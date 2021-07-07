«С ребенком на руках и с козой в машине»: многодетная семья из Орла променяла город на деревню и стала выращивать страусов

Иван и Екатерина без села уже не представляют свою жизнь Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Возвращение к земле в век высоких технологий, разрастания городов и стремительного вымирания русских деревень многим покажется безумием. Работы нет, дорог нет, школы закрываются, до больницы не доберешься. Но все больше и больше горожан бросают все и перебираются в глушь.

Парадокс? Семья Вечеринских из Орловской области вовсе так не считает. Вот уже тринадцать лет как Екатерина и Иван перебрались в деревню, обзавелись семью детьми, большим хозяйством и даже развели страусов!

Корреспонденты «Комсомолки» побывали в гостях у удивительной семьи орловских страусоводов и выяснила, почему же они отказались от жизни в уютных городских квартирах и почему ни за что туда не вернутся.

«ТАМ ЖЕ ВСЕ ВЫМЕРЛИ!»

К сельской жизни семья привыкла не сразу. Екатерине и Ивану предстояло пройти большой путь Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Некогда большое село Злынь Болховского района расположилось более чем в пятидесяти километрах от областного центра. Когда-то, еще в советские времена, здесь жило около трех тысяч человек, а сейчас не заброшенные дома можно пересчитать по пальцам.

Не без труда удалось нам добраться до Злыни по ухабистой разбитой дороге, а потом среди заросших полей и высоких ракит отыскать дом семьи Вечеринских. На крыльце деревенского сруба нас уже заждались.

Взмыленных с дороги, нас сразу усадили в тенистой беседке и стали угощать душистым травяным чаем с плюшками. Мне же не терпелось узнать, как Иван и Екатерина решились бросить уютную квартиру и обосноваться в деревне.

Екатерина всегда мечтала вернуться в Злынь, где жили несколько поколений ее рода Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Злынь - это мое родовое гнездо. Семья жила здесь еще до революции. Прадед поселился тут с женой и одиннадцатью детьми, получил тринадцать гектаров земли. Дом большой был, свое хозяйство, свой луг, а потом, с началом коллективизации, всех в кучу согнали. От старой усадьбы сохранился только подвал и яблоня, - увлеченно начала рассказывать Екатерина Вечеринская, проведя заодно небольшой экскурс во внушительную историю села.

Однако по словам Екатерины, пустеть село стало еще в ее школьные годы. Сейчас же здесь почти никого нет. Поэтому, когда совсем юная девушка озвучила маме свою мечту однажды переехать из города в старый бабушкин дом в Злыни, та не сразу разделила ее энтузиазм.

- Мама мне тогда сказала: «Да, что ты! Здесь умерли все давно. Ты когда вырастешь, здесь вообще никого не останется. И кто с тобой поедет! Надо же замуж выйти». Но вот объявился один такой, - с улыбкой говорит Екатерина, поглядывая на супруга.

Иван - коренной горожанин, но тоже мечтал о переезде в деревню Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Оказалось, коренной горожанин Иван тоже мечтал о переезде в деревню, ведь когда-то в свое время на него большое впечатление произвели книги о создании родовых поместий.

- На дачу то мы ходили с родителями, но опыта сельской жизни у меня не было. Я работал в Москве, больше пяти лет проездил по вахтам. Все хотел разбогатеть, но, когда деньги появлялись, я от них удовлетворения не получал. Хотелось чего-то настоящего, живого, - пояснил Иван Вечеринский.

Хозяйство у Вечеринских немаленькое. Тут и коровы, и свиньи, и утки, и даже страусы Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Не сразу Иван и Екатерина решили признаться друг другу в том, что мечтают о сельской жизни. Сначала каждый из них потихоньку зондировал почву: то на выходные к родственникам, то в отпуск на природу.

- Получилось так, что мы негласно готовили друг друга к переезду. Сказать открыто, что сейчас вещи собираем и поехали, - нет, такого не было. Это же может и шок у человека вызвать, - признается Екатерина.

Окончательное решение было принято уже после свадьбы. Молодые супруги успели пожить в городе и родить сына, но в деревню продолжало тянуть. Вот тогда, 13 лет назад, они и сделали окончательный вывод: «Нужно переезжать».

В Злыни их ждал старый дом с печкой и полом в одну доску. Впереди семью ожидало немало трудностей.

ПЕРЕЕЗЖАЛИ С ОДНОЙ КОЗОЙ В МАШИНЕ

- Первое время, когда мы только приехали, мы как слепые котята были. Первый год хотелось все бросить, - рассказывает Иван.

Переезжали ведь практически ни с чем. С ребенком на руках и с козой в машине. Дом за долгие годы без хозяев обветшал, по стенам бегали тараканы, из щелей тянуло сквозняком. Особенно тяжело пришлось зимой. Тогда, чтобы хоть немного обогреть пол, Иван и Екатерина все пытались застелить коврами. Частенько наведывались в город.

- Я ездил в квартиру, чтобы просто походить по ровному полу, - признается Иван.

Сыновья могут сами и коров подоить, и свиней накормили, и птицу загнали Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Непросто было привыкнуть после городской жизни к ежедневной работе по хозяйству. Порой силы заканчивались.

- Но мы пережили это, поняли, как все должно быть. На следующий год немного подлатали жилье. Печку подправили, а через пять лет начали строить новый дом, - рассказывает Екатерина.

Вечеринские стали участниками программы «Помощь молодым специалистам на селе». Екатерина работала медсестрой на местном предприятии, а Иван электриком. Постепенно наводили на своем участке уют и порядок, все своими руками.

Прошло время, и семья обзавелась хозяйством: две коровы, поросята, куры, утки, гуси, три собаки, кошки. Но чтобы окончательно освоиться в селе, нужно было еще немало набить шишек.

Каждому работа по силам. Подрастают в семье помощники Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Есть люди, которые начинаются книг и которые бросают все и уезжать чуть ли не в поле. Некоторые думают, что приедут в деревню, а им белочка будет орешки приносить. Или семена под березой кинешь, а они все прорастут. А тут-то немножечко по-другому. Очень красочно написано в книгах, но не получается, чтобы белочка орешки принесла с сушеными грибами. Такого не бывает, - говорит Екатерина.

Как подметил в свою очередь Иван, часто результат тяжелых каждодневных трудов бывает виден только через год, а то и больше. Не у каждого хватает терпения.

- Отдачи сразу нет. Но потом посмотришь: «О, растет! Так это ж я посадил. О, яблоки пошли. Так мы их шесть лет назад сажали». Сложность в чем? В том, что люди понимают, что так хорошо и правильно, но ничего не умеют делать. Они приезжают, берутся, но у них не получается. Нет нужных навыков. Все приходит со временем, - поясняет Иван Вечеринский.

Сейчас семья уже не представляет свою жизнь в городе.

- Только мы въезжаем в город и мне сразу хочется обратно. Я не могу ночевать в квартире. Я там задыхаюсь, чувствую себя как в коробке. Бетон, сухость, вода, после которой все тело стягивает, а здесь у нас полная свобода, - говорит глава семьи.

ЖИЗНЬ ВНЕ СТЕРЕОТИПОВ

Сейчас Иван и Екатерина Вечеринские воспитывают вместе семь детей. Недавно, кстати, стали победителями регионального этапа конкурса «Семья года». Вот только признаются - непросто в обществе относятся к многодетным.

- Люди о многодетных неоднозначно отзываются. Все еще бытует в народе стереотип, что если много детей, значит они асоциальные, алкоголики, что у нее там двадцать мужей было, вот пятнадцать детей и получилось, - делится со мной Екатерина.

В большой семье все друг за дружку Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Ну а если многодетная семья на селе, так это уже двойной стереотип получается.

- Кто-то вообще не приемлет жизнь в деревне, говорит, что всеми силами пытался выбраться отсюда, а тут я поеду обратно навоз месить. Представление то какое у людей, - добавляет мама большого семейства.

Но Вечеринские живут вне стереотипов. Они убеждены, что вырастить столько детей, как у них, в квартире просто нереально, да и ребятне нужен чистый воздух. Про социальное и творческое развитие ребятишек тоже не забывают.

- У ребенка должно быть социальное развитие, дополнительные занятия. Маша, наша старшая, закончила художественную школу. Старший сын Роман ходил на дзюдо, а сейчас увлекся лошадьми, занимается в школе юного наездника. Еще у нас в семье подрастает хоккеист и два танцора. Три раза в неделю выезжаем в город на тренировки, - рассказывает Екатерина.

Дети Ивана и Екатерины подрастают неизбалованными, ответственными и при этом очень открытыми Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Несмотря на то, что сельское поселение небольшое, здесь и детский сад есть, и школа. Правда, в ней все меньше учеников. В этом году всего сорок. В классах по два, три, восемь человек. Сейчас в семье три школьника, в сентябре еще одна дочка пойдет в первый класс. А старшая Мария уже закончила первый курс института в Армавире.

К гаджетам у Вечеринских тоже особое отношение. Семья тщательно бережет детей от зависимости от планшетов и смартфонов.

- У нас запрет на планшеты. Только у старшего сына есть телефон с сим-картой. У других телефоны без сим-карты, по сети они не могут играть. Телевизора у нас принципиально нет, зато есть компьютер и интернет. Если захотел что-то посмотреть, это можно. Мультик, фильм или передачу можно посмотреть только вечером. Вот Роман у нас любит смотреть выпуски передач про историю оружия, а Ярослав про путешествия, - рассказывает Екатерина.

Ребята подрастают неизбалованными, ответственными и при этом очень открытыми. Чувствуется это сразу.

- Все по силам по хозяйству помогают. Иногда бывает так, что по делам уехали и задерживаешься. Роман с Ярославом идут скотину убирать. Привели коров, сами подоили. Свиней накормили, птицу загнали. Они молодцы, справляются, - хвалит сыновей Иван.

Да и старшая дочка Мария уже приросла душой к деревне. Только выходной, а она уже звонит: «Я еду».

КАК СБЫЛАСЬ МЕЧТА О СТРАУСИНОЙ ФЕРМЕ

Рассказ о Вечеринских будет не полным, если не вспомнить об одном важном нюансе – о страусиной ферме. Вот уже год как к большому хозяйству семьи добавились и экзотические птицы. Сейчас у них шесть птиц - два страуса Алеша и Федя и четыре страусихи. В этом году появились и птенчики.

Страусы отлично прижились в орловском селе Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Мы получили грант регионального Департамента сельского хозяйства на развитие страусиной фермы. Нам выделили полтора миллиона, но для страусоводства это, к сожалению, немного. Но нужно же с чего-то начинать. Разведем, купим еще несколько страусиных семей. Планируем до 50 штук стадо. Нужно будет еще расстраиваться для этого, - рассказывает Екатерина.

Как оказалось, Екатерина давно мечтала развести в Злыни страусов. Она и стала инициатором необычного семейного дела.

- Хочется не просто жить в деревне, но и показать сельскую жизнь, привлечь внимание людей к селу. Коровами уже не привлечешь, а страусами еще как! А вот когда дети приезжают посмотреть на страусов, выясняется, что они и корову в глаза не видели, и поросят, и кроликов. И то что куры просто так ходят – это для них экзотика, - признается хозяюшка.

В этом году на ферме появились маленькие страусята Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Удивительно, но страусы отлично прижились в орловском селе и холода им не по чем. Летом ночуют на улице, зимой в сильный мороз заходят в помещение.

- В прошлом году у нас активно шли экскурсии и мы угощали гостей омлетом из страусиных яиц. Для людей это невероятная экзотика. Были такие, кто сравнивал вкус с кукурузной кашей, другие говорили, что есть послевкусие пшенной каши или протеинового коктейля. Омлет получается нежнее, чем куриный. Он пышный, высокий. В одном страусином яйце примерно 25 куриных, - отвечает на мой любопытный вопрос Екатерина.

Старшая дочка Маша прекрасно рисует, вот и страусиные яйца тоже украсила Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Вот только сложности с экзотическими птицами тоже имеются. Одна из главных – кормежка. Они несутся только на специальном страусином комбикорме, а его еще нужно довести из Подмосковья. В Орле этого корма нет. Но семья трудностей не боится, не впервой.

Иван и Екатерина надеются, что однажды отношение людей к деревне изменится и снова возродится, заживет село. Себя же они без него уже не представляют.