Орловские оперативники разоблачили банду домушников-гастролеров из Ставрополья

Добычей гастролеров их Ставрополья становилась наличка и ювелирные украшения

Банду воров-домушников из южного региона удалось разоблачить орловским оперативникам. Минувшей вечно из частных домов орловцев гастролеры похищали крупные суммы денег и ювелирные изделия.

Первое заявление в полицию написала 37-летняя орловчанка из поселка Телецентр Орловского района. Было это еще в апреле. Женщина рассказала, что воры повредили окно и пробрались в дом. Добычей домушников стали золотые украшения и наличка, в общей сумме поживились они на 140 тысяч рублей.

В мае в полиции оказалось еще одно подобное заявление. На этот раз обчистили частное владение в поселке Гать. Добыча оказалась покрупнее: из дома 48-летней женщины воры вынесли 500 тысяч рублей наличными и ювелирки на 30 тысяч. Позже в Орловском районе было зафиксировано еще одно похожее преступление. Домушники проникли в дом в поселке Ивановское, перевернули все вверх дном, но добычу по себе на нашли.

Украденное домушники прятали в тайнике своего автомобиля

В полиции завели несколько уголовных дел, началась оперативная работа. В результате опроса свидетелей удалось выйти на след возможных воров: были установлены номера машины другого региона, на которой гастролеры-домушники передвигались. К работе подключились полицейские Воронежской области. Именно здесь, в столице Черноземья, орловским оперативником во взаимодействии с воронежскими коллегами удалось задержать одного из членов банды.

- Полицейские задержали 34-летнего ранее судимого жителя Ставропольского края. Денежные средства и украшения, похищенные во время последней кражи, оперативники обнаружили в специально оборудованном тайнике в салоне автомобиля, - сообщила «Комсомолке» Карина Тхаржевская, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

Подельников задержанного пришлось искать уже в их родном регионе – Ставрополье. Мужчин 29 и 24 лет сотрудники орловского УгРо задержали при помощи ставропольской полиции. «Легкие» деньги домушникам теперь аукнутся, всех троих ждет суд. Причем ожидать процесса они будут под стражей в следственном изоляторе.

Кроме того, полицейские проверят – не причастны ли гастролеры к подобным преступлениям на территории других российских регионов.