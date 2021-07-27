В Орле мамы детей-инвалидов поделятся историями из жизни и развеют мифы со сцены

В Орле мамы детей с инвалидностью поделятся историями из жизни и развеют мифы со сцены Фото: Предоставлено "Комсомолке"

С марта 2019 года в Орле работает Центр социальной поддержки людей с ОВЗ «Равные» - один из немногих в регионе инклюзивных центров, где занимаются не только дети, но и взрослые, имеющие различные особенности здоровья.

Совсем скоро жителей города ждет уникальное событие-откровение: Центр «Равные» готовит новый, не имеющий аналогов в Орловской области спектакль, в котором мамы детей с инвалидность сами выйдут на сцену, поделятся историями из своей жизни и развеют множество мифов.

Как это будет? Как идет подготовка к премьере и какие коррективы в работу «Равных» внесла пандемия? За ответами на эти и другие вопросы «Комсомолка» отправилась в гости к сотрудникам и воспитанникам инклюзивного центра.

МАМЫ ВЫХОДЯТ НА СЦЕНУ

Мамы уже во всю готовятся к премьере Фото: Предоставлено "Комсомолке"

С течением времени в обществе накапливаются стереотипы об особенных людях. Самый надежный способ раз и навсегда от них избавиться - диалог между родителями, их особыми детьми и обществом. Но люди боятся задавать вопросы напрямую и вступать в открытый разговор.

Это приводит к тому, что люди с ограниченными возможностями замыкаются в себе, им становится сложнее найти друзей в окружающем их мире. Проблему призван решить спектакль «Одним росчерком судьбы…», где главные герои – воспитанники Центра, их мамы и общество.

- Помимо того, что мамы будут выступать, еще и общество будет свои истории рассказывать – нам присылали анонимные истории, и мы выбрали три самых показательных примера отношения общества к особенным людям. А в конце дети тоже свою реплику скажут. Потому что, как правило, происходит диалог «общество – родители», а детей никто никогда не слушает, считая, что у них ментальные особенности, что они чего-то не понимают. Все они понимают. Просто они, наверное, умнее нас, поэтому и молчат, - рассказывает Елена Воробьева, руководительница Центра «Равные».

Идею творческой команды центра «Равные» поддержали в Фонде президентских грантов – проект спектакля победил в конкурсе и получил средства на постановку. В итоге спектакль получился действительно уникальным, призванным дать ответы обществу на вопросы о жизни людей с ментальными нарушениями, вопросы, которые общество боится или стесняется задать напрямую.

Сценарий здесь написан не режиссером, а актеры не заучивают роли наизусть. В основе спектакля только реальные истории из жизни, без наигранности.

- У нас перед мастер-классами были встречи с волонтерами, с родителями, с особенными детьми. Родителям мы задавали вопросы, которые общество подготовило для них – острые, из которых мы истории вытягивали. А сейчас уже прошла целая серия мастер-классов – и для мам, и для детей, и для волонтеров, по вокалу, по хореографии, по актерскому мастерству. Мы немножко навыками их обогатили. Сейчас уже прям активно идет процесс репетиции, чтобы к сентябрю материал был готов, - пояснила «Комсомолке» Елена Воробьева.

Детям всегда есть что сказать, особенно через творчество Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В конце постановки слово дадут и детям, которых зачастую не слушают и не слышат. Они же способны рассказать о себе со своей точки зрения, узнать которую будет интересно и полезно.

- Когда мы детей собирали, мы не задавали каверзных и прямых вопросов, потому что это не тактично и не нужно. Мы спрашивали, какая у них в жизни была плохая ситуация была, например. Это было самое сложное, они не смогли ничего такого рассказать. Они не акцентируют на этом внимания, сглаживают все. Но очень долго мы общались о том, что такое счастье, как они его понимают, кто для них дорогие люди. Они больше эти теплые моменты рассказывают, из которых счастье человека складывается. Вот из этих историй мы финал и будем складывать, - добавляет руководитель центра «Равные».

Пока же в театральной студии продолжаются репетиции. Мамы потихоньку преодолевают страх сцены, знакомый многим из нас. «А вдруг меня будет трясти, а вдруг я слова забуду» - все эти страхи с каждой репетицией сходят на нет. Пасовать никто даже не думает, ведь каждая мама особенного ребенка понимает, насколько важно сделать этот первый шаг и начать открытый диалог с обществом.

- Лично мне выпала честь сыграть одну из ролей в психологическом спектакле, основанном на реальных жизненных историях, под руководством наших замечательных педагогов и режиссеров. Очень надеюсь, что данная постановка не останется незамеченной, - говорит Олеся Осюшкина, мама Димы Осюшкина и участница спектакля «Одним росчерком судьбы…».

Премьера спектакля состоится в сентябре, а показывать его будут до конца года как на сцене, так и в видеоверсии.

«РОДИТЕЛЯМ ТОЖЕ ХОЧЕТСЯ ОТВЛЕЧЬСЯ»

Творчество вместе с детьми помогает родителям отвлечься и отдохнуть Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Семьям, где есть дети с ментальными особенностями, непросто жить в постоянном напряжении. То ребенок, сколько бы ему не было лет, требует внимания, то общество нет-нет, да и подкинет злобный комментарий. Но ведь каждому родителю хочется отдохнуть, отвлечься, сделать перерыв и взять тайм-аут. А где? Как?

Сейчас мамы особенных детей учатся не только проговаривать проблемы на сцене, но и снимать стресс в творческой мастерской Центра на совместных занятиях со своими ребятами.

Занятия на гончарном круге нравятся и детям, и их родителям Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В этом году Центр на средства регионального гранта получил новый интересный объект – гончарный круг. Занятия с гончарным кругом тоже проводятся совместно для родителей с детьми. Руководитель проекта Елена Воробьева убеждена, что эти занятия помогают мамам проводить больше времени с детьми, а также разгружаться, отвлекаться от проблем. Лепка полезна и для детей.

- Первый раз, когда приглашаешь мам, у них всегда начинается: «Я ничего не умею, ничего не могу, мне на руки медведь наступил». А ребенок уже долго ходит на занятия, и часто бывает, что он маме показывает, рассказывает, и потом выясняется, что «а я еще и рисовать неплохо умею», - рассказывает руководитель Центра.

В центре каждый находит занятие по душе: кто-то рисует, кто-то занимается лепкой, кто-то поет, а кто-то развивает актерское мастерство Фото: Андрей Кащавцев

Вторят словам Елены Воробьевой и сами родители, откровенно признаваясь, что получают огромное удовольствие от занятий и радуются успехам своих детей вместе с ними.

- Для нас лепка из глины - это интересное и увлекательное занятие, сочетающее в себе пользу для общего развитии ребенка и элементы отдыха и расслабления. Лепка из глины приносит большое удовольствие от работы с материалом - пластичным, податливым, послушным, - делится с «Комсомолкой» Светлана Голубева, мама Димы Лядова.

ИСПЫТАНИЯ «ДИСТАНЦИОНКОЙ»

Родители успевают и творчеством с детьми заниматься, и азы современных технологий постигать Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Несмотря на то, что и воспитанники, и родители полюбили творческие занятия, в прошлом году их проведение в обычном режиме на время стало невозможным. Пандемия отразилась на жизни каждого из нас. Многим пришлось впервые столкнуться с понятием «дистанционка». Не обошло оно стороной и Центр «Равные». В спешном режиме театральную студию и другие творческие занятия пришлось переводить в онлайн-среду.

- Мы перешли на дистанционный формат работы, проводили репетиции нашей театральной студии и занятия в мастерских онлайн. Однако тут выяснилось, что не только некоторые ребята, но и их родители не умеют пользоваться компьютером. Ситуацию нужно было срочно решать, чтобы не прерывать творческий процесс. Так родилась идея создать компьютерный класс, занятия в котором позволили бы и детям, и родителям освоить современные технологии и продолжить с комфортом общаться и заниматься дистанционно, - рассказывает «Комсомолке» Елена Воробьева, руководитель Центра «Равные».

Ребята уже научились общаться друг с другом онлайн, а родители сами монтируют видео Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Победа в конкурсе Фонда президентских грантов позволила осуществить задуманное, и с осени 2020 года к творческим занятиям добавилась новая программа - «Азбука информационных технологий». Возглавила ее педагог Ольга Крупская.

По словам Ольги Константиновны, сейчас курс обучения заканчивает уже второй поток воспитанников и родителей. Нет сомнений в том, что навыки, приобретаемые на занятиях, очень полезны всем: ребята помладше, не умевшие до этого вовсе обращаться с компьютером, теперь легко пишут тексты и общаются со своими друзьями через социальные сети, а взрослые уже научились монтировать видеоролики.

- Занятия в компьютерном классе очень интересные, познавательные. Педагог объясняет доступным языком. Теоретическая часть емкая, в основном, сразу переходим к практической части. Занятия в компьютерном классе помогли узнать много нового материала и закрепить ранее изученное. Спасибо организаторам за возможность заниматься и родителям основам компьютерной грамотности, - делится впечатлениями Анна Назарикова, мама Ильи, посещающая занятия по компьютерным технологиям.

В прошлом году дистанционные занятия позволили воспитанникам Центра продолжить занятия и не сорвать творческий процесс. И хотя сейчас, пусть и с ограничениями, «Равные» вернулись в привычный формат, но компьютерные курсы для детей и их родителей продолжаются.

Одновременно с этим продолжаются финальные репетиции. Семьи детей с ментальными особенностями готовятся к большому разговору с обществом, а общество уже ждет не имеющий аналогов спектакль от Центра социальной поддержки «Равные».