралась! Надо же, - удивился наш водитель и прибывал скорость.

ОБИТАТЕЛЬ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ДОМИКА

Еще в пути я несколько раз пыталась дозвониться до Андрея, но электронный женский голос настырно твердил: «Телефон абонента выключен или находится вне зоны сети». Последний раз в соцсети он появлялся почти сутки назад.

Вскоре и мой телефон стал отказываться работать. Сначала пропал интернет, затем и связь. Найдя описанный Андреем дом с лавкой из автомобильных сидушек, мы припарковались. Выйдя из машины, я сделала последнюю попытку поймать сеть и позвонить. За этим занятием меня и застукал Андрей.

Андрей пока что обживается в своем новом домике Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Звони, звони, только ты не дозвонишься. Привет! – разулыбался он, идя нам на встречу. Как позже выяснилось, чтобы поймать злополучную сеть нужно еще полкилометра пройти на другую сторону деревни.

Описанный Андреем дом, который ему бесплатно сдали в аренду на время работы в местной Миновской основной школе, оказался просто несоизмерим с его ростом: окна где-то на уровне плеч, а дверь явно профессиональный ловец людских лбов.

При первом рассмотрении мне представилось, что дом проседает под землю или в нем раньше жил очень-очень маленький человечек. В реальности же жилище оказалось добротным, крепким.

- Дом еще дореволюционный, отопление есть. Мне он сразу понравился. Единственное, он до меня года три пустовал, поэтому я его до сих пор никак до конца проветрить не могу, - признается Андрей.

Мы решили разместиться на улице под навесом и тогда в глаза мне бросилось еще одно низенькое строение, явно не под стать новому хозяину.

- Здесь у меня колонка и умывальник. Первое время, когда приехал, я тут и умывался. Сейчас уже холодно, только воду набираю и все. Правда, помыться в доме можно, но сложно. Удобства все на улице, - опережает мой вопрос собеседник.

В этом сарайчике спрятана колонка, все удобства - на улице Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Аскетичность, конечно, аскетичностью, но мне уже не терпится задать главный вопрос: «Не хочется ли сбежать?».

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ

- До этого я был в Шашкино несколько раз. В прошлом году путешествовал по родному Мценскому району на велосипеде, проезжал мимо эту деревню и на ее окраине увидел интересное двухэтажное здание. Подъехал, посмотрел, но тогда я еще не знал, что это школа. Только догадывался по названию улицы – «Школьная». Грубо говоря, год назад я даже не подозревал и не мог подумать, что я буду здесь работать. Но судьба сложилась именно так, - говорит Андрей Бубликов.

По словам блогера-путешественника, знакомого многим орловцам, мысли стать учителем у него давно возникали. Он даже думал поучаствовать в программе «Учитель для России», уехать куда-нибудь на другой край страны и сменить обстановку. Но потом возникли другие дела, заботы и идея об учительстве отошла на другой план, пока в 2021 году за несколько дней до начала нового учебного года Андрею не написал его старый товарищ – методист в Миновской основной школе.

- Как всегда, главную роль сыграл случай. Мне написал товарищ, с которым я не общался уже несколько лет, и спросил: есть ли у меня знакомые люди, которые готовы поработать в школе в деревне. На что я ответил: «да, есть. Я не против». Он удивился, но сразу сказал – приезжай. И вот, 30 августа я уже был в Шашкино и знакомился со школой, - рассказывает Андрей.

В каждом классе по одному ученику, занятия индивидуальные Фото: предоставлено героем публикации.

Начинающему учителю сразу же дали вести четыре предмета - история, обществознание, ОБЖ и география – и вдовесок классное руководство в восьмом классе.

- Перед 1 сентября я на самом деле очень переживал, справлюсь ли. Потом утром перед торжественной линейкой на День знаний еще был небольшой мондраж, но потом я зашел в класс, пообщался с учениками и меня сразу отпустило, стало легко. Оказалось, что мы с ребятами на одной волне, - признается молодой учитель.

В КАЖДОМ КЛАССЕ ПО ОДНОМУ УЧЕНИКУ

Педагогический опыт у Андрея пока небольшой. За плечами только практика времен учебы в институте (кстати, он обладатель редкой специальности – теолог, религиовед). Однако с учениками он быстро нашел общий язык, тем более их у него всего пять человек.

Сейчас Андрей ведет занятия в четырех классах – пятом, шестом, восьмом и девятом. Седьмого класса в школе в этом году нет. При этом во всех классах, кроме девятого, учится по одному человеку. Только в девятом две ученицы.

- У меня можно сказать индивидуальное обучение. Справляюсь, не было никаких трудностей. Насколько я пониманию, детям все нравится. Сельские дети от городских отличаются. Мне кажется у них поведение намного лучше. Да и куда им деваться, когда ты сидишь на занятиях один, поговорить тебе не с кем и к тебе все внимание, - улыбаясь, говорит Андрей Бубликов.

Всего же в школе сейчас учится двенадцать детей. Десятого и одиннадцатого классов нет, и после окончания основной школы ребятам предстоит сделать выбор – ехать получать средне-специальное образование в город или доучиваться в соседней деревне Тельчье и каждый день ездить по 14 километров туда-обратно.

Сейчас в Шашкино проживает всего 200 человек, хотя в былые времена людей было гораздо больше. Но тогда еще был цел колхоз и людям не приходилось уезжать на заработки – кому в Мценск, кому на вахту в Москву.

- Учителей примерно столько же, сколько и учеников. В основном все приезжают из Мценска. Только одна учительница приезжает из соседнего села Минино, ну и я здесь практически живу, хотя занятия у меня только три дня в неделю, - рассказывает Андрей.

ШАШКИНСКАЯ «ЦИВИЛИЗАЦИЯ»

По словам молодого учителя, к жизни в Шашкино он адаптировался быстро, но без бытовых курьезов все-таки не обходится. И первое с чем Андрей столкнулся, перебравшись в деревню – это проблемы со связью.

- В метрах пятистах от дома удается поймать интернет. Каждый вечер стараюсь выходить, чтобы что-то выложить в свою группу, найти что-то по учебе или работе. А в доме у меня связи нет, от слова совсем. Даже дозвониться здесь до меня невозможно. В этом есть, конечно, какая-то романтика и к одиночеству я привыкший, но здесь это в какой-то абсолют возведено, - говорит мой собеседник.

Колоритная почта в Шашкино Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Поэтому вечерами Андрей берет с собой фонарик и оправляется искать «цивилизацию». Правда порой вместо интернета он натыкается то на спокойно прогуливающихся на окраине деревни ежей и зайцев, то на даже на лис. Причем, очень любопытных и настырных.

- Вот недавно пошел как обычно на свою точку ловить интернет, вижу передо мной два глаза светятся. Я фонариком посветил, а это лиса. Смотрит на меня и ни с места, я ее отпугнул, и она вроде убежала, потом смотрю, а она меня обошла и снова смотрит, - рассказывает Андрей.

К слову, с живностью у орловского путешественника всегда были особые отношения. В походах то кошки, то собаки к нему так и притягиваются. Вот и в Шашкино Андрей уже почти успел обзавестись собственным домашним котом.

- Вчера вот кот рыжий приходил. Сижу, пишу свой дневник. Слышу, словно кто-то постучал. Выглядываю в окошко – сидит кот. Открываю дверь, а он сразу: «мяу» и в дом. Угостил его. Если бы знал, что он точно ничейный, то Рыжий бы у меня жил, - смеется Андрей.

Вот только приманить кота на вкусняшку непростая задача: купить продукты в местном РАЙПОвском не так-то просто.

Андрей хорошо знает историю деревни и хочет создать при школе музей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- По средам магазин не работает и у меня остается все два дня, чтобы закупиться. Да и вроде бы ХХI век, карточки везде принимают, а тут терминалы не ловят сигнал, в плохую погоду не работают, покупку не могут пробить и бывает так, я не могу себе позволить что-то купить, если нет налички, - сетует молодой учитель из Шашкино.

Уехать же за покупками или по делам в райцентр тоже роскошь, доступная лишь обладателям личного авто или же крепкой нервной системы.

- Еще два-три года назад ситуация с общественным транспортом была гораздо лучше. В день точно ходило по четыре автобуса. Ладно я, но местным жителям намного хуже. Той же бабушке съездить в магазин, в аптеку или поликлинику в Мценск – уже целая проблема. Сейчас дорогу сделали, но ничего не поменялось. Говорят, что нецелесообразно по деньгам выходит для перевозчиков. Итак автобус, чтобы к нам заехать, делает крюк в 10 километров, - поясняет Андрей.

ЗДЕСЬ БЫЛИ ТУРГЕНЕВ И ТОЛСТОЙ

Андрей сейчас серьезно занялся краеведением, изучает историю Шашкино и уже готовится создать школьный музей. Даже тематические разделы придумал - экспозиция по истории села, истории школы и по Великой Отечественной войне. Сейчас потихоньку собирает экспонаты.

- История деревни Шашкино очень интересная. Когда-то здесь был храм, а на месте школы располагалась усадьба дворян Беэров. Их частым гостем был писатель Иван Тургенев, приезжал погостить и поохотиться в здешних местах. В Шашкино бывали также писатель Лев Толстой, общественный деятель Михаил Бакунин, вел врачебную практику будущий первый нарком здравоохранения Николай Семашко. Хочется сохранить эти моменты жизни села, чтобы про них не забывали, - увлеченно рассказывает Андрей Бубликов.

Созданием музея молодой учитель планирует заняться в ближайшее время. Первыми, кто побывает здесь на экскурсии, станут ученики Андрея.

Пока же в роли экскурсантов мы: гуляем по деревне, дивимся обилию кирпичных дореволюционных домов, рассматриваем место разобранного некогда храма со старинным надгробием, любуемся видами с высокого берега Оки.

Когда приходит время прощаться, Андрей провожает нас до машины и идет в свой маленький низенький домик, готовиться к урокам. Мы же отправляемся в путь, так и не задав главный вопрос: «Не хочется ли сбежать?». Впрочем, кажется, бегство - не в его планах.