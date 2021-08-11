Папа, мама, я – здоровая семья: Орел отметил день строителя спортивно

День строителя в России отмечается каждое второе воскресенье августа. В 2021 году праздничная дата выпала на 8 число, и этот день орловские семьи провели спортивно. Для взрослых и малышей в микрорайоне Зареченский состоялся большой праздник «Папа, мама, я – спортивная семья!».

И РАЗВЛЕЧЕНИЯ, И ЗОЖ

Локацией для проведения семейно-спортивного праздника стала просторная площадка рядом со школой №51 областного центра. Прошедший утром дождь не помешал провести собравшимся время не только весело, но и с пользой.

Организаторами мероприятия выступил крупнейший строительный холдинг региона «Орелстрой», входящий в группу компаний «ОДСК» и управляющая компания «Орелжилэскплуатация».

Для жителей микрорайона и его гостей работали развлекательные площадки: тут тебе и мыльные пузыри, и аквагрим для детворы и, фотозона. Не обошлось без персонажей любимых мультфильмов: девчонки и мальчишки веселились вместе с Барбоскиным и Миньоном. Ну, и какой же семейный праздник без сладостей? Юных орловцев и их мам и пап угощали попкорном, сладкой ватой и мороженым.

СПОРТИВНЫЙ КВЕСТ

Центральным событием праздника стал спортивный квест: мороженым перекусил, время и пробежаться!

Когда на площадке собралось достаточное количество участников для прохождения квеста, организаторы собрали 7 команд по 10 человек. Пожелание удачи и старт!

Маленькие гости мероприятия с энтузиазмом собрались в команды, не присоединились к ним и родители. Участникам предстояло пройти 9 испытаний: пробраться через лабиринт и другие препятствия, выяснить кто же самый умный и самый меткий и другие. На первый взгляд могло показаться, что будет легко, но некоторым командам понадобилось немало времени, чтобы всей семьей преодолеть препятствия. Но главное не время, за которое участники прошли испытания, и даже не финальный результат – главное, что взрослым и детям пришлось работать в команде.

После того, как были пройдены все задания, команды – «Орлы», «Молодцы», «Стрижи» и другие – собрали и раскрасили символичный картонный дом. И как символ дня строителя, и как символ семейного гнездышка.

- Мы живем здесь уже несколько лет, и подобные мероприятия в нашем микрорайоне проходят ежегодно. Мы пришли с детьми, им очень нравится праздник: конкурсы, аниматоры. Спасибо организаторам! – рассказали о впечатлениях участники мероприятия, семья Быковых.

На праздник пришли десятки жителей микрорайона. Завершился праздник награждением, в котором победила дружба. Все участники спортивного квеста «Мама, папа, я – спортивная семья» были награждены сертификатами о прохождении квеста и вкусными призами.

Любой праздник не только поднимает настроение, но и воодушевляет людей, наполняя их жизненной энергией. Именно это ещё раз доказал День строителя, организванный для орловчан в Зареченском микрорайоне.