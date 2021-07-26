«Одной женщине уже было плохо»: в Орле полицейские заметили пожар в доме и вовремя разбудили жильцов

Алексей Пряников и Вячеслав Басенков вовремя заметили пожар и разбудили жильцов дома. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области.

В Железнодорожном районе города Орла инспекторы ДПС пришло на помощь двум жительницам горящего дома на Новосильском шоссе. Огонь в нем вспыхнул глубокой ночью, когда все люди спали.

Разгоревшись на крыльце, пламя уже перекидывалось на кровлю жилого здания, но жильцы ничего об этом не знали. К счастью, в этот момент мимо проезжали инспекторы ДПС - старший лейтенант полиции Алексей Пряников и младший лейтенант полиции Вячеслав Басенков. Они патрулировали ночной город, когда с дороги увидели большие клубы дыма.

Полицейские остановили служебную машину на обочине и побежали к горящему дому. Понимая, что люди еще находятся в полыхающем строении, Вячеслав Басенков начал стучать в окно и дверь, чтобы разбудить их и увести в безопасное место. Вскоре из дома выбежали две перепуганные женщины. Одна из них, 87-летняя пенсионерка», к этому моменту уже успела отравиться угарным газом и чувствовала себя плохо.

Полицейские увели женщин на безопасное расстояние от пожара и поддерживали их. Буквально через несколько минут на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, оперативно ликвидировавшие возгорание.

- Некоторое время спустя слова искренней благодарности за помощь в трудную минуту орловчанка оставила в своем обращении на официальном сайте ведомства, а затем и при личной встрече, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сами напарники не считают этот случай экстраординарным, скромно поясняя, что помощь людям – это их ежедневная обязанность.