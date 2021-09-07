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Общество7 сентября 2021 9:55

Игорь Маковский поручил усилить контроль за исполнением целевой программы надежности филиала «Тверьэнерго»

«Сегодня нашей главной задачей является минимизация рисков отключений электроэнергии в Тверской области»
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Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в рамках целевого совещания по вопросам финансово-хозяйственной деятельности филиала «Тверьэнерго» заслушал доклады о мероприятиях по повышению надежности электроснабжения потребителей Тверской области.

С сентября 2018 года в регионе реализуется масштабный комплекс мер по приведению к нормативному состоянию сетей всех классов напряжения: на регулярной основе проводится диагностика и ремонты оборудования, реконструкция сетей, на особом контроле находится расчистка просек и вырубка деревьев, угрожающих падением на линии электропередачи.

«Сегодня нашей главной задачей является минимизация рисков отключений электроэнергии в Тверской области. Этого можно достичь за счет одновременной работы сразу по двум направлениям – оперативного реагирования на аварийные ситуации и реализации долгосрочных программ модернизации сетевого комплекса. Также необходимо усилить взаимодействие с главами районных администраций, учитывать их мнение при формировании производственных программ филиала», – отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

БИЗНЕС-ПРЕСС