В Орле утилизировали все электронные табло с остановок Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орел остался без электронных табло на остановках общественного транспорта. МКУ «УКХ г. Орла» демонтировало и утилизировало все табло, приобретенные в 2017 году. Такую информацию «Комсомолке» сообщили в городской администрации.

Ровно четыре года назад 20 электронных табло, подключенных к системе ГЛОНАСС, появились в Орле и обошлись бюджету в 1 миллион 666 тысяч рублей. С запуском нового оборудования горожане смогли оценить его удобство: с помощью электронных табло можно было узнать расписание автобусов и скорость их прибытия.

Однако радость закончилась быстро. Со временем электронные табло стали выходить из строя и уже через пару лет орловцы начали жаловаться в городскую администрацию на некорректную работу оборудования.

Неоднократно обращались горожане и в редакцию «Комсомолки». После того, как электронные табло исчезли с остановок, недовольство сложившейся ситуацией стало очевидным.

- Раньше было удобно ориентироваться по этим электронным табло. Особенно утром, когда едешь на работу и вечером, когда возвращаешься домой. Видишь по табло, что маршрутка уже в пути и как-то спокойнее, знаешь, что скоро уедешь с остановки куда надо. А теперь, да еще и с нашим транспортом, можешь стоять и долго гадать, сколько еще ждать нужно и дождешься ли вообще, - рассказала дозвонившаяся до редакции «КП-Орел» наша читательница Евгения.

Еще пару лет назад управление городского хозяйства и транспорта обещало провести мониторинг и починить неисправные электронные табло. Однако теперь выяснилось, что средств на приобретение запасных частей для ремонта попросту не было.

- Электронные табло были приобретены согласно программе «Комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Орел» на 2017-2025 годы». С 2019 года финансовые средства на реализацию мероприятий программы в бюджет Орла не выделялись, - пояснил «КП-Орел» Вадим Ничипоров, замначальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города.

В итоге к началу 2021 года в Орле осталось в рабочем состоянии всего пять из двадцати электронных табло в рабочем состоянии.

- В дальнейшем все табло стали не ремонтопригодны. По данной причине в настоящее время МКУ «УКХ г. Орла» все табло были демонтированы и утилизированы, - пояснил чиновник в ответе на официальный запрос «КП-Орел».

Однако теперь город готовится вкладывать средства в оборудование новой транспортной инновации – «Умных остановок». В июле первая из них появилась на 1-ой Посадской, но до сих пор работает в тестовом режиме.

Ввести объект в эксплуатацию планируют в декабре 2021 года, а затем до 2023 года установить в рамках подсистемы «Умная остановка» информационные табло на не менее чем 14 остановках. Однако реализуется ли этот план, покажет время.