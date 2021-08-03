Спустя четыре года юный орловец, спасший жизнь тонущему мальчику, поступил в Академию МЧС

Кириллу Усачеву было всего четырнадцать лет, когда он бросился на помощь товарищу. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Нередко очевидцами чрезвычайных происшествий становятся дети. Причем зачастую случается так, что в моменты, когда счет идет на секунды, они проявляют силу и мужество, ничем не уступающим взрослым.

Орловец Кирилл Усачев из села Корсаково яркий тому пример. Юноше было всего четырнадцать лет, когда он не раздумывая бросился на помощь своему будущему другу. Тогда он спас тонущему мальчику жизнь, а сейчас готовится спасать сотни жизней. Кирилл вырос и поступил в Академию ГПС МЧС России.

ОПАСНАЯ ПРОГУЛКА ЛЕТОМ 2017 ГОДА

Все случилось 29 июня 2017 года в селе Корсаково. Стоило только установиться теплой погоде, как местные мальчишки компанией отправились купаться Зушу. Правда, разрешения у родителей спрашивать не стали и убежали на речку тайком.

Компания беззаботно плескалась в воде, играла и плавала. Неподалеку расположилась еще одна группка – местные ребята постарше, но вдоволь накупавшись, они засобирались по домам, как вдруг на полпути их догнал один из мальчиков.

Он был встревожен, кричал, что его друг тонет. Сначала ребята не поверили, но Кирилл, который был вместе с ними, все-таки побежал проверить и оказался прав – мальчик Миша действительно тонул. Он уже был на середине реки и уходил под воду.

- Река в этом месте достаточно широкая и имеет обманчивое дно, оно ровное и неглубокое, а к середине резко углубляется, кроме того, это место не оборудовано для купания и не имеет средств для спасения, - говорят сотрудники ГУ МЧС России по орловской области.

Кирилл не раздеваясь бросился на помощь утопающему ребенку. Он ловко обвязал руку Миши своей футболкой и потащил на плаву за собой. Кирилл успел вовремя, жизни перепуганного мальчика уже ничего угрожала. Оказавшись на берегу и убедившись, что все в порядке, юный спасатель спокойно отправился домой.

Прошло время, мальчишки Миша и Кирилл стали хорошими друзьями, а затем Кирилл стал победителем Всероссийского конкурса «Созвездие мужества» в номинации «Дети-герои». В Москве его и других проявивших себя в экстремальных условиях ребят лично поздравил Министр МЧС России и уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.

Кирилл стал победителем Всероссийского конкурса «Созвездие мужества». Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

ОТ ОТЦА К СЫНУ

После происшествия летом 2017 года еще совсем юный Кирилл принял твердое решение – стать спасателем. Да и в семье у него было на кого равнять, ведь папа юноши тоже работает в МЧС. Он сотрудник 36-й пожарно-спасательной части по охране села Корсаково и Корсаковского района.

Теперь и сын решил пойти по стопам своего отца. Закончив в этом году школу, Кирилл Усачев уже успешно сдал вступительный экзамен в Академию государственной противопожарной службы МЧС России и скоро приступит к учебе по направлению подготовки «Техносферная безопасность».

После происшествия летом 2017 года еще совсем юный Кирилл принял твердое решение – стать спасателем. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

- Родители Кирилла очень гордятся им, радуясь за сына, ведь так сложно в современном мире воспитать и поставить на ноги настоящего человека с большой буквы, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Итак, четыре года спустя юный герой из Корсаково готовится посвятить свою жизнь спасению людей.