Археологи обнаружили при раскопках в Орле Рождественский собор с десятком погребений

Раскопки на территории Орловской крепости стартовали в двадцатых числах сентября Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле продолжаются археологические раскопки в районе слияния Оки и Орлика. Именно здесь более четырех столетий назад, в 1566 году, возникла Орловская крепость. Сейчас от нее не осталось и следа, но это только с первого взгляда.

Приступившие в двадцатых числах сентября к раскопкам сотрудники экспедиции Института археологии РАН под руководством Олега Радюша уже сделали несколько открытий. Найден фундамент первого на территории города храма - Рождественского собора, внутри которого сохранилось более десяти погребений.

И это не единственные находки. Корреспонденты «Комсомолка» побывала на раскопках и узнала, как они помогут пролить свет на жизнь и смерть найденных обитателей Орловской крепости.

ПОГРЕБЕНИЯ ВОЗЛЕ И ВНУТРИ ХРАМА

Погребения частично разрушены при строительстве каменного Рождественского собора Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Открытие первых захоронений археологи сделали еще в 2015 году. Тогда им удалось найти 25 погребений, среди которых погребальные ямы с взрослыми мужчинами-воинами, женщинами и даже младенцами. Останки каждого из них археологи вместе с антропологами тщательно изучили и смогли реконструировать внешность четырех человек.

И вот теперь новые находки, на этот раз внутри Рождественского собора. Следы его фундамента обнаружили также еще во время экспедиции 2015 года, но тогда четкой уверенности, что это тот самый храм не было.

Олег Радюш: "В 2015 году, когда мы здесь копали, удалось зацепить часть Рождественского собора" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- В 2015 году, когда мы здесь копали, удалось зацепить часть Рождественского собора. Но надо было проверить, действительно ли это так или это только наша гипотеза. Теперь есть полная уверенность, что это он. Сейчас мы уже докопали фундамент. Это первая церковь на территории Орла, - рассказывает Олег Радюш, научный сотрудник Института археологии РАН и руководитель экспедиции.

Как оказалось, первые погребения находились за алтарной стеной и датированы XVI-XVII веками. Это дети боярские, бояре, представители казачьей знати и другие служивые люди крепости.

Среди последних найденных погребений уже в самом храме, по всей вероятности, священники и монахи.

- Внутри храма мы обнаружили, по всей видимости, остатки пола из крошеного известняка и погребения были сделаны в этом полу. Сейчас их больше десяти и, скорее всего, их будет еще больше. Сейчас в верхнем слое мы видим погребения, которые частично разрушены при строительстве каменного Рождественского собора. В нормальной сохранности были останки только одного человека – мужчины в возрасте с очень крепким физическим развитием и сильнейшим пародонтозом, - говорит археолог.

В соборе нашли десяток погребений, но судя по всему их будет больше Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

По словам Олега Радюша, самые сохранные ранние погребения сотрудники экспедиции ожидают найти внизу, в культурном слое, относящемся ко второй половине XVI века.

- Там должны быть представители первой знати города Орла, самой первой крепости. Нам осталось докопать где-то 20 сантиметров, где-то 40 сантиметров, где-то 50 и мы дойдем до материка (геологической поверхности, которая не затронута человеком). Сейчас мы находимся на окончании позднесредневекового слоя и приближаемся к древнерусскому, - поясняет руководитель экспедиции.

СЫТАЯ, НО НЕ ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ В КРЕПОСТИ

С найденными останками в Рождественском соборе еще серьезно предстоит поработать антропологам, чтобы определить кем эти люди были при жизни, чем занимались и как умерли. Зато найденные в 2015 году обитатели крепости уже хорошо изучены.

Исследования показали, что жизнь в Орловской крепости была достаточно сытой, люди питались хорошей пищей, тренировали свою силу и выносливость, участвовали в военных походах. Мужчины были очень крепкие, достаточно высокого роста с хорошим физическим развитием.

Реконструкция облика молодого воина, погибшего от стрелы. Фото: Сейминско-Суджинская Археологическая Экспедиция

- Все они хорошо питались, это прослеживается по зубам. Их состояние очень хорошее, только у одного найденного мужчины были проблемы с пародонтозом. У нас даже на раскопе девушка-стоматолог работала и сказала, что она сейчас в Орле таких зубов практически не видит. Режим питания у них был лучше, чем у крестьян, - рассказывает Олег Радюш.

Среди найденных погребений встречаются люди в возрасте до 50-60 лет. Один из них «воевода», так археологи назвали очень большого крупного мужчину, очень хорошо физически развитого.

Таким современники могли увидеть воеводу. Фото: Сейминско-Суджинская Археологическая Экспедиция

- Он был привезен откуда-то издалека и похоронен здесь. Его везли в двойном гробу. Яма в его погребении была почти 3х2 метра. Это говорит о том, что его везли в путевом гробу. Когда тело погибшего или умершего вдалеке от своего погоста человека клали в гроб, заливали медом и другими консервантами, позволяющими сохранить его в течение нескольких недель и затем упаковывался в еще один большой ящик. Такого рода погребения соответствовали высокому социальному статусу. Мы не знаем, в какое точно время он погиб. Но, скорее всего, участвовал в одном из дальних походов, - говорит археолог.

Самые сохранные ранние погребения сотрудники экспедиции ожидают найти внизу Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Судьбу еще одного воина из Орловской крепости ученые установили доподлинно. Ему было всего 20-25 лет, когда в сражении его настигла стрела. Ранение оказалось смертельным. Похоронили его прямо с этой стрелой в груди. Поэтому жизнь в крепости хоть и была сытой, но от опасностей в военных походах явно не спасала.

Жили в крепости и монахи. Археологи обнаружили одного из них за стенами храма. Установить его социальный статус удалось по погребальному обряду – под его головой находилась каменная плита.

- У него было погребение на каменной подушке под головой – это символ отказа от всего мирского, – поясняет Олег Радюш.

ОБОЛ ХОРОНА

Жили в крепости и женщины с детьми – семьи воинов. С ними у археологов связано особенно много историй.

Женщина, найденная с монетой. Реконструкция: Сейминско-Суджинская Археологическая Экспедиция

- У одной из найденных женщин было несколько срощенных переломов. Это значит, что за ней ухаживали и лечили. По всей видимости, она занималась шитьем. Это определяется по определенному виду травм. Примечательно, что во рту у нее лежала монета времен Ивана Грозного, - рассказывает руководитель экспедиции.

Как поясняет ученый, это языческий обряд. «Обол Хорона» - монета, которую клали покойнику в рот, чтобы он отдал ее в качестве платы при переходе через реку Стикс. Удивительно, но это языческое верование дожило до христианских времен.

Языческий обряд с монетой сохранялся долгое время. Фото: Сейминско-Суджинская Археологическая Экспедиция

Такого рода обряды проводили даже с детьми. Так, было найдено погребение ребенка, у которого на подвеске были две монетки, так называемые «севские чехи» (монеты, чеканившиеся к походу на Украину войск Петра Алексеевича в 1689 году).

- При Петре запретили хоронить на территории крепостей, при Екатерине – вообще на территории городов. А до этого люди жили среди этого всего скученно: здесь воеводский дом, здесь кладбище и храм. Это было естественно. При этом мы не нашли никаких надгробных плит, - поясняет Олег Радюш.

ПОЧЕМУ КРЕПОСТИ БОЛЬШЕ НЕТ?

В 1966 году на месте Орловской крепости разбили парк и установили памятный камень Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сложно представить, что в Орле на территории парка возле обелиска 400-летия образования города и Богоявленской площади когда-то находилась настоящая средневековая крепость с массивными дубовыми стенами с башнями и частоколом. Да еще и такая большая, ведь она вмещала в себя и собор, и воеводовскую избу, и тюрьму, и склады с казной и оружием, и даже кладбище.

С двадцатилетним перерывом (с 1617 по 1636 годы) крепость просуществовала более ста лет, но к началу XVIII веках потеряла свое былое значение военного укрепления, обветшала и вскоре была разобрана. Правда, еще какое-то время стоял на ее территории каменный Рождественский собор (первый храм был деревянным), да и тот разобрали на кирпичи в конце правления Екатерины Великой.

- В первой половине XIX века на месте Орловской крепости судя по всему не было никаких построек. После переноса административного центра наверх эту площадку практически не использовали, здесь никто не жил. Она периодически заливалась Окой и об этом свидетельствует песок в культурных слоях. Такая белая песочная прослойка говорит о том, что разливы были сильные и вода долго стояла. Никаких вещей от первой половины 19 века здесь не встречается, - рассказывает Олег Радюш, научный сотрудник Института археологии РАН и руководитель экспедиции.

Только к концу XIX века на месте канувшей в лету Орловской крепости вновь отстроили площадь и построили большой длинный дом на каменном фундаменте. В нем, скорее всего, находился склад и торговые лавки.

- Даже на многих фотографиях, особенно с противоположного берега, это строение есть. Дом простоял как минимум до конца войны или был частично разрушен во время нее. Окончательно здесь было все снесено примерно в 1966 году, когда разбивали парк 400-летия Орла. Здесь все раскатали, все постройки остались в развалинах под землей. Сверху насыпали чернозем и разбили дорожки, - рассказывает археолог.

Так от последних построек на территории Орловской крепости и вовсе ничего не осталось. Единственное, что о ней сейчас визуально напоминает, это памятный камень «Детинец» с надписью: «Здесь в 1566 году была заложена Орловская крепость».

НА ВАЛАХ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОРОДИЩА

Покинуть место раскопок, не спросив о возрасте Орла и спорах по этому поводу, было бы опрометчиво. А вдруг все-таки город древнее, чем кажется? И сейчас, это уже практически факт – на его месте когда-то существовало крупное поселение.

- Оно имело важное значение на Окском пути. У нас были вопросы по поводу его статуса – селище или городище. Были предположения, что Орловскую крепость поставили на валы древнерусского городища. В этом году уверенности, что здесь находился административный центр древнерусского времени, увеличилась в разы, - говорит Олег Радюш.

Однако древнерусский слой на территории Орловской крепости сильно разрушен. По словам археолога, когда строили крепость, предыдущие культурные слои перемешали.

- То, что город стоит на месте, где ранее существовал административный центр, можно говорить существенно и определенно. Дневнерусский слой распространяется отсюда и до Красного моста и даже за него, - рассказывает Олег Радюш.

Напомним, на подходах к Красному мосту археологи обнаружили частокол древнерусского периода.

Археологи обнаружили уже более 200 индивидуальных находок, половина из них – монеты Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

РАСКОПКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Сотрудники экспедиции планируют завершить работы через неделю. Сейчас они углубились на три с половиной метра и впереди у них древнерусский культурный слой, который должен принести новые открытия. Впрочем, находок и так уже не мало.

Помимо фундамента Рождественского собора археологи нашли совсем рядом с ним еще один фундамент. Он еще до конца не расчищен, но уже виден. Предположительно, он относится ко второй половине XVII века (период правления Алексея Михайловича).

- Судя по плану 1728 года, единственному и самому раннему изображению Орловской крепости, возможно это большая воеводская изба. Фундамент состоит из камня, а само здание, скорее всего, было деревянным, - говорит руководитель экспедиции.

В настоящее время в копилке археологов более 200 индивидуальных находок, половина из них – монеты от XI до XХI веков. Это и «чешуя» Ивана Грозного, и монеты Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, Петра Великого и других более поздних правителей. Кто-то из жителей Орла в свое время даже умудрился потерять здесь серебряный николаевский рубль.

К позднему периоду относятся находки всевозможных стеклянных аптечных и парфюмерных пузырьков, перстней, пуговиц и других случайных потерь. А вот предметов из кожи, дерева и бересты на территории слияния Оки и Орлика не обнаружено, в отличии от Красного моста.

- Грунт сухой, органика практически не сохранилась. На Красном мосту же была особенность: слой XVIII -первой половины XI веков дал огромное количество находок из бересты и кожи. Это было удивительно, потому что обычно в Центральной России такого слоя нет. Здесь все по-другому, поэтому берестяные грамоты мы здесь вряд ли найдем, - поясняет Олег Радюш.

Как говорит ученый, в целом Красный мост и Орловская крепость дают большое количество материала, потому что здесь всегда находилось большое количество людей, решались все административные вопросы, здесь находился гарнизон и отсюда воины направлялись в походы.

- Будут ли дальнейшие раскопки, зависит от руководства города и области. Если появится желание продолжить эти исследования, то мы с удовольствием будем этим заниматься. Но судя по тому, что на следующий год запланировано благоустройство, то возможно это последнее в ближайшее десятилетие исследование. но задачу мы свою выполнили. Здесь вместе с 2015 годом около 150 метров раскопано. Для городского слоя это много. Находок много, обрабатывать коллекцию здесь еще долго. В следующем году планируем представить их на выставке в Краеведческом музее, - подводит итоги руководитель экспедиции Института археологии РАН.