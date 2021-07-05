Недвижимость по карману: в Орловской области продают дом-замок почти за 40 миллионов рублей

Ассортимент жилья на рынке недвижимости в Орловской области полон разнообразия Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Ассортимент жилья на рынке недвижимости в Орловской области полон разнообразия. Тут тебе и дома-замки, и виллы, и двухэтажные квартиры с дизайнерским VIP-ремонтом, и панельные квартиры с удобствами во дворе, и дряхлые дачи с покосившимся забором. На рекламных сайтах можно найти крышу над головой едва ли ни на любой кошелек.

«Комсомолка» заглянула на один из таких сайтов рекламных объявлений, чтобы проанализировать, какую недвижимость предлагают купить орловцам и, что немаловажно, по какой цене.

Тем, кто хочет свить элитное уютное гнездышко в областной столице предстоит запастись примерно 15 миллионами рублей. Именно столько стоит двухэтажная пятикомнатная квартира в доме в центре города. Здесь и две роскошные ванные, и просторная гостиная, и гостевые спальни и многое-многое другое.

Есть вариант и побюджетней. Тоже близко к центру, только комнаты четыре. Зато тут два отдельных туалета, джакузи, две отдельных гардеробных, три спальни. Квартира отделана дубом в классическом стиле. Стоимость этой прелести 12,5 миллиона рублей.

Любители экзотики могут поселиться в замке. Фото: скриншот с сайта объявлений

Тем же, кто располагает финансами и хочет поселиться на природе, в городе делать нечего. Их ждет коттедж на берегу реки с милых огородиком, цветником и баней. Цена – 45 миллионов рублей.

Любителям экзотики тоже не стоит опускать руки при поиске жилья. Им может приглянуться дом-замок! Да, от центра далековато, зато здесь и гостевой дом, и личная парковка, и теннисный корт. Приобрести удивительное строение можно почти за 38 миллионов рублей.

Ну а если с финансами не все так гладко и исключить из вариантов стандартное жилье в стандартных домах-панелях, то на выбор дачный дом или квартира за пределами областной столицы. Так, дачу можно купить и за 20 тысяч рублей, или однокомнатную квартиру за 150 тысяч рублей.

А можно купить дачу на природе. Фото: скриншот с сайта объявлений

Как можно заметить, ценовая политика на рынке недвижимости в Орловской области очень разнообразная. Однако статистика доходов жителей региона пока не в пользу дорогого жилья. По данным за апрель 2021 года, среднемесячная номинальная заработная плата в нашей области 33 692 рублей.

Минимальный прожиточный минимум в 2021 году, по данным Правительства Орловской области, 10 722 руб. Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 11 480 рублей, для пенсионеров - 8 872 рубля, для детей - 10 851 рублей.