Запахов не будет: на заводе «орелмасло» установят сложное фильтрационное оборудование

В ближайшее время цех оснастят многоуровневой системой фильтрации.

В конце минувшей недели жители Заводского района Орла обратили внимание на резкий запах, витающий в воздухе. В социальных сетях горожане стали делиться своими ощущениями от докучающего аромата, называя его похожим на газ, сероводород или какое-то химическое вещество. В настоящее время причину сконцентрированных в воздухе запахов устанавливают контролирующие ведомства, но уже известно, что часть их по розе ветров разнеслась с находящегося в Заводском районе предприятия - АО «Орелмасло». Однако слухи о технологическом сбое, утечке каких-либо химических веществ и опасности для здоровья жителей на заводе опровергли.

ОРГАНИКА, НИКАКОЙ ХИМИИ

Производство масла, как и любое другое пищевое, не обходится без сопутствующих ароматов. Так, несколько лет назад жители домов, расположенных неподалеку от «Орелмасло», уже жаловались на возникающие при переработке сырья резкие запахи. И тогда, в 2015 году, «Орелмасло» стало первым заводом, установившим голландскую систему воздухоочищения«Аэрокс Инжектор». Она обошлась предприятию в 35 миллионов рублей, а еще несколько миллионов рублей необходимо на ее ежегодное обслуживание. Но руководство завода назвало эти траты оправданными: если жалобы есть, проблему надо решать, а экологичность в приоритете. Так же на предприятии считают и сегодня, когда похожая проблема вновь стала беспокоить орловцев после открытия нового экстракционного цеха.

- Технологического сбоя, о котором зашла речь в интернете, зафиксировано не было, производство работает в стандартном режиме. Наше предприятие - это регламентированная и отлаженная система, ко всем расходным продуктам, используемым на производстве, предъявляются жесткие требования. Поэтому ни о какой утечке химикатов речь также не идет, ведь в пищевой промышленности их использование запрещено, - рассказала Наталья Смирнова, директор по производству АО «Орелмасло».

На заводе не отрицают: предприятие пахнет. Но запахи эти, в незначительном количестве попадающие в воздух, органические.

- Запахи, доносящиеся с производства, - это органика. При переработке культур выделяются эфирные масла с достаточно специфическим ароматом. Этот запах смешивается с растворителем, используемым при экстракции. Так и получается целый «букет» ароматов, - пояснила Наталья Николаевна.

За последние дни на предприятии прошло немалое количество проверок, приезжали специалисты разных лабораторий, сделали замеры, отобрали пробы атмосферного воздуха, проверили его на содержание огромного перечня веществ и химических соединений.

- Все пробы по исследованным показателям соответствуют нормам, - гласит экспертное заключение от 31 августа «Центра гигиены и эпидемиологии в Орловской области».

Превышения по вредным веществам нет, а значит, нет никакой угрозы для жизни и здоровья людей. Но факт аромата-раздражителя на предприятии не отрицают и уже придумали, как решить проблему радикально: в ближайшее время новый цех экстракции оснастят сложной и многоуровневой системой очистки воздуха.

ОТКУДА ЗАПАХ?

Что же происходит в цеху и откуда берется запах?

Процесс экстракции - это извлечение масла при помощи специального растворителя. Проще говоря, растворитель вымывает масло из сырья. На выходе получается два продукта: масло и шрот. Масло проходит четырехступенчатую систему очистки. Растворитель находится в абсолютно замкнутой системе - не сливается и не утилизируется. Таким образом, утечки или выбросы в атмосферу исключены.

- В цехе экстракции используются растворители и минеральные масла, имеющие пищевые допуски. Растворитель для масложировой и вообще пищевой промышленности важный компонент. Его используют не только при выработке масла, но и на производстве кофе, в рыбной промышленности. Это органическое соединение. Ранее мы использовали стандартный российский растворитель, который применялся еще с советских времен на маслоэкстракционных заводах (альтернативы тогда не было). На сегодняшний день мы согласовали с производителями оборудования возможность использования европейского растворителя, более чистого, в котором содержится меньше ароматических отдушек, - рассказала директор по производству.

Выходит, что запах сырья смешивается с запахом растворителя. Но новая очередь производства открылась еще год назад, полноценно включившись в работу после пусконаладочного процесса в октябре 2020-го. И практически год сильной концентрации резких ароматов в Орле не ощущалось. Так почему возникла такая проблема именно сейчас? Специалисты называют сразу несколько причин, которые сошлись в одной точке: это и сильная жара, и сорт растворителя, и непредсказуемая роза ветров.

МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ

Многие спрашивают, какое именно вещество дает этот запах, но ни одна лаборатория не может его назвать. Это как в парфюмерии: смешиваются разные ароматы, появляются новые соединения различных органических веществ, и рождается определенный запах. Все эти летучие вещества имеют разную структуру, форму, вопрос их удержания непрост, улавливаться они должны по-разному. Поэтому на АО «Орелмасло» и пришли к решению оснастить цех в дополнение к имеющимся фильтрам мощной и дорогой системой очистки.

- Мы пытаемся снять все возможные риски и используем многоступенчатую фильтрацию с различными видами фильтров. Производственный цех был куп-лен со стандартным набором фильтров. Это система абсорбции, позволяющая улавливать выделяемые при производстве вещества при помощи минерального масла. Оборудование от производителя, стандартное, но оно не способно уловить все запахи. И для этой цели мы приобретаем дополнительные фильтры. Фирма, которая поставит оборудование, имеет большой опыт в данной сфере, подобные фильтры используются даже в нефтяной промышленности, - пояснила Наталья Николаевна.

Система уже заказана и в ближайшее время будет поставлена в Орел. Доставить, установить и запустить ее планируется в течение полутора месяцев.

- Надеемся, что после установки воздух будет выходить очищенным по максимуму и жителей Орла перестанут беспокоить запахи. Ситуацию руководство предприятия, а также профильные ведомства держат на контроле, - сообщила директор по производству АО «Орелмасло» Наталья Смирнова.

ЗНАЙ!

АО «Орелмасло» сегодня - это:

- переработка подсолнечника производительностью 1200 тонн в сутки,

- переработка рапса производительностью 1000 тонн в сутки,

- технологическая линия производства рафинированных дезодорированных вымороженных рапсовых и подсолнечных масел - 150 - 180 тонн в сутки,

- 380 рабочих мест,

- 500 млн.руб. налоговых отчислений в бюджет Орловской области в 2021 году.

Ольга СУПОНЕВА