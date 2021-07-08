Свадьба после второй встречи: расстояние не помешало Валентину и Ольге Ярош из Орла создать семью, где все майоры

Валентина и Ольга Ярош воспитали двух сыновей и радуются уже четырем внукам. ФОТО: пресс-служба УФСИН по Орловской области Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Как часто случается, что люди находят свою вторую половинку на работе. Однако бывает и наоборот. Сначала люди находят друг друга, а потом вместе идут рука об руку в профессии.

С Ольгой и Валентином Ярош все так и произошло. Могли ли они предположить, что, встретившись однажды, больше не смогут жить друг без друга и в будущем станут основателями целой династии в орловском УФСИН? А начиналось все с обычной поездки в поезде.

ЮНАЯ ПРОВОДНИЦА И КУРСАНТ

Валентина и Ольгу свела вместе случайная встреча в поезде. ФОТО: пресс-служба УФСИН по Орловской области

Будучи еще совсем юной девушкой из деревни Кошелево Урицкого района Ольга после окончания школы грезила о получении высшего образования. И, поработав около полгода транспортным рабочим Волжского спецуправления, она решилась и отправилась поступать в политех.

- Мой выбор пал на Тольяттинский политехнический институт. В своих силах я была уверена, в институт поступила легко, и так же легко продолжала свою учебу, - рассказывает Ольга Александровна.

Во время обучения в Тольяттинском политехе девушка пополнила ряды стройотрядовцев и это, пожалуй, стало судьбоносным событием в ее жизни.

- Нас тогда отправили работать проводниками на железную дорогу. Я тогда недоумевала, почему именно туда, а не сельхозработы. Но потом это позволило начать свою трудовую деятельность со знакомства с различными людьми, их судьбами, характерами. А главное, встретить Валентина, - признается Ольга Ярош.

Однажды в вагон, в котором она работала, загрузились ехавшие с каникул на учебу курсанты Самаркандского военного училища. Среди них был и молодой статный Валентин. Он девушке сразу приглянулся.

- Я на Олю тоже сразу обратил внимание. Мы разговорились, но вскоре пришлось расстаться. Только адресами успели обменяться, - вспоминает Валентин Иванович.

Статный курсант вышел на нужной ему станции, а юная проводница отправилась дальше в путь. Так и могла бы закончиться эта история, только любовь оказалась сильнее расстояния.

НА ВТОРОМ СВИДАНИИ РЕШИЛИ ИГРАТЬ СВАДЬБУ

Между влюбленными началась бурная переписка. С помощью писем они узнавали друг друга, делились впечатлениями о жизни, увлечениями, переживаниями. Пара настолько прониклась чувствами друг к другу, что уже не сомневалась, что они созданы друг для друга.

Прошло время и вот Ольга и Валентин встретились во второй раз. Расставаться больше не было сил ни на мгновение. Тогда решили: «свадьба».

- Мы подали заявление и лишь после этого сообщили о предстоящем событии нашим родителям. Для них это известие стало большим сюрпризом, - признается Ольга Александровна.

Свадьбу сыграли на родине Валентина – Украине. Ольге предстояла жизнь супруги военного, но частые переезды ее не пугали. За мужем она следовала неотступно.

САМАРКАНД-ГДР-ЧИТА-ОРЕЛ

Семье с детьми предстояло пожить и в Самарканде, и в ГДР, и в Чите. ФОТО: пресс-служба УФСИН по Орловской области Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сначала после окончания военного училища молодая семья отправилась в Самарканд, куда направила нести службу Валентина. Ольга устроилась на работу в Самаркандский опытный завод, а через какое-то время порадовала любимого супруга рождением первенца, сына Владимира.

Но недолго вила семья уютное гнездышко, вскоре Валентина отправили случить в ГДР. Ольга с грудным ребенкам на руках последовала за ним. После ГДР их ждала далекая Чита.

Немало прошло времени, пока семья не вернулась на родину Ольги – на Орловщину в Урицкий район.

- Приехав в поселок Нарышкино, я трудоустроился в исправительную колонию №5 на должность начальника энерго-механического отдела, благо полученная специальность в военном училище позволяла, - рассказывает Валентин Иванович.

Ольга первое время, после возращения в родные края, работала инженером Нарышкинского завода полупроводниковых приборов, а затем вслед за мужем пошла служить в колонию.

- Сначала работала инженером организации труда и заработанной платы учреждения. Затем новая должность - инспектор отдела кадров и работы с личным составом. Вышла на пенсию в звании майор внутренней службы, - говорит Ольга Александровна.

Валентин Ярош вышел на пенсию, дослужившись в должности начальника энерго-механического отдела до звания майор внутренней службы. Сейчас возглавляет профессиональное училище при исправительном учреждении.

ЧЕТЫРЕ МАЙОРА В СЕМЬЕ

Многое уже пройдено вместе, а Валентин и Ольга по-прежнему души друг в друге не чают, дополняют друг друга во всем.

- Мы с мужем совсем разные: я серьезная, сдержанная, а Валентин веселый, энергичный. Я люблю фотографировать, а он заниматься техникой. Но это не мешает нам приходить к единому мнению в решении семейных вопросов, в воспитании уже не детей, а четверых внуков, - признается Ольга Ярош.

Сыновья Валентина и Ольги - Александр и Владимир Ярош пошли по стопам своих родителей. Сначала окончили Воронежского института ФСИН России, а потом устроились на службу в исправительную колонию №5 поселка Нарышкино.

Владимир несет службу в должности дежурного помощника начальника колонии дежурный части отдела безопасности, а младший, Александр - главный инженер центра трудовой адаптации.

Оба майоры внутренней службы. Вот так в одной семье четыре майора внутренней службы. Вот такая она династия семьи Ярош, образовавшаяся из случайной встречи в поезде.