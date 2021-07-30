«Все началось с креста»: в орловском селе Башкатово энтузиасты возрождают храм на свои средства

Реставрация храма Тогской Пресвятой Богородицы началась еще в 2005 году и продолжается до сих пор Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Путешествие по орловским деревням редко обходится без восхищенных взглядов на еще сохранившиеся здесь старинные храмы. Даже невоцерковленные люди отмечают их монументальность и силу. Однако во многих случаях это уже лишь отблески былого величия, зачастую – руины.

Вот и в селе Башкатово Мценского района более чем на семьдесят лет прекратилась церковная жизнь. Старинный храм Толгской Пресвятой Богородицы превратился в склад химических удобрений, успел побывать и конюшней в годы Великой Отечественной войны.

Кто бы мог подумать, что спустя семь десятилетий местный работяга решит воздвигнуть над ним крест из сухостойного дуба и откроет настоящую эпопею по восстановлению храма с почти с 180-летней историей.

СТЕСНЯЛСЯ ПРИЗНАТЬСЯ, ЧТО КРЕСТ ДЛЯ ХРАМА

Сергей Носорев перебрался с семьей в село Башкатово еще в 90-е годы. Здесь, на Малой Родине родителей, построил своими руками дом, наладил нехитрый сельский быт и вроде бы даже не задумывался о возрождении храма, пока эта мысль не пришла сама собой. А почему бы не сделать крест для церкви?

Сергей Носорев перебрался с семьей в село Башкатово еще в 90-е годы Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Произошло это еще шестнадцать лет назад, в 2005 году.

- Здесь вообще тогда ничего не было, полная разруха. Захотел я поставить на храме крест. Пошел в лес, нашел сухостойный дуб, притащил его и начал делать крест. Потом наши ребята мне сказали: «А что ты будешь дубовый ставить - ставь железный». С этого все и началось, - рассказывает Сергей Носорев.

В то время селянин работал вахтой в Москве, вот и решил обратиться к знакомому сварщику за помощью. Правда, сначала стеснялся признаваться, что крест ему нужен для храма. Слукавил – сказал, что для себя на кладбище, но товарищ его быстро рассекретил, не осмеял и даже поддержал его спонтанную идею.

Храм в Башкатово в советские годы был складом химическим удобрений. Селитра так сильно въелась в стены, что пропитала их насквозь Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Купил я тогда в Москве профиль – чистая нержавейка итальянского производства. Сделали мне крест, привез его домой в Башкатово и здесь я его сам шлифовал, чтобы заблестел, – говорит Сергей, показывая на самую вершину купола.

Вскоре, не без хлопот с подъемом, но крест засеял на вершине храма.

НА ПРИЕМЕ У СТАРЦА ИЛИЯ

Мечта сбылась – на храм Толгской Пресвятой Богородицы вернулся православный крест, но на этом все бросить у Сергея уже не поднималась рука. Вот и начал искать единомышленников среди местных жителей.

Сначала провели приходское собрание, потом начали все вместе субботники проводить, потихоньку вычищать храм от залежей мусора. Набралось его пять тракторных телег!

Башкатово славится своими большими прудами Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На дальнейшее восстановление храма нужны были средства. Вот и стал Сергей обращаться во все инстанции: и в Орел к Владыке, и даже в Москву на прием к Патриарху Алексею II ездил, но дело с мертвой точки не сдвигалось.

- Кругом как будто стена какая-то была. Потом орловский архиепископ Поисий дал мне иконочку Ангела Хранителя и посоветовал ехать к отцу Илию в Оптину пустынь. Поехал я туда в феврале, снегу много, метель. Еле-еле доехал туда. Приехал, а охранник говорит: «Опоздал ты, вчера батюшка уехал в Москву, через две недели приезжаю», - вспоминает Сергей Носорев.

Вторая попытка встретиться с легендарным старцем оказалась гораздо более удачной, хотя Сергею вновь пришлось преодолеть испытания – час ожидания на морозе под пронизывающим ветром. Когда же орловцу все-таки удалось подойти к батюшке Илий и рассказать о своей задумке о восстановлении храма, тот только и сказал: «Хочешь - так восстанавливай».

Сергей растерялся. Желание и силы то у него были возрождать храм, а средств – нет. Тогда Илий попросил его дать адрес храма и спрятал записочку в карман.

Уже через месяц в Башкатово наведалась делегация из Москвы. Нашелся фонд, готовый финансировать реставрацию.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОТЕРЯННОЙ ИКОНЫ

Работа закипела. Сергей нашел организацию, которая дала техническое заключение о состоянии несущих конструкций храма, потом подготовили проекты отопления, канализации, электричества. Все серьезно, без самостоятельных выдумок.

Мария Васильевна принесла сохранившуюся старинную икону храм сразу после открытия одного из пределов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Нашелся и профессиональный архитектор, который сделал по архивным документам эскизный проект реставрации. Так, к 2008 году орловские энтузиасты смогли восстановить один из трех приделов – придел Святых Афанасия и Кирилла.

В тоже время вернулась в храм и одна из спасенных реликвий – старинная храмовая икона Усекновение Главы Иоанна Предтече. Сохранить ее местным жителям удалось чудом.

- Свекровь мне рассказывала, что сверк, инвалид войны с одной ногой, охранял конюшню, которая была чуть пониже храма. Однажды он шел с работы и увидел на дороге круглую икону. Видимо кто-то нес ее из храма потерял. Он как увидел ее, подобрал и спрятал в фуфайке. Пришел домой и говорит жене: «Смотри-ка, что я нашел!». Так эта икона у нас дома и весела, но я всегда мечтала ее в храм вернуть, - рассказывает староста храма Мария Васильевна Кутепова.

Сейчас в храме по большим праздникам проходят богослужения Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Семье Кутеповых много раз предлагали продать редкую икону или обменять на новую, но никто на это не согласился, а когда один из приделов восстановили и снова стали проводить богослужения, Мария Васильевна принесла икону в храм.

Вскоре вернулись сюда и еще несколько чудом спасенных башкатовцами икон – «Всех скорбящих радость» и икона Святителя Николая Чудотворца. Тот только образ Тогской иконы Божией Матери с серебряным окладом не сохранился, как и большинство вывезенных в неизвестном направлении церковных ценностей.

Сейчас же придел Святых Афанасия и Кирилла, хорошо известный местным по легенде о подаренном поэтом Афанасием Фетом фортепиано, потихоньку обзаводится обновками. Недавно сюда привезли большие позолоченные подсвечники – подарок батюшки из Курской Коренной пустыни.

ПЕРЕРЫВ НА ТРИНАДЦАТЬ ЛЕТ

Сергею и его единомышленникам очень хотелось продолжить восстановление храма, но в 2008 году все остановилось. Грянул экономический кризис и финансирование из фонда прекратилось.

Внутри храма от былой росписи не осталось ни следа. Все съели химические удобрения Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Долгих тринадцать лет о глобальном восстановлении храма не могло идти и речи. Сергей, конечно, что-то пытался латать на свои сбережения, но решить проблему оказалось не под силу.

И вот к возрождению храма вновь подключились неравнодушные люди.

- В этом году собрались наши местные фермеры и говорят: «Давайте сделаем купол, потому что он рушится, там уже появились щели. Полностью мы не сможем его отреставрировать, но давайте хоть накроем купол, чтобы он не разрушался дальше». Так и начался новый этап восстановления, - рассказывает Мария Васильевна.

Сергей Носорев продолжает руководить реставрационными работами. В ближайших планах - накрыть купол Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Подоспела помощь и из Орловского района. Местная жительница купила металл на большой купол, мценский депутат привез доски. Пришла помощь даже из Новороссийска!

- Один из наших волонтеров как-то раз спешил на вокзал в Курске, чтобы доехать до Орла. Остановил попутку и разговорился с водителем – Александром. Он начал ему рассказывать про наш храм и тот пообещал: «я вам помогу», - говорит Мария Васильевна.

Волонтеры приезжают в Башкатово каждую субботу Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

И ведь, действительно, помог. Случайный попутчик купил для храма в Башкатово нитрид титан для покрытия церковного купола.

Вот и закипела опять работа. Снова в храме по субботам трудятся волонтеры из Орла и Мценска, периодически заглядывают местные. Однако по-прежнему все совсем не просто.

Для продолжения реставрации Сергею пришлось обойти много инстанций Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

СЕЛО В ЭПОХУ ВЕЛИКИХ ПЕРЕМЕН

Когда-то село Башкатово, расположившееся в сорока километрах от областного центра, процветало. История его насчитывает около 400 лет. В свое время здесь даже была крепость с дубовым частоколом – Каменский острожек. Потом на ее месте обосновались помещики Тиньковы. Именно им вместе с помещиком соседней деревни бароном Николаем Остен-Сакеном и пришла идея построить в селе каменный храм Толгской Пресвятой Богородицы.

Многие старые постройки уже сильно обветшали и скоро рухнут Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сторожили вспоминали, что башкатовских крестьян даже заставляли сдавать куриные яйца, чтобы замесить глину на кирпичи. Ее добывали прямо в селе и огромные котлованы видны до сих пор.

Немало времени успела прослужить построенная в 1844 году церковь. Почти за век свое существования она обросла каменной оградой, вырос вблизи храма погост, где упокоились за мраморными плитами его создатели Тиньковы и Остен-Сакены.

Ряд с храмом сохранились могильные плиты его создатели Тиньковы и Остен-Сакены Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Церковная жизнь продолжалась в селе до революции 1917 года. Однако официально храм закрыли в 1928 году. Его быстро опустошили, реквизировав ценности, а старого священника Георгия Гольцова расстреляли в двух километрах от Башкатово в овраге.

Чуть позже расстреляли и последнего помещика – Сергея Афанасьевича Тинькова, который после революции вместе с женой перебрался в Мценск. Ему было уже за семьдесят, когда в июне 1937 года за ним пришли.

Таким барский дом был до пожара, теперь от него только цоколь

Так село Башкатово входило в новый этап своего существования. Храм превратили сначала в тракторную мастерскую, затем в склад селитры, каменную ограду разобрали и построили из нее свинарник и конюшню, могилы у храма разграбили, церковно-приходскую школу закрыли.

Зато сохранили двухэтажный барский дом помещиков Тиньковых, где сначала обосновалась местная ветлечебница, а затем с 1928 года – школа. Несколько поколений башкатовцев и жителей окрестных деревень успели здесь поучиться. Историк из Мценска Ольга Захаренко одна из них.

Учитель истории из Мценска Ольга Захаренко еще помнит времена, когда была цела барская усадьба Тиньковых Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Атмосфера здесь была невероятная. В классах в углах стояли каменные печи с изразцами, витиеватые лестницы, коридоры. Настоящая дворянская усадьба. Когда мы учились, здесь занятия шли по три смены. Детей было очень много. Для детей из далеких деревень даже построили за школой интернат, где они жили, а на выходных к ним приезжали родители на лошадях с телегами и забирали домой, - вспоминает Ольга Захаренко.

В Башкатово сохранился старинный колодец, но и его почти уже поглотили заросли и пруд. Когда-то пить из него разрешалось только помещику, крестьянам разрешали набрать здесь воды только по большим христианским праздникам Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Вот только потом все изменилось. В 1993 году во время ремонта школа полностью сгорела и от усадьбы Тиньковых остался только цокольный подвальный этаж. Потом на нем заново выстроили школу, но теперь она все больше и больше пустеет.

- Сейчас там человек тридцать учатся и это уже после объединения с соседней Апальковской школой. Старожил в селе практически не осталось. Людей еще в 90-х здесь было гораздо больше. Теперь уже многое обветшало, предприятия позакрывали, - сетует Ольга Ивановна.

После пожара на месте барского дома снова построили школу, но теперь она уже не такая многочисленная. Всего около 30 учеников Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Так село Башкатово окончило советский период своего существования и приблизилось к нашим дням. Без храма, без работы для селян, без наполненных ребятишками дворов.

А КОМУ ВСЕ ЭТО НАДО?

Нет, Башкатово вовсе не из числа вымирающих деревень. Село остается центром большого сельского поселения, из Орла сюда можно ежедневно добраться на рейсовом автобусе. Рядом с домами стоят новые машины. Вроде бы все рядом, но чего-то все-таки не хватает.

- Старых никого не осталось, а молодые живут современной жизнь, - рассказывает основоположник реставрации башкатовского храма Сергей Носорев.

Вторит ему и историк Ольга Захаренко, сожалеющая о зарастающих усадебных липовых аллеях с каскадами прудов, не хуже, чем в Спасском-Лутовиново. Восстановить бы, навести порядок, но не кому.

Липовые аллеи в Башкатово ничем не хуже, чем в Спасском-Лутовиново Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Никому это уже не нужно наверное, - с грустью говорит Ольга Ивановна.

Но энтузиасты не сдаются: одни восстанавливают храм, другие собирает по крохам информацию об истории села и его обитателях. Ведь едут же сюда молодые помощники из Мценска и Орла. Кто знает, может однажды захотят обосноваться в этих краях, вернуться к родовым корням вдали от городского шума.

Молодежь приезжать помогать в восстановлении храма из Мценска и Орла. Пока мужчины заняты на стройке, девушки чистят церковную утварь Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Да и старшее поколение села Башкатово говорит, что храм им все-таки нужен, что многие веруют, а пойти некуда и возможности далеко ездить тоже.

- Единственное, что я могу сказать: здание богу не нужно, богу нужна душа. А душа – это батюшка. Здесь нужен свой священник. Не работник храма, а батюшка. Будет батюшка – будет народ. Где благодать есть, народ туда льнет. Это просто по опыту, - говорит Сергей, поглядывая на блестящий на солнце крест.

Все началось с креста... Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

ВОЛОНТЕРЫ ВСЕГДА НУЖНЫ

Сейчас реставрационные работы в храме идут каждую субботу. Свободные руки и стройматериалы здесь очень нужны. Здесь рады всем неравнодушным к судьбе села и храма.

Присоединиться к энтузиастам, возрождающим храм, может каждый желающий. Подробную информацию можно узнать в группе «Православный клуб Свято-Троицкого храма г. Орла» в соцсетях или в администрации Башкатовского сельского поселения по телефону: (48646) 5-12-43.