«В мужском коллективе работать проще, чем в женском»: в день пожарного надзора о службе рассказала сотрудница орловского МЧС

Александра Семенова уверена - девушкам самое место в МЧС! Фото: Андрей Бубликов

Ежегодно 18 июля празднуется день создания органов государственного пожарного надзора. О том, место ли женщинам в МЧС, трудно ли быть женой пожарного и почему в мужском коллективе работать проще рассказала сотрудница орловского МЧС Александра Семенова.

Александра – старший инспектор надзорной деятельности и профилактической работы. Ее работа заключается в том, чтобы предупредить беду и не допустить пожара. Именно в ее обязанности входит ловить нарушителей и объяснять простым людям важность соблюдения правил безопасности. Сейчас инспектор служит в 10-й пожарно-спасательной части города Мценска, на Орловщине она оказалась волей судьбы: родилась девушка за тысячи километров отсюда, в Приморском крае. Отец Саши был военным и, как водится, ездил по всей стране. В итоге, в конце 90-х, осели в Орловской области.

- Когда мне было 5 лет отец уволился со службы. А я решила наоборот - пойти служить. Мне форма всегда нравилась, да и служить государству – значит, быть уверенным в завтрашнем дне, - говорит старший инспектор Александра Семенова.

И ни капельки девушку не смущает трудиться в мужском коллективе. Наоборот, говорит, с мужчинами проще работать, чем с женщинами. Тем более когда один из мужчин в коллективе - любимый супруг и начальник пожарной части.

Александра: "Если дети пойдут по нашим с мужем стопам, буду очень рада! " Фото: Андрей Бубликов

- Мы еще в школе познакомились, учились в одном университете. И работаем теперь вместе. За годы служили и в Орле, и в Покровском, и вот теперь во Мценске, - вспоминает семейный и рабочий путь Александра.

Девушка говорит, что надоесть друг другу не успевают: работа ответственная и ее много, когда уж тут. Для Вадима Семенова служба – это вся жизнь. К тому же у четы Семеновых подрастает двое детей четырех и шести лет.

- Конечно ребята еще маленькие, но если они захотят пойти по нашим стопам и служить в МЧС – я буду очень рада. Пока мы так далеко не заглядываем, стараемся побольше времени проводить вместе. И хобби совместное есть: на подоконнике выращиваем из семечек растения. Арбузы, лимоны, апельсины, яблоки и дыни, - рассказывает девушка.

Профессиональный праздник многие спасатели встретят на работе: в службе сотрудника МЧС нет выходных. Зато есть свои приметы и суеверия.

- И у каждого сотрудника они свои. К примеру, если что-то забыл, выходя из дома, то не стоит возвращаться. А кто-то заходит в пожарную часть только через определенные ворота. Другие убираются в определенное время. И самое главное никогда не прощаться, развернулся и молча пошел, - говорит Александра Семенова.