Ваши отходы, наши доходы: кто наживается на мусоре в Орловской области?

«Необходимо избавляться от серых схем и криминала. Нужно, чтобы все было прозрачно. Люди должны знать, за что платят» - Владимир Путин на большой пресс-конференции 2019 года

Третий год в России реализуется реформа обращения с ТКО, или, как говорят в народе, мусорная реформа. На старте президент России Владимир Путин поставил задачу рекультивировать свалки, проектировать и строить предприятия по переработке и утилизации мусора, сделать прозрачной саму систему обращения с твердыми коммунальными отходами, обосновать посильный и прозрачный тариф для граждан. Спустя два с половиной года от старта реформы в Орловской области мусорная тема остается одной из самых животрепещущих в региональной повестке.

Очередной мусорный коллапс назрел в регионе минувшей весной: забитые контейнеры не вывозились неделями, источая зловоние и привлекая бродячих животных. Это то, что рядовые граждане видели на сцене мусорной реформы. А за кулисами в это время разыгрывалось другое представление.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Территориальная схема обращения с отходами устроена несложно. Во главе - региональный оператор, в данном случае управляющая компания «Зеленая роща», учрежденная Корпорацией развития Орловской области (та, в свою очередь, учреждена региональным правительством).

«Зеленая роща» координирует весь процесс, от сбора мусора до его утилизации и захоронения: возчики собрали отходы из контейнеров, отвезли их на сортировочные предприятия, а остатки - то, что нельзя отсортировать, так называемые «хвосты», - увозятся на места размещения - полигоны. Сбором мусора из контейнеров, дальнейшей их перевозкой на сортировку занимается в настоящее время несколько транспортных компаний, в том числе московская фирма «Экологистик». Принимает отходы ряд предприятий, самые крупные из них - «ЭкоСити», расположенное в Орле, и «Экоград», расположенное в поселке Нарышкино. Основной объем мусора (примерно 70%), который производят жители, идет на предприятие «ЭкоСити»: оно расположено всего в километре от города и при должном оснащении способно обработать 95% всех отходов Орловской области.

Жители платят за этот процесс порядка 76 - 95 рублей, в зависимости от места проживания и формы недвижимости. Причем платят орловцы исправно, согласно информации УК «Зеленая роща», собираемость по квитанциям за вывоз мусора - 90%.

Мусор пахнет, а деньги нет.

ДЕНЬГИ ЗА ВОЗДУХ

Изначально ежемесячная плата для жителей была установлена из расчета, что в Орловской области образуется около 347 тысяч тонн отходов в год. Реальную цифру высчитать оказалось непросто, ведь раньше в регионе никто систематически и вплотную проблемой мусора не занимался. Но с января 2019 года новый принцип обращения с мусором стал действовать по всей стране, Орловщина, конечно, не исключение. Людям стали приходить коммунальные квитанции с графой «вывоз ТКО». Люди платили. А потом оказалось, что объем отходов значительно завышен.

Неоднократно о том, что объемы ТКО, указанные в территориальной схеме, завышены, говорил глава мусоросортировочного предприятия, на которое поступает основной объем отходов в регионе. Юрий Парахин, гендиректор АО «ЭкоСити», подсчитав реальное количество бытового мусора еще пару лет назад, сообщил: жители платят за воздух. В 2020 году Орловский областной суд признал территориальную схему недействительной в части количества ТКО.

И суд этот - далеко не первый выигранный «ЭкоСити» процесс. Уникальное предприятие, аналогов которому нет в России, на которое ежемесячно приезжают делегации из разных уголков страны и мира, чтобы перенять опыт, высоко оцененное «Ростехом», который строит сегодня огромный мусороперерабатывающий завод в Коломне, которое при должном оснащении, способно отсортировать до 95% всего мусора регионе, - в родной Орловской области не в чести.

КОЛЛАПС

И без того непростая ситуация в сфере обращения с отходами осложнилась, как уже было указано выше, весной 2021 года. Орловцы, в особенности жители частного сектора, задыхались от невывезенного мусора, в кабинетах областной администрации решали, что же делать с этой проблемой.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков назвал коллапс искусственно созданным.

- Мне кто только видео не присылал, что у нас не принимает завод. 64 машины в сутки уходят на уборку мусора в городе, но его везти некуда, завод перестал принимать. Не буду давать оценку, у меня свое мнение есть, по каким причинам он не принимает, но мне кажется, причины далеки от объективности,- заявил Андрей Клычков в мае.

Глава региона не упомянул названия предприятия, но очевидно, что речь шла об «ЭкоСити», куда идет основной поток мусора. Руководство предприятия во всеуслышание опровергло эту информацию.

- Завод работает, мы принимаем машины. На предприятии везде камеры, все прозрачно. Каждый день мы принимаем мусор, - сообщил тогда гендиректор АО «ЭкоСити» Юрий Парахин.

А вот искусственного нагнетания ситуации отрицать Парахин не стал. Правда, по его мнению, нагнетают ее как раз другие игроки «мусорного рынка» - с целью исключить мусоросортировочный центр из цепочки по обращению с отходами.

- В 2019 году мы запускали реформу, было непросто, да, но такого хаоса на улицах не было. 2020 год прошел неплохо, и вдруг сейчас, на третий год, назрел коллапс, - удивляется глава мусороперерабатывающего предприятия.

Но жителям-то, по сути, нет разницы, кто, как и куда будет вывозить мусор. Главное, чтобы зловонные контейнеры наконец очистили от мешков с гниющими отходами. Тогда в обладминистрации при участии губернатора, представителей профильных департаментов, правоохранительных органов, перевозчиков и, конечно, «Зеленой рощи» и «Корпорации развития» состоялось совещание, на повестке которого стояли вопросы по Чернышевскому: «Что делать?» и «Кто виноват?». Интересно, что представителей завода «ЭкоСити» на совещание не пригласили.

- Ваше присутствие не предусмотрено, - написал директор Корпорации развития Николай Шин в телефонограмме.

Выход власти нашли из ситуации такой: перенаправить потоки мусора и создать площадки временного накопления отходов. Мусор повезли на заводы «Экоград» в поселке Нарышкино и на небольшое предприятие «Русресурс» во Мценске. У «ЭкоСити» забрали предусмотренные договором (копия имеется в нашем распоряжении) 30% объемов отходов.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

В областном правительстве такое решение назвали временным изменением схемы потоков ТКО.

- В связи с технологическим ограничением деятельности по обработке ТКО при объекте АО «ЭкоСити» с целью надлежащей организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, захоронению ТКО, недопущения ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципальных образований Орловской области <…> приказываю: согласовать временное, на период до прекращения технологического ограничения деятельности на мусоросортировочном комплексе АО «ЭкоСити» изменение схемы потоков ТКО на мусоросортировочный комплекс АО «Экоград», - такой приказ подписал Александр Субботин, и. о. руководителя Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ Орловской области.

Что такое «технологическое ограничение», неясно. Как сообщил директор «ЭкоСити» Юрий Парахин, никакая комиссия на мусоросортировочный завод не приезжала. Более того, предприятие, деятельность которого областной департамент ограничил, не получило копию соответствующего приказа. Диалога с местными властями и представителями регионального оператора не получилось, и пока юристы «ЭкоСити» готовили очередное обращение в суд, ситуацию пристально изучил Национальный комитет общественного контроля и Московский антикоррупционный комитет. Выводы, к которым пришли эксперты общественной организации во главе с руководителем доктором юридических наук, полковником запаса МВД РФ Мансуром Юсуповым, оказались такими, что волосы дыбом.

В период с 10 по 15 июня 2021 года экспертные советы вышеуказанных общественных организаций провели исследование ситуации, складывающейся вокруг мусора в Орловской области, и дали ему правовую оценку. Было изучено больше 300 процессуальных и иных документов. Копия результатов экспертизы оказалась у нас в распоряжении.

Переполненные баки, горы отходов: типичная картина для Орла весной 2021.

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС?

О ключевых игроках «мусорного» бизнеса уже говорилось выше. Пора познакомиться с руководством этих компаний. В Корпорации развития за время ее существования сменился не один директор, с апреля 2021 года возглавил ее Николай Шин. Управляющую компанию «Зеленая роща» с недавних пор возглавляет Александр Муромский, бывший глава администрации Орла и бывший советник губернатора. Он тоже стал далеко не первым на этом посту, руководство в «Зеленой роще» менялось регулярно. Директор компании-перевозчика «Экологистик» - московский бизнесмен Игорь Парциба, он же, согласно заключению московских экспертов в погонах, имеет прямое отношение к свалке во Мценске. Руководит заводом «Экоград» в Нарышкино Дмитрий Хроменков, ну а мусоросортировочный центр «ЭкоСити» долгое время возглавляет упомянутый выше Юрий Парахин.

Вот к каким неутешительным выводам пришли специалисты Национального комитета общественного контроля: группа лиц из числа участников «мусорного» рынка решила прибрать к рукам весь цикл обращения с ТКО. По результатам экспертизы, ситуация с мусорным коллапсом создана искусственно, но только не руководством мусоросортировочного завода. «ЭкоСити» как неугодную организацию попытались просто вычеркнуть из схемы?

УДАР ПО КОШЕЛЬКУ

На первый взгляд жителям региона может показаться, что подковерные игры бизнесменов и политиков простому люду неинтересны и на жизни никак не отразятся. Но ситуация с мусорным кризисом весны 2021 года показала обратное. Любые изменения в территориальной схеме обращения с отходами, продиктованы ли они резонными причинами или являются следствием лоббирования чьих-то интересов, в первую очередь отражаются на кошельках граждан.

Вот пример. Сейчас средняя плата за услуги по вывозу мусора для граждан составляет 80 рублей в месяц или 960 рублей в год с человека. На эти народные деньги региональное правительство устанавливает тарифы для участников территориальной схемы: перевозчиков и мусоросортировочных центров. Когда 30% отходов ввиду ничем не подкрепленной формулировки «технологическое ограничение» забрали у завода «ЭкоСити», мусор поехал в Нарышкино и Мценск. Мусоровозам придется проехать не несколько километров от города до линии сортировки, а десятки! Если так возрастает расстояние между звеньями цепочки сбор - перевозка -сортировка-захоронение, то где гарантия, что не вырастет тариф для населения? Мусоровозы «едят» немало бензина, они нуждаются в ремонте, а их водители - в заработной плате. Но этот финансовый вопрос лишь одна сторона медали. Есть еще и другая и главная - экология. И здоровье.

МУСОР ПАХНЕТ, А ДЕНЬГИ НЕТ

Экологическую обстановку и ситуацию с вывозом мусора не раз проверяли надзорные органы. Последние проверки, проведенные в апреле 2021 года, во время мусорного коллапса, показали множественные факты нарушения периодичности вывоза отходов. Природоохранная прокуратура привлекла к ответственности регоператора и перевозчика. Департаменту строительства, ТЭК, ЖКХ и транспорта выдали предостережение, в котором говорится, что нарушения, приведшие к мусорному кризису, стали возможными по причине недобросовестного исполнения должностных обязанностей, формального отношения к значению избранной схемы потоков отходов и ненадлежащего контроля.

Но орловским чиновникам и приближенным к ним лицам, похоже, море по колено. Стоит только вспомнить историю бывшего руководителя департамента здравоохранения Ивана Залогина, ныне подследственного, или осужденного экс-главу Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ и транспорта Дениса Блохина.

Вот к каким выводам в конечном счете пришел НКОК. В состав его, кстати, входят настоящие корифеи юриспруденции и права: Владимир Зубрин, заслуженный юрист РФ, госсоветник юстиции 1-го класса, генерал-полковник полиции в отставке, Геннадий Самцов, генерал-майор ФСБ в отставке, почетный сотрудник ФСБ России, Александр Землин, доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ, Алексей Бугаев, полковник юстиции запаса, старший советник юстиции Главной военной прокуратуры.

-Корректировка и изменение схемы в виде исключения объекта обработки АО «ЭкоСити» без соответствующего подтверждения экономической нецелесообразности его использования является произвольной и не соответствующей положениям Федерального закона «Об отходах производства и потребления», которая привела к мусорному коллапсу в Орле и многочисленным нарушениям законодательства, - гласит заключение НКОК и МОО «Московский антикоррупционный комитет».

В попытках отстоять свое право на честную работу и право граждан на незагрязненную окружающую среду АО «ЭкоСити» снова обратилось в областной суд. Кстати, предстоит разбираться в ситуации и федеральным правоохранительным ведомствам. Комитет общественного контроля передал материалы проверки в СК России и Генпрокуратуру РФ.

Городская свалка уже давно переполнена и требует рекультивации.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

На момент выхода данной публикации в Орловской области возникла очередная «мусорная» проблема. Предприятие по обработке мусора «Русресурс», расположенное во Мценском районе, не справилось с количеством поставляемых сюда отходов. Департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения постановил снова изменить схему движения мусора по региону.

- В связи с прекращением деятельности по обработке ТКО на объекте мусоросортировочного комплекса ООО «Русресурс» <…> приказываю: согласовать временное изменение схемы потоков ТКО в части направления собранных на территориях Болховского, Залегощенского, Верховского, Корсаковского, Мценского, Новодеревеньковского, Новосильского районов Орловской области, города Мценска на мусоросортировочный комплекс АО «ЭкоСити», - подписал приказ руководитель департамента Григорий Шайкин.

Проще говоря, мусор из нескольких районов области поехал в Орел, в то время как часть мусора из Орла на сортировку до сих пор возят в поселок Нарышкино. Кроме того, так называемое технологическое ограничение с завода «ЭкоСити» так и не снято. Одновременно у предприятия забрали мусор и загрузили его работой.

Ситуацию директор «ЭкоСити» Юрий Парахин комментирует коротко:

- Абсурд.

Подготовил Александр МУРАВЬЕВ