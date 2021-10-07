“ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ”- кабель будущего

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Для участия в конкурсе все желающие могли отправить заявки с эскизами на электронную почту с 15 сентября по 04 октября. Всего было подано 23 заявки. По условиям конкурса в финал смогли выйти 7 работ, авторы которых и поборолись между собой за призовые места.

«В прошлом году мы впервые реализовали данный проект. Он получил много положительных откликов как от самих участников, так и от наших клиентов, к которым пришел не только кабель, а целый арт-объект с нашей продукций» - рассказывает генеральный директор ООО “Кабельный Завод ”ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ”, Сергей Кутенев.

«В этом году мы решили продолжить идею и провести еще один конкурс граффити на катушках. Желающих принять участие стало больше вдвое, в сравнении с прошлым годом. Каждый участник вложил в свою работу частичку души. Ребята не просто рисовали, они делились своим мировоззрением, отражая то, что им кажется важным. Уверен, что данный проект с каждым годом будет набирать популярность и вовлекать все больше молодежи в творчество и искусство».

Победителями конкурса стали:

1 место – Пашков Дмитрий

2 место – Кульпин Евгений

3 место – Калаянов Евгений

ООО «Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" надеется, что эти замечательные арт объекты – не только знак внимания, но попытку сделать окружающий мир ярче и насыщеннее, по достоинству оценят наши партеры.