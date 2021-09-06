Автомобиль найдется для каждого: компания БН-Моторс открыла крупнейший в Орле салон авто с пробегом

Председатель совета директоров ГК «БН-Моторс» Алексей Подщеколдин с партнерами, друзьями и командой открыл автосалон в Орле.

3 сентября в Орле состоялось значимое для регионального авторынка событие. Компания БН-Моторс открыла пятый в России и первый на Орловщине салон из группы автоцентров по продаже автомобилей с пробегом.

ПРОВЕРЕНО И ДОСТУПНО

Автовладельцам Орловской области компания БН-Моторс, являющаяся официальным дилером «ВАЗа» в регионе, хорошо знакома. Услугами автосалона, сервиса, а также проката автомобилей пользуется большое количество жителей.

Новый салон БН-Моторс по продаже автомобилей с пробегом даст возможность каждому водителю приобрести машину по своим потребностям и, главное, по карману. Ведь автомобиль с пробегом - это в первую очередь доступный автомобиль.

- Сегодня стоимость новых автомобилей, к сожалению, подобралась к очень значительным цифрам. Даже цена отечественных машин, ранее являвшихся одними из самых доступных на российском авторынке, добралась до цифры в миллион рублей. Получается, что простому жителю Орловской, Брянской, Калужской или любой другой некрупной области с зарплатой в 30 тысяч рублей покупка нового автомобиля не очень-то доступна. Понимая это, мы решили, что необходимо развивать продажу авто с пробегом, ведь их стоимость на 20, 30, а то и на 50% ниже, чем новых, - рассказал Алексей Подщеколдин, председатель совета директоров ГК «БН-Моторс».

Продажа автомобилей с пробегом - ответ на вызов времени, и ГК «БН-Моторс» вызов этот приняла. В работу включились партнеры из банковской и страховой сферы, за полтора года удалось открыть пять центров, и орловский стал самым крупным из проектов.

Доступность - первый ориентир, на котором строится рынок автомобилей с пробегом. Но у любого покупателя, решившего приобрести машину с рук, возникают резонные сомнения: а не подсунут ли мне кота в мешке? Как узнать, не восстановлена ли машина после ДТП, не находится ли она в залоге у банка и нет ли у нее замаскированных продавцом неисправностей? В салонах авто с пробегом ГК «БН-Моторс» гарантируют полную юриди-ческую чистоту сделки.

- Все автомобили, которые мы продаем, проходят проверку, мы даем на них гарантию. Безусловно, если вдруг в процессе эксплуатации возникнет неисправность, мы ее готовы бесплатно или с минимальными потерями устранить. И даже, в определенных случаях, заменить, - говорит Алексей Геннадьевич.

При этом автомобиль с пробегом, так же как и новый, можно приобрести в кредит. Партнерами БН-Моторс выступают крупные банки, а кредитный специалист в случае такой необходимости проконсультирует будущего автовладельца прямо в салоне. Можно внести сумму в 50 - 100 тысяч, чтобы купить двух-трехлетний автомобиль, доступна и услуга trade-in. Кстати, ограничений по производителям, моделям и возрасту для автомобилей в новом салоне не делают. Здесь можно купить и отечественную «классику», и шустрый паркетник, и проходимый внедорожник, и вместительную семейную машину, и удобный седан для города. А в дальнейшем на площадке могут появиться даже раритетные авто и мотоциклы.

РАБОТАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ

В создание центра по продаже автомобилей с пробегом в Орле компания БН-Моторс вложила немало ресурсов. Все участники процесса, от строи- телей до работников кафе (да-да, здесь есть даже собственное кафе!), постарались на славу, поэтому салон получился уникальный, хотя в своем роде и не первый. Подобные автосалоны уже работают в Калуге, Брянске, Обнинске, Симферополе, и орловский - самый крупный проект ГК «БН-Моторс».

Площадкой для создания автоцентра стал бывший салон по продаже иномарок, расположенный на одной из главных транспортных артерий города - Комсомольской улице. Многие годы здесь шла торговля автомобилями разных марок. Но сегодня здание преобразилось до неузнаваемости: 25 миллионов рублей вложила компания в реконструкцию объекта, и на выходе получился современный, стильный, комфортный и функциональный дом для автомобилей.

Несколько выставочных залов, сепарированная зона сервиса, зона ожидания с мини-библиотекой и массажным креслом, вышеупомянутое кафе с десертами и свежим кофе. Важным новшеством при реконструкции стало строительство выставочного зала под крышей, на верхнем этаже. Несколько десятков автомобилей выставлены под навесом за жалюзийным фасадом, ни снег, ни дождь сюда не доберутся: клиентам не придется кутаться в шарф и прятаться под зонтом в непогоду, присматривая себе автомобиль. И, конечно, осадки не будут негативно сказываться на самих машинах. Которых, кстати, здесь одновременно может разместиться около 200!

Продажа автомобилей не единственная предоставляемая салоном услуга. Помимо выставочных залов и сопутствующих зон в новом автоцентре имеется малярно-кузовной цех, слесарный сервис.

- Создано 50 новых рабочих мест с достойной заработной платой. Команда подобрана профессиональная, подготовку кадров мы проводим в собственном учебном центре, - сообщила Екатерина Некрасова, директор по продажам автомобилей.

ВОЗЬМИ В ПРОКАТ

Еще одна услуга, предлагаемая в новом автоцентре, - прокат автомобилей. Она доступна орловцам уже несколько лет, ежемесячно в Орловской области больше 200 человек пользуются прокатом автомобилей БН-Моторс. С открытием нового салона автопарк расширится.

- Услугой проката пользуются как частные лица, так и различные организации. Когда-то мы начинали с семи машин, сейчас у нашей компании их почти 800, и на этом, конечно, мы не собираемся останавливаться, - говорит Алексей Подщеколдин.

Автомобиль можно арендовать на день, месяц, год. В ближайших планах у БН-Моторс открытие пунктов проката в Москве и Санкт-Петербурге, с 2020 года работает прокат в Крыму, а нынешним летом сервис появился в аэропорту города Анапы Краснодарского края. Сотни путешественников уже успели оценить услугу. Которая, кстати, может выручить в экстренной ситуации: отменили авиарейс, не успел купить билет на поезд - берешь автомобиль БН-Моторс напрокат, приезжаешь домой в Орел (Брянск, Калугу или Обнинск) и отдаешь ее в салон по месту жительства. Сотрудники салона сами вернут прокатный автомобиль обратно.

А еще в Орле в прокат теперь можно взять не только автомобиль. На открытии автосалона была представлена новинка для всех любителей кемпинга, семейных путешествий и поездок по России - прицеп для путешественников. Он оборудован спальными местами для взрослых и ребенка, есть кухня, электричество, солнечные батареи.

- Особая категория в водительских правах для прицепа не нужна. За небольшую плату в 500 рублей за сутки можно арендовать нашу новинку и отправиться, например, посмотреть Карелию или другие красивые места нашей страны, - презентовал новинку председатель совета директоров ГК «БН-Моторс» Алексей Подщеколдин.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Красная ленточка перерезана 3 сентября, автоцентр открыт и ждет в гости будущих счастливых обладателей автомобилей. С момента технического открытия в середине августа таковых уже стало порядка 80 человек, а в месяц здесь планируют реализовывать около 200 автомобилей.

- Наибольшей популярностью у клиентов пользуются автомобили ценовой категории в пределах 500 тысяч рублей, и мы всегда готовы подобрать машину, соответствующую запросам и ожиданиям конкретного автолюбителя. Даже если нужной машины нет в Орле, можно выбрать автомобиль из наших салонов в других городах, и наши сотрудники доставят его покупателю, - рассказала Екатерина Некрасова.

Автоцентр ждет в гости по адресу:

г. Орел, ул. Комсомольская, 291а.

Телефон для справок +7 (4862) 25-29-11

В ТЕМУ

ГК «БН-Моторс» работает в сфере продаж автомобилей с 2000 года. Сегодня холдинг включает в себя 9 дилерских центров, 3 малярно-кузовных цеха, 2 станции ТО, 5 центров автомобилей с пробегом, сервис проката автомобилей.

Компания насчитывает 1100 сотрудников и более 100 тысяч клиентов.

Ольга СУПОНЕВА