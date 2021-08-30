В Орле недосчитались около 30 мемориальных досок

Многие мемориальные доски требуют ремонта Фото: Андрей Бубликов

В Орле не досчитались около 30 мемориальных досок. С исторических зданий памятные таблички пропали после ремонта, а где-то постарались и вандалы. Факт этот вскрылся после того, как мониторинг провели участники регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Орел – город с богатой историей, многие вехи которой запечатлены в мемориальных и памятных досках. Они увековечивают имена известных уроженцев и знаменитостей, почетных граждан города, значимые события прошлого. На сегодняшний день несколько десятков табличек пропало.

РЕМОНТ ПРОШЕЛ – ТАБЛИЧКУ ЗАБЫЛИ

Мониторинг проходил в Орле с осени 2020 года. За основу был взят список мемориальных досок города, составленный еще в советское время. Волонтеры проекта по крупицам собирали информацию о новых досках. Отдельно была проведена фотофиксация всех мемориальных досок города Орла.

- Основной идеей нашего проекта является - не только проведение мониторинга мемориальных (памятных) досок, но и анализ их состояния для составления единого полного реестра. Участники проекта в ручном режиме обошли город и составили полный список всех памятных знаков. Кроме того, в процессе работы особое внимание уделялось памятным знакам, требующим ремонта и обновления – рассказал «КП» Станислав Абакумов, председатель Орловского отделения ВООПИиК.

Почти за год мониторинга в Орле удалось установить наличие 261 мемориальной и памятной досок. Однако в процессе работы выяснилось, что бесследно пропали 27 табличек. Часть из них была снята с исторических зданий во время ремонта, но так и не вернулась на фасады зданий.

К примеру, мемориальная доска, посвященная великому русскому писателю - Ивану Бунину, пропала с частного дома по улице Пушкина 84. При каких обстоятельствах она исчезла, еще предстоит выяснить.

Мемориальные доски волонтеры пересчитали в ручную Фото: Андрей Бубликов

К сожалению, были зафиксированы и случаи вандализма. Если идти по левой стороне Герценского моста из Советского района, то можно заметить на ограждении остатки мемориальной доски. На которой, судя по всему, когда-то был указан год строительства моста.

ПЛАНЫ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Добровольцами под руководством команды проекта был составлен реестр из 261 мемориальной доски, 48 из них требуют реставрации.

В большинстве случаев будет достаточно очистить доски от грязи и вновь нанести краску на буквы, для того чтобы текст был хорошо виден. Но, к сожалению, были зафиксированы доски и в худшем состоянии, с отколотыми краями.

Как пояснил «КП» Станислав Абакумов, мемориальные доски, требующие ремонта и обновления, но не стоящие на балансе администрации города Орла (бесхозные), будут отремонтированы и приведены в надлежащее состояние, за счет средств президентского гранта. По итогу проведенной работы будет составлен фотоальбом с мемориальными досками города Орла. Так как на сегодняшний день подобных альбомов и изданий с фотографиями мемориальных досок Орла не существует, этот проект можно считать уникальным.

Окончательные итоги мониторинга подведут на круглом столе осенью этого года.

Проект "Мониторинг мемориальных (памятных) досок города Орла" реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.