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Общество3 сентября 2021 12:55

К 650-летию основания Калуги филиал «Калугаэнерго» оформил главный символ города

К празднованию юбилея филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Калугаэнерго» преподнес городу подарок – инновационное оформление памятника 600-летию Калуги
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Проект по созданию автоматизированной системы освещения и проецирования динамических изображений на памятнике реализован филиалом «Калугаэнерго» совместно с администрацией города.

После реставрации, представший в своем историческом облике, памятник приобрел совершенно новое оформление: в ночное время расположенный у основания стелы шар диаметром 11 метров превращается в огромный проекционный экран для яркого видеоряда с аудио сопровождением. Транслируются главные достопримечательности города, а также объекты «Калугаэнерго», в том числе стилизованная опора в виде ракеты на въезде в город. Помимо этого, символ Калуги станет новой площадкой для просмотра тематических видеороликов о жизни города.

Для реализации проекта специалисты «Калугаэнерго» установили цифровые проекторы с акустическими системами, разработали вывод динамических изображений и видео на памятник. Уникальность проекта заключается в применении современных проекционных технологий, которые позволяют без изменений конструкции отчетливо и необычно выделить объекты любой формы и сложности в разное время суток. Работы выполнены в срок. Использование новейших технологий позволило на совершенно новом уровне оформить главный памятник города.

БИЗНЕС-ПРЕСС