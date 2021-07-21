«Всю жизнь люди здесь купаются»: орловцы не спешат покидать стихийные пляжи, несмотря на опасность для жизни и здоровья

В Орле прошел профилактический рейд по Оке Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Во вторник, 20 июля, МЧС России в рамках всероссийской акции «Безопасность детства – 2021», провело профилактический рейд по некоторым пляжам Орла. В мероприятии приняли участие Константин Домогацкий, уполномоченный по правам ребенка в Орловской области, и Сергей Герасимов, представитель Совета отцов. «КП-Орел» также побывала в рейде и показывает, как он проходил.

Орловцы неохотно покидают стихийные пляжи даже после предупреждений МЧС Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Проверка началась с пляжа в Городском парке культуры и отдыха. Родителям и детям раздали памятки, рассказывающие о правилах поведения во время купания. Детский омбудсмен также заверил отдыхающих, что данный пляж, как и еще 15 мест по всему региону, «аккредитован и имеет возможность принимать как взрослых, так и детей». Для детей до 12 лет, особо отметили сотрудники МЧС, действует отдельная купальня возле берега – заплывать за ее пределы строго запрещено.

По итогам посещения пляжа, Сергей Герасимов в целом остался доволен тем, как и взрослые, и дети соблюдают меры безопасности на воде.

- Где-то мы сделали замечания, а где-то похвалили родителей, которые рядом с детьми, которые смотрят за ними. Это отрадно, - отметил представитель Совета отцов.

Спасатели обращают внимание родителей: дети должны быть под постоянным присмотром на отдыхе Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сев на лодку и доплыв до Разградского (иначе – Козьего) парка, сотрудники МЧС и детский омбудсмен обнаружили гораздо более печальную картину - в запрещенных для купания местах плавали не только дети, в том числе оставленные без присмотра, но и взрослые, с которыми также пришлось проводить беседы. Всего на участке от Разградского парка до Половецкого затона было выявлено несколько десятков нарушений.

Сергей Герасимов в целом остался доволен тем, как и взрослые, и дети соблюдают меры безопасности на городском пляже Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Реакция на внезапное появление спасателей была разная. Несовершеннолетние, отдыхавшие без родителей, после разъяснений и полученных памяток, поспешили покинуть несанкционированный пляж. Многие же взрослые уходить не спешили – они вступали в спор и требовали «облагородить» незарегистрированные и запрещенные для купания Роспотребназдором места.

- Вы прекрасно знаете, что есть определенные точки в городе, где всю жизнь люди купаются, - заявила женщина, стоявшая неподалеку от знака «Купаться запрещено».

Безопасность детей превыше всего! Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В МЧС же напомнили отдыхающим, что на пляже в Разградском парке и других, где небезопасно находиться в воде, все же можно загорать – но не плавать.

- Мы понимаем, когда температура намного выше климатической, всех тянет к воде. Это, к сожалению, и способствует травматизму, - обобщил итоги рейда Константин Домогацкий.

Уполномоченный по правам ребенка напомнил печальную статистику – только за последние полгода на водоемах Орла и области погибло 4 несовершеннолетних. В прошлом году не удалось спасти лишь одного ребенка.

- Надо, чтобы каждый родитель понимал, где ребенок находится, если его нет дома, - подчеркнул детский омбудсмен.