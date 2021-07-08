Судьбоносная встреча: в день семьи историей любви в духе кино поделились полицейские из Орла

В день семьи полицейские из Орла поделились историей любви, начинавшейся в духе фильма "Служебный роман"

День семьи, любви и верности отмечается 8 июля. И традиционно в этот праздник «КП-Орел» рассказывает истории самых разных семей. Одни из наших героев – полицейские. История знакомства, любви и создания брака Андрея и Елены Храмовских очень похожа на любимый всеми фильм Эльдара Рязанова «Служебный роман».

«КАК ДОКУМЕНТЫ НЕ ГОТОВЫ?»

В советской киноленте робкий, но целеустремленный сотрудник организации всячески пытается найти подход к строгой и твердой начальнице. В жизни у орловских полицейских все вышло наоборот. Андрей Храмовский приехал с проверкой, в уже далеком 2009 году, в Урицкий отдел полиции, где работала Елена. Это был конец дня, мужчина уже устал и был измотан и нетерпелив. А тут Елена. Да, обаятельная и мягкая, но все же…не сделавшая копии нужных документов.

- Где копии этих документов? – требовательно вопрошал Андрей Елену.

- Сейчас сделаю, - с готовностью отвечала она.

- Как, они еще не готовы? Знали же, что и к вам приедут!

Но суровый проверяющий не мог не отметить красивую и женственную сотрудницу. Проверка прошла, а полицейский все вспоминал Елену. Упускать шанс было нельзя. Это была судьбоносная встреча.

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН

Спустя какое-то время полицейские стали встречаться, романтические отношения получили свое логическое продолжение - пара поженилась. В этому году Храмовские отпразднуют уже 12 лет брака, шелковую свадьбу.

- За это время изменилось многое. В том числе я перевелась на службу в Орел, сейчас работаю заместителем главного бухгалтера городского УМВД. А Андрей служит в региональном УМВД. А, главное, у нас родился и подрастает сын Никита, - рассказала «КП» Елена Храмовская.

Храмовский-младший родителями гордится и любит примерить форму. Парню только 10 лет, но он уже мечтает о погонах: хочет стать полицейским или военным.

Несмотря на то, что Андрей Храмовский – полковник, а его жена пока еще только старший лейтенант, на личные взаимоотношения разница в званиях не влияет. С первых дней совместной жизни супруги все проблемы решают сообща, советуясь друг с другом. И на вопрос «Кто в доме хозяин?» не сговариваясь отвечают: мы вместе.