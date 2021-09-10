Инженер «Россети Центр Орелэнерго» Александр Лансберг прочел лекцию для одаренных детей

Он рассказал старшеклассникам о современных технологиях в области электроэнергетики и опыте их применения на производстве. В ходе открытого урока состоялась беседа с учениками 10 класса физико-математической направленности об альтернативных источниках электроэнергии и инновациях в энергетической отрасли. Обсуждались технологии, применяемые в «Орелэнерго» – многогранные стальные опоры, накопители электроэнергии, зарядные станции для электромобилей, беспилотные аппараты для обследования линий электропередачи и многое другое.

Особый интерес школьников вызвала собственная научная разработка молодого ученого, за которую он был удостоен медали Российской академии наук (РАН). Александр Лансберг разработал и реализовал проект «Интеллектуальные электрические сети на основе мультиконтактных коммутационных систем (МКС)» в рамках сотрудничества Орловского государственного аграрного университета им. Н.В Парахина и филиала «Россети Центр Орелэнерго».

Особенностью этой научной работы стало секционирование сети так, чтобы при использовании в системе электроснабжения возобновляемых источников энергии (ВИЭ) они работали как параллельно с централизованными электрическими сетями, так и независимо от них.

При этом МКС способны обеспечить резервирование питания потребителей при недостаточной выработке электроэнергии ВИЭ. Сейчас устройство находится в стадии испытания, после завершения которых будет понятна возможность применения инновации в ежедневной производственной деятельности «Орелэнерго». Стоит отметить, это далеко не единственная разработка начинающего энергетика: Александр Лансберг автор 18 патентов на изобретение и 77 научных публикаций. Реализовать профессиональный потенциал юноша смог уже на третьем курсе университета, став победителем конкурса проектов ПАО «Россети» «Профстажировка 2.0».