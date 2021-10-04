С совершеннолетием: компания РЖД отметила 18-й день рождения

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Компания ОАО «РЖД» достигла совершеннолетия по человеческим меркам: 18-й день рождения с момента основания отпраздновали 1 октября по всей стране. ОАО «Российские железные дороги» было учреждено осенью 2003 года, за годы существования акционерное общество прошло большой путь преобразования, и сегодня это современный транспортно-логистический комплекс, имеющий стратегическое значение для России. РЖД не только помогает связать дальние уголки страны друг с другом, но и обеспечивает бесперебойную деятельность промышленных предприятий.

ГЛАВНОЕ - ЛЮДИ

Торжества в честь совершеннолетия компании прошли в Орловско-Курском регионе. Причем для Орла и Курска нынешний год - время сразу нескольких знаменательных дат: в 2021-м отмечается 20 лет со дня образования Орловско-Курского региона Московской железной дороги.

Под выступление музыкальной кавер-группы действующие сотрудники и заслуженные работники компании, отличившиеся в трудовой деятельности железнодорожники и руководители принимали поздравления от коллег, партнеров, друзей.

- В обществе имеется мнение, и оно доказано десятилетиями существования железнодорожного транспорта, что железные дороги - это кровеносные сосуды экономики нашей страны. Конечно, описать словами масштаб и роль РЖД очень трудно. Железные дороги - это не только пути сообщения, грузы, транспортная доступность. Это, самое главное, люди. Обеспечить социальные гарантии и защитить трудовые права - задача Роспрофжел, профсоюза железнодорожников.

Мы делаем все для того, чтобы жизнь наших тружеников была намного радостнее, чтобы соблюдался закон, чтобы никого не ущемляли. Профсоюз всегда следит за тем, чтобы права работников по максимуму соблюдались. Большое внимание также уделяется культурно-массовым, спортивным, семейным мероприятиям, санаторно-курортному лечению, наставничеству молодых сотрудников, - рассказал Василий Бородин, руководитель Орловско-Курского регионального обособленного подразделения Роспрофжел на Московской железной дороге.

ВСЯ ЖИЗНЬ - ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

На праздник в честь дня основания компании железнодорожники пришли целыми семьями. В сфере ж/д транспорта семейные династии не редкость.

- Железная дорога для меня вся жизнь. Мои родители были железнодорожниками, отец работал мастером в вагонном депо. Мы жили в Железнодорожном районе, в доме, который построила железная дорога. Так что с самого детства зарождалась любовь к поездам, стуку колес и этой профессии, - поделился Владимир Осипов, зам.начальника Орловско-Курского отдела материально-технического обеспечения. - На ж/д я пришел работать в 1985 году вместе с братом, мой сын Геннадий - тоже железнодорожник, жена, теща - вся семья! Может быть, громкие слова, зато честные: нашей династии больше ста лет.

Приходят в компанию и новые сотрудники, которые быстро прикипают к своей работе и остаются на долгие годы в РЖД.

- Я работаю к компании 15 лет. Помимо достойной оплаты труда и социальных гарантий есть хорошая система поощрений. Например, премия за преданность: сотрудникам, проработавшим определенное количество лет, выплачивается премия. Я горжусь своей должностью и тем, что работаю в такой крупной компании, - поделилась Лилия Ерина, связист Орловско-Курского регионального центра связи.

В завершение празднования среди участников торжества были разыграны призы лотереи. В день рождения РЖД без подарков не остались и сотрудники компании: те, кому улыбнулась удача, получили в качестве призов бытовую технику для кухни.

Ольга СУПОНЕВА