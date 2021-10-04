Банкоматы с биометрией и общение за кружечкой кофе: Сбер откроет в Орле офис нового поколения

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Орел присоединился к большому проекту Сбера по созданию банковских отделений нового поколения. Уже в 2021 году горожан ждет открытие первого уникального пространства для обслуживания клиентов. Барьеры между посетителями и сотрудниками уйдут в прошлое, на их место придет свобода и простота в общении.

О том, что же орловцы смогут увидеть в офисе нового формата 29 сентября на пресс-конференции с журналистами рассказал Артем Семернин, заместитель управляющего Орловским отделением ПАО Сбербанк.

ОБЩЕНИЕ ЗА КРУЖЕЧКОЙ КОФЕ

Хотя бы раз в жизни каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда нужно решить важный вопрос в банке. Например, вы решились на приобретение нового жилья и хотите оформить ипотеку. В голове крутится сотня вопросов и перешагнув порог отделения банка вы волнуетесь: «Как все пройдет?».

В такие моменты каждому хочется простого живого общения, понимания и уюта. Теперь Сбер организует для своих клиентов максимально расслабленные и комфортные условия обслуживания. На проведение операций, требующих более длительного времени, здесь сделают особый акцент.

В новом офисе посетителей ждет не только абсолютно новое пространство, но и абсолютно новый подход к решению вопросов. Вместе с сотрудником банка вы сможете разместиться на удобном диванчике или в специально оборудованной тихой зоне и спокойно разобраться в волнующим вас вопросе. Вам удобнее обсудить все за кружечкой кофе? Пожалуйста! В новом отделении оно тоже будет.

- В нашем офисе будут абсолютно новые подходы к обслуживанию клиентов, абсолютно новое пространство.Уйдет традиционный формат с обслуживанием в окнах.Это будет свободная планировка столов и отсутствие барьеров для общения, - говорит Артем Семернин.

БАНКОМАТЫ С БИОМЕТРИЕЙ

Ждет орловцев в новом офисе и абсолютная новинка – банкоматы с полностью обновленным интерфейсом и дизайном. Теперь ими можно будет пользоваться с помощью биометрии (системы распознавания по лицу) и голоса. Многие клиенты Сбера уже имеют подобные данные в базах банка и так как подделать или скопировать личные физические параметры просто невозможно, то снимать, класть и переводить деньги в новых терминалах будет абсолютно безопасно.

- Совершать операции можно будет просто посмотрев в камеру, пластиковая карта для этого не нужна, - рассказывает заместитель управляющего Орловским отделением Сбербанка.

ДОСТУПНАЯ ЭКОСИСТЕМА СБЕР

В новом офисе каждый желающий сможет устроить тест-драйф сервисам экосистемы Сбер. Протестировать, посмотреть, сделать заказ и приобрести прямо в офисе.

Здесь можно будет подключиться к мультимедийному сервису Okko, оценить возможности смарт-дисплеяSberPortal, получить специальное предложение от сервисов DeliveryClub и СберМаркета. В дальнейшем количество доступных в офисе продуктов экосистемы Сбер будет только расти.

- Мы будет оценивать потребности наших клиентов и реализовывать, - поясняет Артем Семернин.

ТРАДИЦИОННЫЕ УСЛУГИ, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Офис нового поколения впервые в Орле появится под логотипом «СБЕР» и будет готов удивлять инновациями. Однако и консерваторам, пользующихся традиционными услугами банка бояться изменений не стоит. В новом офисе решить свои вопросы смогут и пенсионеры с кнопочными телефонами, и продвинутая молодежь с самыми современными гаджетами.

В офисе нового поколения продолжат оказывать традиционные услуги в полном объеме. Например, здесь также быстро можно будет отплатить коммуналку или положить деньги на транспортную карту. Сохранится и приоритет в быстроте обслуживания.

- Скорость обслуживания остается для нас ключевым моментом. Мы прекрасно понимаем, что для каждого сейчас важна быстра решения задач и сокращение затраты времени, - говорит Артем Семернин.

Мы рассказали, лишь о части нововведений. Оценить их полностью можно будет уже 2021 году. Офис нового поколения появится на «Чайке» (Комсомольская, 66).

- Яуверен, что жителям нашего города понравится наш новый офис, - говорит заместитель управляющего Орловским отделением Сбербанка.