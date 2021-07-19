Светлана Волобуева: жители Орловщины доверяют «Открытию»

Светлана Волобуева подчеркивает: успешные показатели банка – результат активной работы всей его команды.

Кредитный портфель ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в Орловской области преодолел 3 миллиарда рублей (+ 24% к началу года), портфель привлеченных средств достиг показателя в один миллиард. За полгода вырос кредитный портфель корпоративных клиентов: банк выдал четверть миллиарда рублей предпринимателям региона (+ 6,3% к прошлому году). Физическим лицам - более 650 миллионов рублей, что в два раза превышает показатели аналогичного периода 2020 года.

- Важно отметить, что «Открытию» в регионе – всего два года, мы строили работу практически «с нуля», и сегодня видим ее результаты. Для команды банка показательно, что жители региона доверяют нам, активно пользуются предлагаемыми услугами и продуктами, - признается Светлана Волобуева.

- Какие продукты популярны у орловчан в этом году?

- Демонстрирует положительную динамику выдача кредитных карт и потребительских кредитов: результат первого полугодия на 72 % превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Чаще всего клиенты берут средства на личные цели, на рефинансирование кредитов в других банках. За первое полугодие 2021 года более 700 орловчан стали обладателями кредитных карт, в том числе виртуальных. Что касается зарплатных карт, то с момента начала работы банка в регионе ими пользуется уже более 6 тысяч его жителей.

В принципе, тенденции не меняются: ипотека и кредиты по-прежнему являются лидерами - мы отмечаем увеличение спроса в 2 раза. Особой популярностью пользовались такие ипотечные программы как Квартира, Новостройка и Рефинансирование.

- Кстати, какие тенденции наметились в ипотеке?

- Она по-прежнему считается у россиян одним из самых надежных видов инвестиций. И сегодня банком запущен новый продукт, который позволяет решать сразу несколько задач, при максимально комфортной платежной нагрузке. Я говорю о продукте «Рефинансирование плюс», где можно не только начать выплачивать займ на недвижимость по лучшим условиям, а также получить дополнительные средства под ипотечную ставку. Базовая ставка - 8,3% годовых, но она может быть снижена до 7,8 % (для заявок, оформленных на сайте и у партнеров банка, а также для наших корпоративных и зарплатных клиентов). Срок кредитования по программе - до 30 лет, сумма ипотечного кредита 500 тысяч - 20 миллионов рублей (это предел для Орловской области), а размер дополнительных средств - от 200 тысяч до 2 миллионов. Это возможность платить дольше, но меньше, одновременно, решая как жилищный вопрос, так и возникающие в связи с этим бытовые проблемы: ремонт, покупку мебели, техники.

Новинка-2021: выплата ипотеки + дополнительные средства на личные нужды.

- Какими еще способами предпочитают сохранять средства жители региона?

- Отмечу, что интерес к инвестпродуктам (тренд 2020 года) сохраняется стабильно высоким. Риски, связанные с пандемией, стали своего рода драйвером роста спроса на инвестиционное страхование жизни. Мы видим, что наши клиенты решили копить понемногу, но постоянно. И НСЖ как инструмент в данном случае подходит очень хорошо. Если в первом полугодии был рост программ по индивидуальному страхованию жизни, то сейчас активность перемещается в сторону именно накопительного страхования.

- Какие изменения Вы видите в работе с бизнес-сообществом?

- Главная тенденция – вложения в развитие. В прошлом году и в первом полугодии 2021-го мы видели, что представители малого и среднего бизнеса брали кредиты на финансирование текущей деятельности, занимались рефинансированием действующих обязательств. Ближе к середине года бизнес начал оживать и отдавать предпочтение использованию экспресс-гарантий (их можно оформить в течение 1-2 дней без визита в банк), есть уже несколько заявок на крупные инвестиционные проекты, которые будут реализовываться в ближайшие месяцы. При этом, предприниматели активно тратили свои накопления и депозиты, вкладывая денежные средства в бизнес-проекты.

Из изменений нынешнего года - новые скоринговые программы рассмотрения кредитов для бизнеса, в том числе автоматическое установление лимита овердрафта при открытии расчетного счета.

У нас произошла дифференциация представителей малого и среднего бизнеса. Малый бизнес был переведен в дистанционные каналы обслуживания – что станет одним из трендов второго полугодия. Это важный момент, который делает процесс обслуживания в банке дешевле и значительно экономит время, избавляя от визитов в его офис.

Интернет-банк «Открытия» для малого бизнеса признан экспертами лучшим в стране.

- Получается, совсем скоро нас ждет полный переход в онлайн?

- Конечно, переход в дистанционные каналы неизбежен и пандемия подстегнула этот процесс. Сегодня уже порядка 70 % клиентов нашего банка удаленно получают банковские услуги и продукты. Сейчас мобильный банк и интернет-банк «Открытия» максимально просты и комфортны для использования. Что наглядно подтверждают исследования экспертов: в 2020-м интернет-банк «Открытия» стал вторым в рейтинге Internet Banking Rank агентства Markswebb, а «Бизнес-Портал» - первым в рейтинге SME Banking Club среди онлайн-банков для малого бизнеса.

Бесспорно, банковские офисы останутся обязательно – доля консервативных клиентов, которым комфортнее решать вопросы банковского обслуживания офлайн, сохраняется. Более того, когда эпидемиологическая ситуация позволит, многие снова вернутся в банк: не только за услугами, но и за живым общением, которого всем нам так не хватает из-за ограничений.