Салют, воздушные шары и рок-музыка: как Орел отметил свое 455-летие

Орел отметил свое 455-летие Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

5 августа Орел отметил свое 455-летие и 78-годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Горожан и гостей областной столицы ждала большая развлекательная программа сразу на нескольких открытых площадках. «Комсомолка» прогулялась по праздничному городу и делится самыми яркими моментами.

День города в Орле-2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В семь часов утра над Орлом пролетели десять воздушных шаров. Наблюдать необычное действо можно было в рамках первого спортивного фестиваля воздухоплавания «Кубок Орловщины». Еще раз воздушные шары взмыли в небо уже вечером. Финальной точкой их пути стал аэропорт «Южный» в 909 квартале.

День города в Орле-2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Здесь в этом время проходили показательные выступления парашютистов, мотоциклистов и атлетов силового экстрима. В 20.30 часов на территории аэропорта вышла орловская рок-группа «Туризм», а чуть позже состоялось фаер-шоу.

День города в Орле-2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Однако больше всего горожан все-таки привлекли центральные праздничные площадки. В День города многим захотелось побывать в обновленном парке Победы, который почти год был закрыт глухим забором. В торжественной обстановке в шесть часов вечера здесь открыли памятник танкистам-первогвардейцам, с праздником горожан поздравили губернатор Андрей Клычков и почетный гражданин Орловской области Геннадий Зюганов.

День города в Орле-2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

День города в Орле-2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Не обошлось без традиционной концертной программы с музыкой и танцами. Несколько раз за день орловцев ждало показательное выступление почетного караула Преображенского полка – утром в сквере Танкистов во время поднятия дубликата Красного Знамени и вечером во время праздника в парке Победы.

День города в Орле-2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

До темноты на улице Ленина и возле ДК «Металлург» играли орловские кавер-группы.

День города в Орле-2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Финалом праздничного дня стал яркий 10-минутный салют в центре города и еще два 5-минутных в 909 квартале и в Северном районе. Всего было сделано более двух тысяч залпов.