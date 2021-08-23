Вещи в дар в Орле: где принимают одежду и обувь для нуждающихся

Мода быстро меняется, а вещи людям нужны всегда Фото: Наталья Меркулова

Мода быстро меняется, личные предпочтения в стиле тоже не стоял на месте, а дети растут словно по часам. Итог для многих один: гардероб ломится от новой хорошей одежде, которую сам уже не оденешь, а отдать некому.

При этом есть сотни людей, которые оказавшись в тяжелой жизненной ситуации, будут рады вещам в дар. Как найти связующее звено между вашим гардеробом и теми, кому нужна помощь? Для этого можно обратиться в общественные организации и учреждения соцзащиты.

Мы собрали для вас список адресов в Орле, где принимают в дар одежду и обувь для нуждающихся.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА ВЕЩЕЙ

Однако прежде чем поковать сумки, важно оценить качество вещей, которые вы собрались отдать другим людям. Вряд ли вам захочется носить одежду со следами чужого пота, в дырках и явных признаках не первой свежести. Раз уж собрались сделать доброе дело, нужно помнить – вещи подходят хоть и б/у, но только хорошего качества и чистые.

Еще одно важное замечание, которые стоит знать заранее. В пункте приема вещей явно не обрадуются бабушкиным вещам, лежавшим в шкафах еще с советских времен. Старые панталоны и пальто из прошлого века вряд ли найдут новых хозяев даже среди нуждающихся.

ПАНДЕМИЙНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Прием одежды и обуви в дар в период пандемии коронавируса – это особая тема. Гуманитарные склады в Орле продолжают работать, однако отбор вещей стал еще более тщательным. Поступившие сюда вещи б/у необходимо дезинфицировать.

Важно заранее позвонить или написать в организацию, принимающую вещи в дар, чтобы уточнить – возможно ли привести вещи в конкретное время и дату, какие именно вещи и в каком количестве требуются сейчас. Поэтому мы дополняем наш список полезными номерами телефонов и ссылками.

ВЕЩИ В ДАР В ЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ ОРЛА

Если вы живете или работаете в Заводском районе облцентра, то вам будет ближе заглянуть по одному из четырех адресов:

Епархиальный склад гуманитарной помощи матери и ребенка при храме Смоленской Божией Матери (улица Нормандия-Неман, 27).

Склад небольшой, но одежды для детей на любой возраст достаточно. Зачастую сюда поступают наряды напрямую из сетевых магазинов одежды, а вот с обувью (детской и взрослой) беда. Поэтому здесь будут рабы туфлям, ботинкам, кроссовка, сапожкам на разный сезон.

Хорошую одежду здесь тоже готовы принять, но из-за небольшого помещения ее хранение может доставить хлопот. Лучше заранее узнать этот нюанс в официальной группе склада гуманитарной помощи в соцсетях – «Помощь «МиРу» г.Орел /Помощь Матери и ребенку».

Центр «БОМЖ» (улица Нормандия-Неман, 22). Сюда требуются в основном мужская одежда и обувь. Главное, чтобы на месте были все замки, пуговицы и одежда имела хороший носибельный вид. Подробнее о приеме вещей в Центр «БОМЖ» можно договориться по телефону: 8(4862)75-16-60.

Кризисный центр «Орловский» (909 квартал, улица Планерная, 35). Здесь смогут принять женские вещи, одежду и обувь как для совсем маленьких детей, так и подростков школьного возраста. Телефон для справок: 8 (4862) 72-37-99.

Комплексный центр социального обслуживания населения Заводского района города Орла (улица 1-я Посадская, 14). Сюда можно принести как хорошие вещи б/у, так и новые. Телефон для справок: 8 (4862) 54-46-18.

ВЕЩИ В ДАР В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ

Здесь вещи принимают по трем адресам: городское отделение Красного Креста, офис ОНФ и районный Комплексный центр соцобслуживания.

В орловском городском отделении «Российского Красного Креста» (Георгиевский переулок,5 – рядом с музеем Тургенева) не принимают старые бабушкины вещи, зато большим спросом здесь пользуются подростковые вещи до 46 размера, а также мужская обувь и одежда. Телефон для справок: 8 (4862) 76-13-30.

В исполкоме регионального отделения Общероссийского народного фронта (улица Максима Горького, 37) проходит акция по сбору детских вещей всех размеров. Затем их передают в многодетные семьи и в Кризисный центр «Орловский». Телефон для справок: 8 (4862) 47-51-63.

Комплексный центр соцобслуживания (улица Полесская, 53) здесь принимают как детскую, подростковую одежду и обувь, так и взрослую для мужчин и женщин. Телефон для справок: 8 (4862) 42-26-92.

В Ж/Д И В СЕВЕРНОМ РАЙОНАХ

В этих двух районах адресов, где могут принять вещи в дар не так уж и много. Только Комплексные центры социального обслуживания населения.

В Железнодорожном районе Орла он располагается по адресу улица 3-я Курская, 53 (телефон для справок: 8 (4862) 42-64-52), а Северном районе – на улице Космонавтов,3 (телефон для справок: 8 (4862) 48-30-38).