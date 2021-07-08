Наука на страже урожая: на Орловщине прошел традиционный форум ученых-аграриев

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Стартовала «Аграрная неделя Орловской области - 2021» с международной научной конференции «Векторы развития селекции и семеноводства зерновых, зернобобовых и крупяных культур как основа продовольственного суверенитета страны», которая прошла на базе Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур 23 июня.

Поздравляя коллектив центра с праздником, губернатор Андрей Клычков подчеркнул, что агропромышленный комплекс является одной из наиболее развитых областей экономики области и по праву остается ключевой точкой ее роста. Успехи регионального АПК обеспечены многими факторами, но особое место среди них занимают достижения ученых аграриев - представителей ФНЦ ЗБК, Шатиловской СХОС и других научных учреждений.

«Федеральный научный центр зернобобовых и крупяных культур за время своей деятельности создал 230 новых сортов, из них 140 широко осваиваются в производстве. Заслуженное признание в России и за рубежом получают научные изыскания коллектива Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции», - отметил глава региона.

25 июня гостей встречала плодородная шатиловская земля. Здесь, в Новодеревеньковском районе, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях коронавирусной инфекции прошел традиционный День поля.

Собрались аграрии не только из Орловской области, но и из других регионов. Гости познакомились с лучшими образцами сельскохозяйственной техники, средствами защиты растений и минеральными удобрениями.

- На Шатиловской СХОС испытываются сорта как собственной селекции, так и других научно-исследовательских учреждений - кубанские, немчиновские, дальневосточные и зарубежные, - рассказал Андрей Александрович Полухин, директор ФНЦ ЗБК. - Наблюдаем, как культуры, созданные в различных почвенно-климатических условиях ведут себя на шатиловской земле.

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ФНЦ ЗБК - один из первых научных центров страны, который активно включился в цифровизацию аграрной науки и производства в единстве с агропромышленным сектором экономики. В созданном Центре аграрных компетенций ведется работа с реальными производственными кейсами, предсказательной аналитикой, искусственным интеллектом. Ключевым заделом центра стала работа по оцифровке сельскохозяйственных угодий Орловской области, где результаты исследований в качестве пилотных проектов внедрены на шести предприятиях АПК региона.

Демонстрационные делянки гости осматривали с восхищением

О селекционных достижениях ФНЦ ЗБК в ходе осмотра опытных делянок рассказал профессор РАН, доктор экономических наук Андрей Александрович Полухин:

- На демонстрационном участке Шатиловской СХОС высеяно 480 сортов 23 различных культур. В этом году мы посеяли несколько сортов гороха на зеленый горошек. Поставили перед собой задачу вывести новые сорта для консервации, чтобы загрузить консервные заводы.

- В селекции гороха ФНЦ ЗБК добился больших успехов, - говорит член-корреспондент РАН, доктор сельскохозяйственных наук Владимир Иванович Зотиков. - Мы создали сорта с высоким содержанием амилозного крахмала, например Амиор. А такие сорта, как Ягуар, Родник, отличаются высокой урожайностью и большим содержанием белка. Это именно те сорта, которые сеют наши фермеры уже сегодня и, несомненно, будут возделывать завтра.

Занимается центр и селекцией фасоли для консервации. Ведь именно в консервированном виде эта культура наилучшим образом сохраняет все свои вкусовые качества и белок. Сейчас на опытных делянках растут такие сорта фасоли селекции ФНЦ ЗБК, как Горналь, Нерусса, Ока, Маркиза, Рубин, Оран, Стрела, Гелиада, Шоколадница, Хабаровская. Все они включены в Госреестр селекционных достижений и рекомендованы для возделывания в различных регионах.

- Занимаемся мы и голозерными формами овса и ячменя, - рассказывает Андрей Александрович. - Голозерные формы выгодно отличаются от пленчатых по пищевой ценности и являются перспективной культурой для производства продуктов. Одним из достоинств при производстве продуктов питания является снижение затрат, так как зерно не требует дополнительной обработки. Отлично зарекомендовал себя голозерный овес Самсон 57, внесенный в Госреестр с 2018 года по Центрально-Черноземному региону.

Не первый год в Центре работают над созданием сортов пшеницы с повышенным содержанием антоцианов. Это водорастворимые растительные пигменты, обладающие широкой биологической активностью, оказывающие благоприятное воздействие на организм человека и защищающие от многих заболеваний.

- Мы уже получили несколько тонн зерна с фиолетовым оттенком, из него выпекают великолепный хлеб, - говорит Андрей Александрович. - На разрезе такое зерно имеет фиолетовый оттенок, но мука из него белоснежная.

Новый сорт фиолетовой пшеницы мягкой яровой Памяти Коновалова, переданный совместно с РГАУ им. К. А. Тимирязева на госиспытания с 2021 года, отличается стабильной урожайностью, коротким вегетационным периодом, устойчивостью к засухе, полеганию и многим заболеваниям.

В. И. Зотиков знакомит гостей с селекционными достижениями ученых центра.

В связи с принятием Федерального закона «Об органическом земледелии» ФНЦ ЗБК планирует в ближайшей перспективе развернуть опыты по вопросам органического сельского хозяйства. Актуализация современного спроса на качественные продукты питания в нашей стране сформировала новые ниши экологически чистой и экологической продукции. В ФНЦ ЗБК сформированы опытно-производственные поля для решения этих задач, которые поставлены на переходный период - «конверсию» по получению юридического статуса «Органик» для производства семян основных сельскохозяйственных культур данной категории.

К выращиванию сои - свой подход

Свой подход у селекционеров центра есть и к выращиванию сои. Ученые стремятся к выведению детерминантных сортов - с ограниченной точкой роста.

- Большинство сортов сои - индетерминантные, то есть с неограниченным ростом, - говорит Андрей Александрович Полухин. - Такие растения растут до самых холодов и созревают неравномерно, их сложно убирать. Детерминантные же сорта созревают одновременно и не полегают. Также мы стараемся получить сорта с длиной вегетационного периода не более 105 - 110 дней, что позволяет убирать урожай в середине сентября, до наступления холодов.

Успешны опыты селекционеров и с широкорядным посевом сои, что позволяет более разреженное расположение растений, тем самым обеспечивается доступ солнечного света к листьям нижних ярусов.

- Из-за большой вегетативной массы растений в фотосинтезе принимают участие только верхние листья, нижние - выключаются из процесса, - говорит Андрей Александрович, - но широкорядный посев позволяет продлить фотосинтетическую активность.

Успехи ФНЦ ЗБК в возделывании сои не остались незамеченными. В 2021 году выигран грант в размере 15 млн рублей для создания и развития Селекционно-семеноводческого центра сои.

- Соя - растение короткого светового дня. Раньше ее выращивали только на Дальнем Востоке. Селекционеры нашего центра вывели сорта, пригодные для выращивания вплоть до северных областей, - говорит ведущий научный сотрудник лаборатории физиологии и биохимии растений ФНЦ ЗБК, доктор сельскохозяйственных наук Екатерина Владиславовна Головина. - В этом году мы проводим опыты с новыми сортообразцами сои - Алиса, Орлея, Слава, Л171 и Л10.

А такие сорта, как Ланцетная, Свапа, Красивая Меча, Осмонь, Зуша, Мезенка и Шатиловская 17, обладающие коротким вегетационным периодом и, следовательно, скороспелостью, давно пользуются большим спросом у сельхозпроизводителей Центрально-Черноземного и других регионов.

- Сегодня у нас работает мощный научно-производственный комплекс, обеспечивающий высокий хозяйственный эффект и сохранение окружающей среды, - отметил заместитель Председателя Правительства Орловской области по развитию АПК Сергей Петрович Борзенков. - Орловщина по праву гордится научными достижениями Шатиловки. Убежден, что эти достижения в очередной раз получат высокую оценку участников аграрного форума.

Яна Шелест.