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Общество9 сентября 2021 16:05

Орловский эксперт рассказал о развитии систем искусственного интеллекта

Почему необходимо усилить работы в сфере цифровизации и внедрения систем искусственного интеллекта на малых предприятиях
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Задача внедрения цифровой экономики и искусственного интеллекта – это первостепенная задача преодоления разрыва между технологическими возможностям разных стран. Наиболее утилитарное значение систем искусственного интеллекта сегодня состоит в том, что необходимо увеличивать производительность и эффективность как самого государственного аппарата, так и экономики определенных секторов и отраслей промышленности.

На сегодняшний день в большом объеме ведется работа по поддержке малых предприятий в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект». Однако налицо необходимость усиления работы в сфере цифровизации и внедрения систем искусственного интеллекта на малых предприятиях.

В программе «Сказано в Сенате» выступает эксперт Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Сергей Кутенев.

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Орловский эксперт рассказал о развитии систем искусственного интеллекта
Орловский эксперт рассказал о развитии систем искусственного интеллекта
К концу этого года число компаний, получивших гранты на проекты в сфере искусственного интеллекта, вырастет до 140. Об этом рассказали в Минэкономразвитии. Меньше месяца остается до окончания подачи заявок на предоставление господдержки. Весной премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила помощи инновационным компаниям, а сейчас правительство готово выделить первые деньги. Бюджетное финансирование получат проекты в области компьютерного зрения, распознавания и синтеза речи, систем поддержки принятия решений. Каждое малое предприятие, работающее в сфере искусственного интеллекта, получит до 20 миллионов рублей, максимальный размер гранта на одного получателя не должен превышать 100 миллионов рублей. Всего в предстоящие три года из федерального бюджета на поддержку инновационных проектов выделят свыше двух миллиардов рублей. О развитии программ искусственного интеллекта рассказывает эксперт Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Сергей Кутенев.
БИЗНЕС-ПРЕСС