После сильного ливня в Орле затопило несколько новостроек на улице Кузнецова

Дом №30 по улице Кузнецова затопило с 16 по 5 этажи Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Минувшие выходные, 26 и 27 июня, в Орле обернулись множеством коммунальных проблем. Сильнейший ливень с порывами ветра оборвал провода, повалил столбы и деревья, а жители некоторых домов столкнулись с настоящим потопом. Причем, коснулась проблема не только стареньких многоэтажек, но и свежих новостроек.

Вода залила не только квартиры, но и лестничные клетки Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В частности, затопило жильцов трех многоквартирных домов в жилом комплексе «Московский парк» на улице Кузнецова (Северный район). Видео и фотографии с потопа быстро разошлись по соцсетям. Люди до сих пор в панике и боятся повторения разгула стихии.

В редакцию «Комсомольской правды-Орел» обратились жильцы дома №30 по Кузнецова. Они рассказали о том, как дома, сданные в эксплуатацию в декабре 2020 года встретили первый сильный ливень.

Жители боятся повторения потопа Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Наш дом затопило с 16 по 5 этажи. Вода шла потоком, заливалась в розетки. Произошло замыкание, все искрилось. Мы все очень испугались, что кого-то из нас или наших детей ударит током. Обращались в аварийку, аварийка не приехала. Наши мужчины сами отключали в доме электричество, - рассказала жительница новостройки на Кузнецова Маргарита.

На борьбу с потоками воды каждый бросал все, что только возможно. В ход шли не только тряпки с ведрами, но и запасы одежды. Особенно сильно досталось владельцам угловых квартир на верхних этажах. Здесь вода шла едва ли не по всей площади.

- У людей вздулись полы, отсырели обои, испорчена мебель. Застройщик обещал нам компенсировать ущерб, но сейчас мы боимся повторения ливней и того, что все вновь потечет. Ведь нам так и не объяснили причину, почему в новом доме затопило 11 этажей, - поделилась орловчанка.

По словам Маргариты, после потопа к ним приехали инженеры компании-застройщика, устроили поквартирный обход, но причин инцидента так не раскрыли. Копии составленных актов о затоплении жильцам предоставлено не было.

У людей вздулись полы, отсырели обои, испорчена мебель Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Мы спрашиваем, в чем дело, а нам в ответ: «все с домом в порядке и с крышей, и со швами». Конечно, проверили, когда все уже просохло. А мы просто хотим от застройщика, чтобы такого больше не повторялось, - говорит девушка.

Сейчас жильцы затопленных домов готовят коллективное обращение не только в Жилищную инспекцию и официальную претензию «Орелстрою», но и Президенту РФ. Хотят попросить разобраться в ситуации главу государства, ведь в новые квартиры люди въехали только несколько месяцев назад.

Редакция «КП-Орел» запросила официальный комментарий по сложившейся ситуации у застройщика.