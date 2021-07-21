«Пробирались через двухметровую траву»: как в Орловской области нашли остатки фундамента усадьбы и школы Василия Шеина

В Орловской области нашли остатки фундамента усадьбы и школы Василия Шеина. Фото: Александр Мраморнов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На минувшей неделе, с 16 по 18 июля, в Орловской области проходили поиски фундамента разрушенной родовой усадьбы архимандрита новомученика Сергия (в миру - Василия Шеина) и основанной им сельской школы. Волонтерам и историкам пришлось пробираться к месту раскопок по разбитым грунтовкам и двухметровым зарослям травы, но это их не остановило.

Среди бескрайних лугов заброшенных деревень в Новосильском районе участникам добровольческого лагеря некоммерческой организации «Спасское дело» удалось отыскать следы строений более чем с вековой историей.

Руководитель раскопок московский историк Александр Мраморнов поведал «Комсомолке», как проходили поиски, что обнаружили волонтеры и какие сложности им пришлось преодолевать.

ПУТЬ К УСАДЬБЕ УКАЗАЛИ СТАРОЖИЛЫ

В окрестностях Колпны исследователи провели три дня. Фото: Александр Мраморнов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Личность потомственного дворянина Василия Петровича Шеина давно привлекает внимание российских историков и теологов. Ему просвещают научные статьи, проводят конференции, а вот на родине в Орловской области далеко не каждый сможет вспомнить, кто же это такой.

Лишь старожилы, которых остается все меньше, еще хранят память о родовом гнезде талантливого юриста, депутата Государственной думы (1912-1917 годов), секретаре Поместного Собора Православной российской церкви и священнослужителе. Впрочем, роковая судьба архимандрита Сергия (Василия Шеина) сильно перекликается с судьбой его поместья.

Александр Мраморнов возглавил добровольческий лагерь и поиски усадьбы со школой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Шеин попал в число преследуемых большевиками по совершенному недоразумению: он не вел антибольшевистской работы, а за два года до петроградского процесса 1922 года даже работал в советском ведомстве - управляющим делами Главкрахмала ВСНХ. Однако 13 августа 1922 года архимандрит Сергий был расстрелян на окраине Петрограда. Его поместье в деревне Колпна чуть позже уже начали разграблять, - рассказывает историк, руководитель «Спасского дела» Александр Мраморнов.

Большая часть пути - грунтовка. Фото: Александр Мраморнов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Родовая усадьба архимандрита Сергия (Василия Шеина) в деревне Колпна Новосильского района (не путать с райцентром Колпнянского района- Прим. автора) прекратило свое существование уже к 1930-м - 1950-м годам. Ее попросту растащили на стройматериал, а фундаменты построек сдвинули бульдозером. Тем более известно, что через населенный пункт прошла война, некоторое время деревня была занята немцами, что тоже внесло свою лепту в сохранность старинных строений.

Когда-то на этом месте находилась усадьба Василия Шеина. Фото: Александр Мраморнов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Несмотря на это с помощью старожилов и выходцев из окрестных деревень мы локализовали два места в Колпне - где была барская усадьба и где была построена школа. Сразу уточню по наименованию населенного пункта. Колпна также именовалась Новопоселенный Хутор. Только в советское время за деревней укрепилось название «Шеино» и это создает ненужную путаницу. На карте Орловской области немало названий, производных от фамилии «Шеин». Так, в четырех километрах от Колпны есть вымершая деревня Шейново и если мы Колпну будем называть «Шеино», то выйдет еще большая путаница, - пояснил «Комсомолке» историк.

Итак, получив информацию от старожил и поняв о каком месте на карте идет речь, участники поискового лагеря отправились в путь. Правда, добраться до места оказалось вовсе не просто. Колпна уже успела превратиться в заброшенное урочище. Деревня давно исключена из актуального списка населенных пунктов и мало что здесь напоминало о былом человеческом присутствии.

ОСКОЛКИ НА ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

К усадьбе пришлось пробираться на внедорожниках и тракторе. Фото: Александр Мраморнов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

От Орла до урочища Колпна около ста километров, значительная часть пути – грунтовка. Пробираться к месту будущих раскопок исследователям пришлось на внедорожниках, а чтобы приблизиться к урочищу – даже пустить в дело трактор.

- В первый день наших поисков, 16 июля, нас ожидали заросли малины, огромные слепни и работа по прокладыванию трактором дороги, заросшей за последние двадцать лет. Но сразу почувствовалось, что родина и имение священномученика Сергия (Шеина) - это абсолютно благодатное и духовно очень сильное место, - признается Александр Мраморнов.

Поиск фундаментов усложняли двухметровые заросли кустарников и трав. Фото: Александр Мраморнов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Перед начало раскопок участники добровольческого лагеря приняли участие в молебне и продолжили поиски несмотря на нескончаемую жару, перешагнувшую отметку в +30 градусов.

- В ходе лагеря нам удалось расчистить место, где стояла усадьба Шеиных, однако, к сожалению, целых фундаментов там не сохранилось. Восстановленная картина сводится к тому, что их сдвигали бульдозером, чтобы организовать между полем и рекой удобный сенокос, - рассказывает руководитель раскопок.

Зато удалось найти большое количество осколков керамики рубежа XIX-XX веков на участке с краю от леса.

На месте сдвинутого фундамента нашли керамику. Фото: Александр Мраморнов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Выяснилось, что бугры возле леса - это сдвинутые остатки той самой барской усадьбы. В них мы обнаружили осколки фарфора и бытовой утвари. Они валяются почти на поверхности, - вспоминает Александр Мраморнов.

Таким образом, от усадьбы Шеина не сохранилось даже целого фундамента, но место все же удалось установить точно. Теперь его обозначает памятная табличка, которую освятил новосильский протоиерей Василий Сорока.

Историки не унывают, считая, что хотя усадьба не сохранилась, здесь еще возможно восстановить усадебный парк, очертания которого сохранены до сих пор.

Время для отдыха и снова в путь! Фото: Александр Мраморнов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

А что же со школой Шеина? Исследователи снова отправились в путь.

НАХОДКА В ЗАРОСЛЯХ КРАПИВЫ

- Шеин был активным земским деятелем, построил школу имени своего брата в Новосильском уезде, состоял в двух уездных училищных советах - епархиальном и министерском. Его вообще можно назвать активным деятелем по развитию образования на Новосильской земле в начале XX века, - рассказывает историк Александр Мраморнов.

Здание школы сохранилось только на фотоснимках. Фото из Новосильского краеведческого музея Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Министерскую школу, построенную в 1906-1908 годах Василием Шеиным в память о своем брате капитане первого ранга Сергее, погибшем в Русско-японскую войну, участники добровольческого лагеря обнаружили на второй день работы.

Среди двухметровых зарослей крапивы и кустарников остался цел огромный фундамент с мощным белым камнем, сложенным будто крепость. Для участников раскопок это стало настоящим чудом.

Однако перед тем, как добраться до школы, им вновь понадобилось пробираться через едва проходимые участники пути в гору, параллельно скашиваю бурьян и делая в грунте лесенки, а также форсировать родник от плотины.

На месте школы выросли огромные деревья. Фото: Александр Мраморнов

- Школа расположена в роще за рекой от усадьбы Шеина. Когда-то дети из окрестных деревень пешком ходили туда учиться. Например, из деревни Бабонино была прямая дорога – всего один с небольшим километр, но сейчас населенный пункт уже заброшен и прежней дороги нет. Было бы здорово, если бы районные власти все-таки грейдеровали и обозначали местные грунтовые дороги. Хорошо, что помог местный фермер, без техники там было не обойтись, - сетует на орловское бездорожье Александр Мраморнов.

Участники добровольческого лагеря все-таки добрались до рощи, в которой располагалась школа, но и тут им было рано расслабляться. Природа здесь взяла свое и плотно обхватила старинный фундамент травами и мощными корнями деревьев, которым уже по двадцать-тридцать лет.

- Скосив траву, мы нашли основной путь к школе. Это старая тополиная и липовая аллеи, высаженные здесь много десятилетий назад. Два тополя вообще огромны, им более века точно, три человека едва ли смогут его обхватить, - продолжает свой рассказ о поисковой операции историк.

Александр Мраморнов вспоминает, что сторожили соседних деревень рассказывали ему, что школа Шеина была цела еще в начале 1970-х годов, но потом ее закрыли и спустя десятилетие полностью растащили на стройматериалы. Вот и остался от нее только вековой фундамент.

Рядом с фундаментом школы вбили колышек с мемориальной табличкой. Фото: Александр Мраморнов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Фундамент школы мы окосили, срубили лишние деревья, а рядом вбили колышек с мемориальной табличкой. Но, чтобы фундамент привести в должный вид и законсервировать, нужно еще много трудов приложить. Это место осталось оазисом, где, безусловно, должна возродиться церковная деятельность. Так, верю, однажды и произойдет, - признается руководитель «Спасского дела».

НА РУИНАХ СПАССКОГО ХРАМА

Поиски усадьбы Шеина и созданной им школы. Фото:Александр Мраморнов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В последний день работы добровольческого лагеря, 18 июля, его участники отправились в еще один практически канувший в лету населенный пункт Орловской области - в село Ломиполозово. Когда-то оно располагалось в пяти верстах от усадьбы Шеина в Колне и местные жители ходили друг к другу в гости пешком, теперь это сделать практически невозможно.

В Ломиполозово сейчас живет всего один житель. По словам Александра Мраморнова, он не сильно разговорчив и очень скрытен.

- Ему надоели за много лет черные копатели, ездящие на развалины расположенного здесь Спасского храма и на местное полузаброшенное кладбище. Они перекопали все могилы и уже вытащили все, что возможно. Не удалось сберечь село - еще двадцать лет назад в нем было человек 40 жителей, а сейчас один. Все остальные умерли, а дома разобрали, - рассказывает историк.

Участники добровольческого лагеря неспроста решили заглянуть в село Ломиполозово. Их интересовали именно Спасский храм, где 150 лет назад крестили младенца Василия Шеина, будущего священномученика Сергия.

- Все грунтовые дороги вспаханы, ни пройти, ни проехать. Вместо пяти километров пришлось ехать на машинах в объезд через Мценский район по плохой грунтовке пятьдесят километров, - делится впечатлениями Александр Мраморнов.

Но все-таки поездка по ухабам и бездорожью вознаградила путников.

- В руинах храма - ощущение древнехристианских катакомб, - признается руководитель лагеря.

Здесь на руинах Спасского храма, в завершении трехдневной работы, мценский благочинный отец Владимир Герченов отслужил молебен священномученику Сергию (Василию Шеину) и освятил экземпляр иконы, которую затем передали в городской собор Мценска.

- В тот день мы поставили на месте царских врат камень, а на него икону священномученика Сергия. Так его образ вернулся в тот храм, где ровно 150 лет тому назад он принял крещение. Службой в руинах ломиполозовского храма мы завершили работу нашего лагеря, но уже в сентябре мы снова вернемся в Орловскую область, - признается Александр Мраморнов.

Осенью «Спасское дело» организует в Орловском государственном университете им. Тургенева первые Шеинские чтения, приуроченные к 150-летию со дня рождения священномученика Сергия.

- Надеюсь, на малую родину архимандрита новомученика Сергия (Василия Шеина) в Колпну и соседние деревни вернется жизнь. Пока же мы всеми силами будем возрождать из небытия имя и труды этого великого человека, - говорит Александр Мраморнов.

ЗНАЙ!

Василий Павлович Шеин (1870 – 1922)

Василий Павлович Шеин (1870 – 1922) – юрист, депутат Государственной думы (1912-1917), секретарь Поместного Собора Православной российской церкви (1917-1918) и священнослужитель.

Родился в большой семье потомственных дворян Павла Васильевича Шеина и его супруги Натальи Акимовны в деревне Колпна Новосильского уезда. В 1893 году окончил с золотой медалью Училище правоведения в Санкт-Петербурге.

В дореволюционные годы являлся чиновником в канцелярии Межевого департамента Министерства юстиции, Министерстве юстиции, преподавал в Училище правоведения.

В 1920 году принял священный сан, а в 1921 году постриг с именем Сергий, затем был возведен в сан архимандрита. С апреля 1921 года стал настоятелем Петроградского Патриаршего Троицкого подворья на Фонтанке в Петрограде.

Расстрелян в августе 1922 года по приговору Петроградского ревтрибунала. К лику святых как преподобномученик причислен в 1992 году на Архиерейском соборе Русской Православной церкви.