Орловский эксперт рассказал о развитии систем искусственного интеллекта

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Задача внедрения цифровой экономики и искусственного интеллекта – это первостепенная задача преодоления разрыва между технологическими возможностям разных стран. Наиболее утилитарное значение систем искусственного интеллекта сегодня состоит в том, что необходимо увеличивать производительность и эффективность как самого государственного аппарата, так и экономики определенных секторов и отраслей промышленности.

На сегодняшний день в большом объеме ведется работа по поддержке малых предприятий в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект». Однако налицо необходимость усиления работы в сфере цифровизации и внедрения систем искусственного интеллекта на малых предприятиях.

В программе «Сказано в Сенате» выступает эксперт Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Сергей Кутенев.