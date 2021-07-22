Партия «Новые люди» считает введение локдауна несвоевременной и опасной идеей

Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

По мнению лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева, заявлять о локдауне сейчас — значит подвергать людей дополнительному стрессу. Нужно успокоить людей и дать им гарантии. Страх перед неизвестностью — самый сильный. Всем нужно кормить свои семьи, а для этого нужна стабильность и прогнозируемость.

- Экономика России с трудом пережила антиковидные ограничения 2020-го и только начинает восстанавливаться. Новый локдаун отбросит национальную экономику назад, - уверен Алексей Нечаев.

О том, как обстоят дела в Орловской области, рассказала президент Орловской Торгово-промышленной палаты, представитель партии «Новые люди» Светлана Ковалева:

- Хотя экономика Орловской области перенесла прошлогодние ограничения лучше, чем многие другие регионы, но последствия локдауна мы расхлебываем до сих пор. Пострадали общепит, розничная продажа товаров, парикмахерские и салоны красоты, студии дополнительного образования, пассажирские перевозки. Больше всего досталось малому бизнесу. В Орловской области за первые пять месяцев 2021 года стало на 170 меньше индивидуальных предприятий! Возросло количество безработных.

Я считаю, ни в коем случае нельзя вводить новый локдаун. Необходимо дать бизнесу нормально работать с соблюдением всех мер предосторожности. Самым пострадавшим стоит предоставить беспроцентные займы и субсидии.

Локдаун – идея не только несвоевременная и опасная, но еще и бесполезная. Пример тому - опыт европейских государств. Государства там потратили миллионы. Бизнес пострадал, предприятия закрылись, но люди все равно болеют. Зачем наступать на чужие грабли? «Новые люди считают, что надо учиться на чужих ошибках.