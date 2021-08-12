«Дефицита нет, но доноры нужны»: пандемия не вызвала кризис банка крови Орловской области

За минувший коронавирусный год донорами в Орловской области стали 5682 человека. Фото: пресс-служба регионального УМВД России

Банк крови – с этим понятием большинство из нас сталкивается нечасто. Зачастую люди вспоминают о нем только тогда, когда близкому человеку срочно нужна помощь. В этот момент растерянные родственники идут на Станцию переливания крови с надеждой найти доноров. Но что будет, если их там не окажется?

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в процедуры донорства. Переболевшие не могут сдавать кровь еще полгода после выздоровления, вакцинированные – месяц. Не возникнет ли дефицит доноров?

По словам специалистов, в Орловской области такой проблемы нет и вот почему.

ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЧАИ

Ирина Аристова, временно исполняющая обязанности главного врача Станции переливания крови в Орле, уже много лет работает в медицине. Однако период пандемии для нее и ее коллег все-таки стал настоящим вызовом. В новых условиях приходилось быстро ориентироваться самим и ориентировать доноров.

Ирина Аристова: «Кризиса в заготовке донорской крови не было ни год назад, ни сейчас» Фото: Наталья Меркулова

- Мы столкнулись с тем, что был локдаун и люди не знали, что делать. Кто-то боялся выходить из дома, кто-то боялся в это время сдавать кровь. Но мы быстро сориентировались и подстроились под ситуацию, усилили меры санитарно-эпидемиологического режима. Ведь необходимо было обезопасить и сотрудников, и пациентов. Но это просто особенности работы, - говорит Ирина Аристова.

Как признается медик, кризиса в заготовке донорской крови не было ни год назад, ни сейчас. Каждый день на станцию переливания крови в среднем приходит по 50-60 человек, решивших стать донорами. Подавляющее большинство из них идут на эту процедуру не впервые.

- В 2020 году донорами стали 5682 человека, из них 1235 – впервые. За минувший год орловцы сдали кровь и ее компоненты 15 396 раз. Ситуация по количеству доноров остается стабильной, - пояснила мне Ирина Владимировна.

В первый пандемийный год на ситуацию с потребностью в крови для пациентов медицинских организаций сильно повлияла отмена плановой госпитализации. Из-за этого затребованность крови стала меньше, соответственно и банк крови «опустошался» меньше. Кровь и ее компоненты оказались нужны только по экстренным показаниям. Например, человеку срочно необходима операция и без переливания никак не обойтись.

- Количество доноров для заготовки требуемых компонентов было достаточным, - рассказывает Ирина Аристова.

ПОСТОЯННЫЕ ДОНОРЫ

Сейчас работа Станции переливания крови в Орле вернулась в привычное русло. Конечно, меры санитарно-эпидемиологической безопасности по-прежнему в силе, но и сотрудники и доноры к ним уже привыкли. Тем более, как уже говорилось ранее, многие из них пополняют банк крови регулярно.

Отчасти, в этом и разгадка, почему нет дефицита. Ведь постоянные доноры проходят регулярные медосмотры, проверяют и берегут свое здоровье. Они сдавали кровь и активно продолжали участвовать в донорских акциях несмотря на пандемию.

- У нас разница по количеству доноров с доковидным периодом 2019 года совсем незначительная. Для сравнения в 2019 году доноров было 7217, а в 2020 году – 5682. То есть разница всего в 1535 человек. При этом в 2019 году орловцы сдали кровь 16 666 раз, а в 2020 году - 15 396. Кроме того, чтобы обеспечить неснижаемый запас крови, доноры плазмы были переориентированы на донорство крови. О дефиците говорить не приходится, - поясняет врио главного врача Станции переливания крови.

Подполковник Владимир Тодрик более 20 лет практикует донорство и более 10 лет является почетным донором России. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Постоянные доноры продолжают выручать тех, кому нужно переливание. К слову, в Орловской области, до данным на 1 января 2021 года, значится 2181 Почетный донор. Это не просто люди, сдающие кровь. Свое звание они заслужили, делая это регулярно из года в год - сдал кровь не менее 40 раз или плазму 60 раз.

Среди таких людей подполковник Владимир Тодрик, замначальника отдела профессиональной подготовки личного состава орловского УМВД. Полицейский проходил процедуру сдачи крови уже более сотни раз!

- Я более 20 лет практикую донорство и более 10 лет являюсь почетным донором России. У меня и мама почетный донор, и тетя. У нас это практически семейное. Да и почти все коллеги из моего отдела уже стали донорами. Никто никого насильно не тянет, все для благого дела. Я считаю, что каждый человек должен хотя бы немного заниматься благотворительностью, а сдача крови – это то, на что практически не требуется никаких усилий или вложений. Зато сколько пользы! – рассказал «КП» Владимир Николаевич во время совместной акции Станции переливания крови и УМВД, проходившей 12 августа.

ПОИСК «ПЕРВОПРОХОДЦЕВ»

И все же, Станции переливания крови в Орле нужны «первопроходцы» - те, кто готов пойти на сдачу крови впервые. Ведь чем активнее люди вовлекаются в это благое дело, тем лучше. Кто знает, когда и сколько понадобится людям крови? А что если ЧП!

Акции по пополнению банка крови активно поддерживают сотрудники полиции, МЧС, силовых ведомств, студенчество и многие другие. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

- В Орловской области с вовлечением новичков не все так просто. Пропаганда донорства в регионе не так развита, как хотелось бы. Нам не хватает волонтеров, которые могли бы нам помогать в организации Дней доноров, выездных акций, конкурсов и популяризации. В крупных городах с этим дело обстоит гораздо лучше, - сетует Ирина Аристова.

Например, как поясняет медик, по всей России есть программа лояльности и многие организации (медицинские центры, общепит и так далее), подключившись к этой программе и делают «комплименты» для доноров – скидки, бонусы, дополнительные услуги.

- Это есть во многих городах, а в Орловской области, к сожалению, нет. Пока эта тема никак не сдвинется с мертвой точки, - говорит Ирина Владимировна.

Тем не менее, сотрудники Станции переливания крови стараются привлечь новых доноров своими силами. Даже периодически дают клич о необходимости донорства в соцсетях.

- Это привлекло новых людей, мотивировало их на желание и необходимость помочь, - признается медик.

КАК СТАТЬ ДОНОРОМ?

Стать донором может не каждый. Дело в том, что для процедуры донорского забора крови есть противопоказания. Например, инфекционные и паразитарные болезни, сильная близорукость, бронхиальная астма, гипертония и еще целый список ограничений.

Ограничения на донорство – чтобы не навредить не только человеку, которому перельют кровь, но и самому донору.

- Противопоказания не просто так пишутся. Да, бывают случаи, когда приходят люди, очень хотят сдавать, но нельзя. Ведь любая сдача крови сопровождается ответной реакцией организма, может упасть давление в момент забора. Поэтому любое противопоказание настроено на самого донора. Главное не навредить, - поясняет Ирина Аристова.

Если же проблем со здоровьем нет, то человек может смело приходить на станцию переливания крови и пополнять ряды доноров.

Алгоритм действий такой: человек приходит в регистратуру, оформляет необходимые документы, затем проходит доврачебный осмотр (рост, вес, давление) и идет в лабораторию, где берут кровь из пальца для анализа. После получения результата, если все в порядке, то далее к врачу. Вся эта процедура занимает от 20 до 30 минут.

- Пока человек не столкнется с проблемой (например, родственник заболел и ему нужно кровь сдать), он не узнает о том, как актуально донорство. А ведь если не прийти, не сдать кровь, банк крови не из чего будет пополнять. Донорство актуально всегда, в любое время, - говорит Ирина Аристова.

ГДЕ СДАТЬ КРОВЬ?

Орловская станция переливания крови находится в Орле на Наугорском шоссе, дом 2. Не забудьте взять с собой паспорт.

Подробности о подготовке к процедуре донорского забора крови можно узнать на официальном сайте учреждения или по телефону справочной службы (4862) 41-75-89.