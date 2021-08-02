День города в Орле-2021: что и где посмотреть на праздник Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На этой неделе жителей и гостей Орла ждет большая развлекательная программа. 5 августа город готовится отметить свое 455-летие. Публикуем полную праздничную программу и где что посмотреть.

ТЕРРИТОРИЯ АЭРОПОРТА

Изюминкой Дня города должно стать шоу воздушных шаров. Сначала над Орлом пролетят десять воздушных шаров, которые горожане смогут наблюдать с разных открытых площадок. Затем воздушные шары приземлятся на территории аэропорта «Южный».

Утренний пролет состоится в 7 часов, вечерний – в 18.00. В аэропорту можно будет заказать прогулку на воздушном шаре.

В 18.00 часов на взлетной полосе аэропорта «Южный» также пройдет показательное выступление парашютистов.

В 19.30 часов на этой же площадке состоятся показательные выступления мотоциклистов и атлетов силового экстрима. В это же время над аэропортом «Южный» завершат свой вечерний пролет десять воздушных воздушные шары.

В 20.30 часов на сцену здесь выйдет орловская рок-группа «Туризм».

В 21.45 часов ожидается фаер-шоу.

Завершится программа фейерверком в 22.00 часа.

- Весь вечер будут работать точки общепита, - сообщил в соцсетях мэр Юрий Парахин.

ПАРК ПОБЕДЫ

На День города в Орле откроется после реконструкции парк Победы. Заглянуть в него можно будет с 16 часов. Торжественное открытие состоится в 18:00 часов.

Горожане смогут оценить изменения, опробовать спортивно-развлекательные площадки и посмотреть концертную программу.

САЛЮТ

5 августа праздничный фейерверк запустят в трех районах облцентра. Помимо традиционной локации на слиянии Оки и Орлика, добавится территория возле КДЦ «Металлург» и аэропорт «Южный».

Первые залпы озарят небо в 22.00.

Администрация Орла обещает, что это будет панорамный трехуровневый фейерверк. Всего будет сделано более двух тысяч разноцветных залпов. Длительность фейерверк от пяти до десяти минут в зависимости от места запуска (самый продолжительный в центре).

- Возле стелы залпы фейерверка взлетят на высоту от 120 до 250 метров. На точках возле КДЦ «Металлург» и Южный аэропорт - от 30 до 45 метров, - сообщает пресс-служба администрации Орла.