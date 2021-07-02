Старинная мельница, блюда из печи и колодец-журавль: чем удивит туристов этномузей семьи Булычевых на краю Орловской области

Музей старины в поселке Артель-Труд Дмитровского района готов радовать гостей сельским уютом и душевностью. Фото: Мария Шишкина

Лето – пора путешествий и новых открытий. И даже если до полноценного отпуска еще далеко, всегда можно устроить интересную поездку в выходные. Благо Орловская область богата на необычные места, которые можно изучить за выходные.

И одно из таких мест – частный музей старины семьи Булычевых в Дмитровском районе. Тут тебе и колодец-журавль, и настоящая мельница, и блюда из русской печи. В путь!

МЕЛЬНИЦА – ПОДАРОК ЖЕНЕ

Музей старины расположился в поселке Артель-Труд. Первое, что вы увидите, приблизившись к нему, это мельница. Она удивительна красива снаружи, а что самое главное, есть на что посмотреть и внутри нее. На втором этаже мельницы расположена уютная спальня с небольшой кроватью у окна и колыбельной. И все это в древнерусском стиле.

Семья Булычевых построили мельницу и музей на свои деньги и продолжают совершенствовать их по сей день Фото: Андрей Бубликов

Недалеко от мельницы находится вольеры с красивыми птицами разных видов, а также здание самого музея. И история его создания не менее интересная, чем он сам.

В конце 90-х супруги Булычевы переехали из Железногорска Курской области в Артель-Труд. Но музей деревенского быта появится на их участке не сразу. Мельницу, Сергей Васильевич начал строить в 2012 году… как подарок для жены.

Внутри мельницы расположена уютная спальня в древнерусском стиле Фото: Андрей Бубликов

- Построил мельницу за два сезона в одиночку. Тут у нас на первом этаже место для приема гостей, а на втором - небольшая спальня в старорусском стиле. В будущем планируем сделать мини-гостиницу для туристов, чтобы любой желающий путешественник мог отдохнуть с дороги и переночевать в этом сказочном месте, - провел экскурс Сергей Булычев.

Сам механизм мельницы, супруги Булычевы выкупили у ныне не существующего колхоза. Удивительно то, что все работает, и туристы могут своими глазами увидеть настоящую мельницу. Но так как в Орловской области нет сильных ветров, для вращения механизма нужен электропривод.

И мельницу, и здание музея супруги Булычевы построили на свои деньги и продолжают совершенствовать музей по сей день. На скромную пенсию, а также доходы, полученные с продажи товаров собственного производства.

ЭКСПОНАТЫ С ИСТОРИЕЙ

Большая часть экспонатов расположена в здании музея. Фото: Мария Шишкина

Большая часть экспонатов расположена в здании музея. Причем есть такие экспонаты, которые не встретить даже в музеях областной столицы: немецкий патефон, весы-безмен 19 века. Но, впрочем, приезжайте и взгляните сами.

Помимо старинных вещей деревенского быта, в музее есть экспонаты более современные. Небольшая, но интересная коллекция вещей посвященных Великой Отечественной войне. Часть военных экспонатов была найдена прямо в огороде Булычевых. Есть тут и большая коллекция советской техники: от «шпионского» мини фотоаппарата «Киев Вега», до телевизора «КВН». А один экспонат с особой историей: дореволюционный солдатский башлык (головной убор – прим.авт.), котором больше сотни лет.

В музее нет привычных табличек с подписями и ограждений, бери и трогай Фото: Андрей Бубликов

- Перед тем как отправиться сражаться на фронт первой мировой войны, Дмитрий Амелин оставил свой башлык беременной жене, чтобы было во что пеленать дитя после его рождения. К сожалению, во время войны, в 1914 году он попал в плен, из которого не вернулся домой. А башлык долгие годы лежал в сундуке, и лишь недавно был передан в музей внучкой Дмитрия Алексеевича, - рассказал владелец музея Сергей Булычев.

Во дворе печь, в которой семья Булычевых на большие праздники готовит угощения для туристов. Фото: Мария Шишкина

Во дворе музея тоже есть на что посмотреть. Настоящий дом-мазанка с русской дровяной печкой, колодец-журавль, который в наше время не часто увидишь, и жернов для мельницы, возраст которого более двухсот лет. Тут и дворовая печь, в которой семья Булычевых на большие праздники готовит различные блюда для туристов.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Тут тебе и колодец-журавль, и настоящая мельница, и блюда из русской печи! Фото: Мария Шишкина

Мария Шишкина, краевед, профессиональный историк:

- За редким исключением все предметы в музее — живые вещи со своей историей. Рушники, утюги, книги, иконы — все это когда-то использовалось в конкретных семьях. При этом есть предметы и более поздних эпох, такие как гармошки и вещи советского быта, ну и куда же без бюста Ленину. Здесь нет привычных табличек с подписями и ограждений, бери и трогай. Вам дадут послушать старую пластинку или покажут на практике как работает ткацкий станок. При этом многие вещи до боли знакомые, неразделимые в восприятии с моими бабушками: как прялка или самодельные половики. И именно это место я назову первым, когда у меня спросят что можно посетить в Орловской области.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Музей находится в поселке Артель-Труд Дмитровского района. Путь из центра Орла на машине составит 110 километров. Можно поехать как через город Дмитровск, так и через Железногорск Курской области. Альтернативный вариант, на автобусе до Железногорска, а потом на такси до музея.

Записаться на экскурсию лучше заранее, позвонив по номеру: 8-960-673-16-36.

Кстати, в километре от музея расположен монастырь Ксении Петербургской, который возвышается на высоком берегу Долбенкинского пруда. А также храм Воскресения Словущего. Не забудьте и их посмотреть!