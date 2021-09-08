В «Зеленой роще» на рабочем совещании подвели итоги работы за 2 месяца

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Обеспечение всего процесса обращения с отходами осуществляется с привлечением подрядных организаций. На рабочем совещании были подведены итоги работы за минувшие 2 месяца. Список получился внушительным.

1. Модернизация инфраструктуры.

Одной из основных проблем в части обращения с ТКО является изношенность инфраструктуры. После проведения очередной инвентаризации контейнерного парка стало понятно, что 2/3 всех емкостей требуют обновления, замены или ремонта. Для решения этой задачи необходимо более 200 млн рублей. В составе утвержденного тарифа предусмотрены затраты регионального оператора на содержание и приобретение контейнеров в размере не более 1% необходимой валовой выручки регоператора, что составляет порядка 8 млн рублей в год. Данная проблема актуальна для всех субъектов Российской Федерации. Чтобы ускорить процесс обновления контейнерного парка в «Зеленой роще» был создан ремонтный цех, который будет приводить в порядок контейнеры и бункеры. Так при небольших финансовых вложениях можно значительно улучшить эстетический вид устаревших контейнеров и продлить срок их службы. За первый месяц работы восстановлено 60 контейнеров и 5 бункеров. Кроме того, в августе регоператор совместно с ОМСУ и УК привели в порядок 6 контейнерных площадок в Заводском районе. Площадки дооборудованы контейнерами и бункерами, восстановлены ограждения, обновлено асфальтовое покрытие, ужесточён контроль за работой перевозчиков. На каждой площадке установлены стенды для информирования жителей о правилах обращения с ТКО. Эта работа будет продолжена на постоянной основе. Одновременно с этим, регоператор обновляет контейнерный парк путем покупки новых емкостей за счет собственных средств. Объявлены закупочные процедуры на поставку 200 контейнеров и 10 бункеров.

2. Ужесточён контроль за работой перевозчиков.

Следующей важной задачей является обеспечение своевременного вывоза ТКО с мест первичного накопления. Здесь необходимо усилить контроль за перевозчиками, осуществляющими вывоз отходов. Для решения этой задачи приказом руководителя за каждым районом области закреплено должностное лицо регионального оператора, в обязанности которого входит осуществление контроля за своевременным вывозом отходов, взаимодействие с ОМСУ, рассмотрение обращений жителей. Перевозчикам, которые не обеспечивают выполнение своих обязанностей по вывозу мусора в рамках заключенных договоров, выписываются штрафы. Так за последние 2 месяца за ненадлежащее выполнение своих обязанностей к перевозчикам применены финансовые санкции в размере 1 270 000 рублей.

3. Изменен формат работы с ОМСУ.

С органами местного самоуправления организована работа по информированию населения об основных принципах реализации мусорной реформы. При ремонте контейнерных площадок устанавливаются информационные стенды с правилами обращения с ТКО. В ходе работы стало понятно, что жители не знают, куда и с каким вопросом им обращаться. В процессе сбора и утилизации отходов задействованы несколько участников: региональный оператор, ОМСУ и управляющие компании. У каждого их них своя зона ответственности. Для того, чтобы жители региона знали, кто за что отвечает в вопросе обращения с ТКО, региональным оператором ведется разъяснительная работа с населением. Взаимодействие с районными муниципалитетами области значительно упростилось, так как за каждым районом закреплен ответственный сотрудник. Это позволит дополнительно контролировать качество вывоза отходов, выявлять проблемные места и оперативно реагировать на ситуацию.

4. Усилена работа по устранению свалок.

Региональный оператор продолжает работу по ликвидации несанкционированных свалок на территории области. На сегодняшний день официально зарегистрировано 56 свалок. За последние 2 месяца ликвидированы свалки в Кромском и Малоархангельском районах. Общий объём вывезенного мусора - 143 тонны. Плановая работа строится согласно дорожной карте, в которой определён график ликвидации свалок и объёмы предстоящих работ.

5. Среди юридических лиц выявлены нарушители в области экологического законодательства.

Еще одной актуальной проблемой в сфере обращения с ТКО является организация сбора и вывоза ТКО юридических лиц. Зачастую юрлица уклоняются от заключения договора с регоператором и выбрасывают мусор в ближайший контейнер. Нередки случаи, когда под покровом ночи большие объемы отходов вывозятся за город или сваливаются у ближайшего контейнера. Так мы получаем несанкционированные свалки и использование контейнеров юрлицами, за обслуживание которых платят простые жители. Необходимо напомнить, что с 1 января 2019 г., согласно ФЗ №89 «Об отходах производства и потребления», юрлица обязаны заключать договоры с региональным оператором на вывоз ТКО. Сумма оплаты регламентируется Постановлением Правительства Орловской области от 21.05.2018 № 221 "Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Орловской области». При взаимодействии с управляющими компаниями выявлено более 2 000 собственников нежилых помещений, которые не имеют договора с «Зеленой рощей». Уклонение от заключения договора является административным правонарушением, которое предусматривает штраф для юридического лица от 10 000 до 250 000 руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Информация по «уклонистам» направляется в Управление по экологическому надзору Орловской области. В августе в отношении двух юридических лиц составлены протоколы об административном правонарушении.

6. Улучшена работа с обращениями граждан.

Взаимодействие регионального оператора с Центром управления регионом помогает не только контролировать работу перевозчиков, но и получать обратную связь от жителей. Ни одно обращение не остаётся без ответа благодаря системе «Инцидент-менеджмента». Анализ обращений жителей проводится каждую неделю. В ЦУРе отмечают, что в настоящее время количество жалоб от населения уменьшилось, а срок ответов от специалистов регоператора сократился.

7. Возобновлен личный прием жителей руководством.

Первая встреча Александра Муромского с жителями региона состоялась 20 августа в офисе регионального оператора. «В рамках встречи мы обсудили волнующие вопросы, которые требуют особого внимания. Планирую проводить такие встречи регулярно: каждый третий четверг месяца», - пояснил директор УК «Зелёная роща. Порядок предварительной записи опубликован на официальном сайте регоператора: http://www.greenpark57.ru/for-clients/priem-grazhdan.

- «В настоящее время ситуация с вывозом отходов в регионе в целом нормализуется. Работы предстоит еще много, но цель поставлена и задачи определены, а значит, будем все их поэтапно и системно решать. Именно над этим сейчас и работают все подразделения «Зеленой рощи». Постепенно мы придем к желаемому результату» - отметил Александр Муромский.