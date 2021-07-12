«Ваши деньги в опасности»: пенсионерка из Орла за неделю перевела телефонным мошенникам больше миллиона рублей

Пожилая женщина собственноручно сделала 80 переводов преступникам на общую сумму в 1 миллион 350 тысяч рублей Фото: Ольга СУПОНЕВА

Телефонные мошенники хорошо наварились на пенсионерке из Орла. Пожилая женщина собственноручно сделала 80 переводов преступникам на общую сумму в 1 миллион 350 тысяч рублей. Деньги орловчанка перечисляла аферистам целую неделю.

Схема, по которой действовали мошенники, не новая. У 69-летней женщины зазвонил телефон. Незнакомец на том конце провода представил сотрудником службы безопасности банка. Он убедил собеседницу, что ее деньги в опасности, на них покушаются мошенники. Звонивший убедил пенсионерку, что для спасения сбережений нужно выполнить несколько операций и отправить деньги на специально созданный резервный счет. Затем орловчанке позвонил другой незнакомец. Тот представился полицейским, подтвердил сообщение из «службы безопасности банка», а также рассказал, что правоохранительные органы уже начали проверку. Женщина испугалась за свои сбережения и поверила мошенникам.

- Выполняя действия звонящих и соблюдая режим конспирации, потерпевшая обналичила денежные средства, находящиеся на ее вкладе в банке, а также взяла два кредита на сумму 250 тысяч рублей. В общей сложности в течение недели женщина при помощи банкомата совершила свыше 80 транзакций на общую сумму 1 миллион 350 тысяч рублей, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Этого аферистам было мало. Доверчивая горожанка пошла в очередной банк, чтобы взять очередной кредит. Работники банка предположили, что пенсионерка имеет дело с мошенниками. Женщине ничего не оставалось делать, как обратиться в полицию.

Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ: «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Не смотря на то, что орловцев постоянно предупреждают о мошенничестве, все равно находятся доверчивые люди, попадающиеся на удочку преступников. А ведь избежать этого просто, если запомнить: сотрудники банка или работники правоохранительных органов никогда не предложат перевести деньги на резервный или какой-то другой счет. Нельзя выполнять указания телефонных незнакомцев, кем бы они не представлялись,

- Ни при каких обстоятельствах не сообщайте посторонним (в том числе автоответчику) реквизиты своих платежных средств, особенно смс-пароли, коды push-уведомлений, cvv-код карты, данные для доступа в мобильный банк. Спрашивать их по телефону не имеют права ни работники банка, ни кто-либо другой. При малейшей попытке собеседника узнать пароли или коды, либо перевести денежные средства на резервный счет – немедленно завершите разговор, - обращаются к орловцам в региональном УМВД.