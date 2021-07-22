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Общество22 июля 2021 10:25

Партия «Новые люди» считает введение локдауна несвоевременной и опасной идеей

Экономика России, в том числе Орловской области, еще не оправилась от последствий прошлогоднего карантина
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Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

По мнению лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева, заявлять о локдауне сейчас — значит подвергать людей дополнительному стрессу. Нужно успокоить людей и дать им гарантии. Страх перед неизвестностью — самый сильный. Всем нужно кормить свои семьи, а для этого нужна стабильность и прогнозируемость.

- Экономика России с трудом пережила антиковидные ограничения 2020-го и только начинает восстанавливаться. Новый локдаун отбросит национальную экономику назад, - уверен Алексей Нечаев.

О том, как обстоят дела в Орловской области, рассказала президент Орловской Торгово-промышленной палаты, представитель партии «Новые люди» Светлана Ковалева:

- Хотя экономика Орловской области перенесла прошлогодние ограничения лучше, чем многие другие регионы, но последствия локдауна мы расхлебываем до сих пор. Пострадали общепит, розничная продажа товаров, парикмахерские и салоны красоты, студии дополнительного образования, пассажирские перевозки. Больше всего досталось малому бизнесу. В Орловской области за первые пять месяцев 2021 года стало на 170 меньше индивидуальных предприятий! Возросло количество безработных.

Я считаю, ни в коем случае нельзя вводить новый локдаун. Необходимо дать бизнесу нормально работать с соблюдением всех мер предосторожности. Самым пострадавшим стоит предоставить беспроцентные займы и субсидии.

Локдаун – идея не только несвоевременная и опасная, но еще и бесполезная. Пример тому - опыт европейских государств. Государства там потратили миллионы. Бизнес пострадал, предприятия закрылись, но люди все равно болеют. Зачем наступать на чужие грабли? «Новые люди считают, что надо учиться на чужих ошибках.

БИЗНЕС-ПРЕСС