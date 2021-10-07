Сбер и строительная компания «СЗ СТС57» подарят покупателям квартир подписку на СберПрайм

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Его застройщиком выступает аккредитованная в Сбербанке строительная компания «СЗ СТС57», которая входит в группу компаний «СТС Групп». В настоящее время ведется строительство трех объектов: жилого 17-этажного комплекса в Разградском парке, 9-ти этажного жилого дома на улице Комсомольской и благоустроенного микрорайона «Первый» комфорт класса. Все эти проекты финансируются Сбербанком.

ЖК «Разградский» - это новый для города Орла формат современного городского высотного жилого комплекса, расположенного в большом старинном парке на берегу реки в 15 минутах ходьбы от исторического и делового центра города. Обладая преимуществом тихого места для проживания, жилой комплекс «Разградский» имеет собственную игровую площадку для детей и удобную парковку, а также закрытую территорию.

Евгений Павлюченко, заместитель управляющего Липецким отделением ПАО Сбербанк:

«Наш партнер - компания «СЗ СТС57» - реализует ряд строительных проектов, в том числе и на территории Орловской области. Застройщик успешно использует механизмы в рамках 214-ФЗ, которые предполагают применение эскроу-счетов, когда покупатели квартир получают надежную гарантию выполнения всеми участниками процесса своих обязательств. Мы также рады тому, что совместно с нашим партнером все покупатели квартир могут получить такой приятный сюрприз как оформление подписки СберПрайм, которая позволит использовать на льготных условиях сервисы и продукты экосистемы Сбера, а также получать индивидуальные скидки и бонусы».

Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения - по телефону +7 (4862)630-111 ООО «Специализированный застройщик С57»ый застройщик СТС57» 7 (4862) 630-111