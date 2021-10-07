Александр Бречалов и Игорь Маковский провели рабочую встречу

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Глава Удмуртии Александр Бречалов и Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский обсудили вопросы подготовки электросетевого комплекса Удмуртской Республики к предстоящему осенне-зимнему периоду, консолидацию сетевых активов на территории региона и ряд других важных для Удмуртии вопросов.

Как отметил входе встречи Игорь Маковский, энергетики Удмуртэнерго полностью готовы к началу отопительного сезон. Капитально отремонтированы 562 трансформаторные подстанции, 4096,2 км воздушных линий электропередачи всех уровней напряжения, расчищено от древесно-кустарниковой растительности более 832 га трасс воздушных линий. Кроме того, стороны дали положительную оценку результатам консолидации электросетевого комплекса региона, которой занимается группа компаний «Россети» по поручению Президента России. Под управление филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» перешли «Ижевские электрические сети», электросетевой комплекс «Воткинских электрических сетей» и электросети города Можги.

«Консолидация сетевых активов Республики позволяет выйти на принципиально новые показатели качества и надежности поставляемых энергоресурсов путем создания единого центра ответственности. Наша компания имеет мощный ресурсный потенциал, необходимые компетенции и колоссальный опыт работы. Энергетики филиала в круглосуточном режиме обеспечивают бесперебойное энергоснабжение жителей региона, а также реализуют крупные инфраструктурные проекты, способные покрыть растущие потребности экономики региона», - подчеркнул Игорь Маковский.

Еще одной темой для обсуждения стала программа «Светлая Удмуртия», реализуемая силами филиала «Удмуртэнерго». Филиалом обслуживается более 40,5 тысяч светоточек наружного освещения. Заменено на современные светодиодные и построено новых 3,5 тысячи светоточек. Работы по развитию, обслуживанию и модернизации наружного освещения проведены в 18 из 30 муниципальных образований.

«Результаты работы «Россети Центр и Приволжье» в Ижевске наглядны и очевидны: благодаря внедрению новых технологий удалось существенно сократить бюджетные расходы на электроэнергию – только в 2021 году эта цифра превысит 52 млн рублей. А реализация энергосервисного контракта в школах Ижевска позволит сэкономить более 25 млн рублей. Сотрудничество региона с «Россети Центр и Приволжье» на каждом этапе доказывает свою высокую социальную и экономическую эффективность», - отметил Александр Бречалов.