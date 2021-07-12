В Орловской области отпразднуют 200-летие музы Тургенева Полины Виардо

В Спасском-Лутовиново на выходных состоится праздник в честь Полины Виардо Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Торжества, приуроченные к юбилею французской певицы, возлюбленной одного из известнейших писателей-орловцев Ивана Тургенева, пройдут 17 и 18 июля 2021 года в музее-заповеднике Спасское-Лутовиново, фамильной усадьбе Тургеневых. Гостей будут ждать выставки, мастер-классы, музыка и другие мероприятия, посвященные Полине Виардо. Предлагаем ознакомиться с афишей события.

СУББОТА, 17 ИЮЛЯ

В 12.30 празднование начнется с открытия тематической выставки «Полина», включающей в себя коллекции разных Российского национального музея музыки, а также музея самой усадьбы и литературного музея Тургенева. Проведет экскурсию научный сотрудник РНММ Татьяна Гинзбург.

В 14.30 в рамках «Литературных встреч» пройдет лекция Арутюна Амирханяна «Тургенев и Франция XIX века».

В 16.30 состоится концерт по произведениям Полины Виардо в исполнении Орловского губернаторского симфонического оркестра.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮЛЯ

С 12.00 все желающие смогут принять участие в арт-пленэре на свежем воздухе.

Также в 12.00 Арутюн Амирханян прочитает лекцию «Образ Спаса Нерукотворного в русской духовной жизни, в Москве, провинции, за рубежом».

В 13.30 артисты Орловского академического театра им. Тургенева покажут перед зрителями «Пение ясеней»: пьесу по мотивам проникновенной истории любви орловского писателя и парижской певицы.

В 15.00 начнется музыкальная программа «Эпоха Виардо». Лауреат всероссийских и международных конкурсов Алеся Наривончик на фортепиано исполнит произведения композиторов-современников Полины Виардо.

На протяжении всего праздника гости усадьбы смогут посетить различные экскурсии по музею-заповеднику, мастер-классы «Танцуем Тургенева», «Секреты красоты XIX века», «Порт-букет», а также заказать фотосессию.

КОГДА? ГДЕ?

17-18 июля, с 12.00

Мценский р-н, с. Спасское-Лутовиново, ул. Музейная 1а

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