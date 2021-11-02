"Нанесла телесные повреждения и забрала документы": орловчанка рассказал о конфликте фельдшера скорой помощи с ее пожилой свекровью

В конфликте между фельдшером скорой помощи и пожилой пациенткой разбираются полицейские Фото: Архив "КП"

Орловские группы в социальных сетях всколыхнула шокирующая история, рассказанная орловчанкой. В одном из сообществ женщина опубликовала пост, в котором описала конфликт своей пожилой свекрови с фельдшером скорой помощи. По словам орловчанки, медик забрала документы на собственность из дома пациентки, оскорбляла ее и даже дошла до рукоприкладства. "Комсомолка" попыталась разобраться, что же на самом деле случилось в доме пожилой женщины.

Все произошло в Сосковском районе 29 октября. Скорую помощь поздно вечером вызвала пожилая местная жительница: по словам ее невестки Евгении несколько дней у свекрови держалась высокая температура на уровне 39. Через какое-то время медики прибыли на место. Что именно произошло между двумя женщинами сейчас устанавливает полиция. Опять же со слов Евгении, опубликовавшей эту историю, фельдшер грубо вела себя с пациенткой, на что та пригрозила заснять ее поведение на видео. После чего медик "нанесла ей телесные повреждения".

Орловчанка утверждает, что фельдшер и пыталась душить пациентку, и оскорбляла ее не стесняясь в выражениях, и порвала той цепочку, и даже разбила градусник. А затем забрала документы на собственность и была такова.

После такого визита пожилая орловчанка позвонила сыну и невестке, которые живут в Орле, и те приехали на помощь. Написали заявление в полицию, потребовали провести освидетельствование на состояние опьянения у фельдшера. И заодно забрали документы, которая медик прихватила с собой из чужого дома.

- Свекровь забрали к себе в Орел,одна она оставаться боится,здоровье у нее плохое и скорую помощь она уже не вызовет, - рассказала Евгения К.

На момент написания данной публикации связаться с фельдшером и главным врачом Сосковской районной больницы "Комсомолке" не удалось, но о том, что уже проводится служебное расследование, а также некоторые детали случившегося нам озвучил Станислав Шувалов, недавно вступивший в должность глава регионального депздрава.

- Ситуация вызывает вопросы как у родственников так и у нас. Если действительно все так, как нам обрисовали, то этот случай заслуживает особого внимания. И главный врач, и фельдшер написали объяснительные, по нашей линии проводится проверка. По словам фельдшера, насилия она не применяла. Но она не отрицает конфликта, однако говорит, что пыталась его погасить без рукоприкладства. Что касается документов, то медик и правда их забрала. Пояснила, что они лежали на столе, и ровно сверху этой стопки она положила свои медицинские бумаги, а потом случайно захватила все вместе, - рассказал "Комсомолке" Станислав Шувалов, и.о. начальника департамента здравоохранения Орловской области.

Дела в связи со сложившейся ситуацией еще не возбуждено.

- Обращение зарегистрировано. Сотрудники ОМВД России по Сосковскому району проводят по данному факту проверку, - сообщила "КП" Карина Тхаржевская, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

Безусловно, реальную картину установить будет непросто, ведь в доме были только двое: сама фельдшер и пациентка. Ситуацию должны прояснить результаты судебно-медицинской экспертизы, на которую направили пожилую женщину. СМЭ покажет, были нанесены побои или нет.

Редакция "КП-Орел" следит за дальнейшим развитием ситуации.