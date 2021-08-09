Почти 2 тысячи воронежцев обратились к депутатам областной Думы во II квартале 2021 года

Во II квартале 2021 года в адрес депутатов Воронежской областной Думы поступило 1841 обращение от жителей региона. Заявления принимались как в общественной приемной Парламентского центра, так и в региональной партийной приемной «Единой России» и в местных приемных в районах области.

Поскольку во II квартале продолжили действовать ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, большая часть обращений принималась в дистанционном формате, однако в июле, когда на время запрет на личные встречи депутатов с избирателями был снят, парламентарии провели ряд очных приемов граждан.

По тематике среди обращений, которые поступили в Воронежскую областную Думу, 34% заявлений касались вопросов социальной сферы, 17% – сферы ЖКХ, 16% – соблюдения законности и охраны правопорядка, 13% – сферы экономики, остальная доля вопросов пришлась на вопросы совершенствования законодательства, финансовую сферу и работу органов местного самоуправления.

Хорошо себя зарекомендовал формат тематических недель приемов граждан, посвященных определенным вопросам. Так, во II квартале проводилась неделя приемов по вопросам материнства и детства, приемы по вопросам летнего отдыха и туризма, а также неделя по вопросам дачных и садоводческих товариществ.

– Те вызовы, с которыми пришлось столкнуться в последнее время всему миру, показали нам, как важно каждому человеку быть уверенным в том, что ему есть на кого опереться в трудной ситуации. Наша задача, как депутатов, заключается не только в законотворческой работе. Мы должны оказывать необходимую адресную помощь тем, кто доверил нам представлять свои интересы в парламенте, нашим избирателям. И зачастую эта помощь не связана с материальной поддержкой. Многим обращающимся на депутатский прием людям нужен совет, юридическая консультация, ряд обращений ложится в основу законопроектов. Статистика обращений говорит о том, что воронежцы доверяют своим депутатам, а количество положительно решенных вопросов показывает эффективность работы приемных граждан, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Напомним, обращения в адрес депутата можно направить письменно по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2 или в электронном виде — на сайте регионального парламента работает электронная приемная. Для того, чтобы обращение было рассмотрено, необходимо внимательно заполнять разделы регистрационной формы, формулируя вопросы четко и корректно. Кроме того, для получения устных разъяснений можно позвонить по телефону приемной граждан 8(473)277-93-13. Письменный ответ на все поступившие вопросы будет направлен заявителям в установленный законом срок.