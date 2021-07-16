Жители Орла распробовали звонки в 4G

Такие результаты получили аналитики МегаФона, изучив активность абонентов в регионе. Доля звонков, совершаемых с использованием современной технологии, составила более 26% от всех вызовов в регионе.

По данным исследования, в среднем за месяц абоненты проговаривают в VoLTE более 20 миллионов минут, и это примерно 40 лет непрерывных бесед.

Передача голоса по технологии VoLTE имеет ряд преимуществ по сравнению с обычной мобильной телефонией и голосовыми звонками через мессенджеры. Одна из них – высокая скорость установления соединения: звонок осуществляется менее, чем за 1 секунду. Благодаря этому голосовой поток доставляется в разы быстрее, чем передача звука в сетях второго и третьего поколения.

Также, технология VoLTE обеспечивает значительно более высокое качество передачи звука и поддерживается большинством современных гаджетов, которые преобладают среди населения региона – в сети МегаФона в Орле и области абонентов, предпочитающих смартфоны, в 2 раза больше, чем владельцев кнопочных телефонов.

Самыми активными пользователями VoLTE оказались владельцы смартфонов бренда Samsung – на них приходится около 26% от всех звонков в сетях 4G. Также услуга востребована у владельцев гаджетов Xiaomi (20%) и Huawei (19%).

«Голос в сети LTE МегаФон в Орловской области мы запустили летом прошлого года. За это время наши абоненты успели оценить возможности нового сервиса, который позволяет одновременно общаться по телефону и продолжать пользоваться мобильным интернетом – просматривать сообщения в мессенджере, загружать видео и фотографии, отправлять файлы в почте, не покидая сеть 4G», — отметил Сергей Захаров, директор Орловского отделения МегаФона.

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Помимо высокой скорости установления соединения, чистого звучания голоса и возможности не прерывать интернет-сессию во время звонка, VoLTE экономит расход аккумулятора смартфона. Ведь технология не требует подключения и работает везде, где есть сеть четвертого поколения. При этом интернет-трафик из тарифа не расходуется – звонки через сети LTE тарифицируются как обычные голосовые соединения и входят в пакет минут.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Услугами компании в России пользуется 70,4 млн клиентов.