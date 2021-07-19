Орловскую область включили в Национальную программу детского туризма «Моя Россия» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области появился туристический маршрут «Золото русской литературы». Его уже поддержал Минкульт России и Российский союз туриндустрии, а Орловскую область включили в Национальную программу детского туризма «Моя Россия».

Новый туристический маршрут для детей включает в себя известные литературные и природные достопримечательности. Ребята из других регионов смогут побывать на обзорных экскурсиях в Орле и Мценске, познакомиться с редкими экспонатами объеденного литературного музея имени Тургенева, увидеть усыпальницу поэта Афанасия Фета в селе Клейменово и заглянуть в усадьбу писателя Ивана Тургенева в Спасском-Лутовиново.

Также детей ждет путешествие в национальный парк «Орловское Полесье». Не обойдется маршрут без посещения соседней Тульской области, где расположен музей-усадьба Льва Толстого «Никольское-Вяземское».

- 15 июля в Орел прибыли официальные представители программы детского туризма «Моя Россия». В течении двух дней эксперты инспектировали маршрут, осматривали достопримечательности и инфраструктуру на пути следования. Для нас это большая победа, поскольку именно мы создали этот маршрут и вывели его на федеральный уровень, - рассказал «КП» Станислав Абакумов, автор проекта и председатель Орловского отделения ВООПИиК.

Орловская область получила квоту для путешествия 440 детей из соседних регионов в 2021 году. Уже этой осенью регион посетят ребята из Калужской, Белгородской, Воронежской, Липецкой, Курской и других областей.

Юные орловцы же смогут в рамках программы детского туризма «Моя Россия» посетить по квоте маршруты «Государева дорога»: Тверь-Торжок, «Воронеж-Ростов-на-Дону-Азов-Таганрог» и «Моя Россия: Град Петров»: Санкт-Петербург.

- Финансирование расходов, связанных с непосредственным пребыванием школьников и их сопровождающих, будет производится за счет средств федерального бюджета и Национального проекта «Культура», - пояснил «КП» Станислав Абакумов.