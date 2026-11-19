Фото: Aleksandr Chikin/Копирайт фото: ГК «Росатом»

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев оценил потребность российских проектов корпорации в молодых специалистах в десятки тысяч человек. Свою оценку он привел журналистам в Минске, отдельно указав на ежегодную потребность зарубежных проектов.

«Нам нужны десятки тысяч людей в Российской Федерации», – сказал Алексей Лихачев. Говоря о странах, которые становятся партнерами госкорпорации он оценил потребность в тех, кто будет развивать там атомные технологии в ближайшие десятилетия, в миллионы человек.

Потребность в кадрах, которую обозначил Лихачев, делает значимыми позиции госкорпорации среди работодателей. Forbes в пятый раз подряд отнес корпорацию к платиновой категории – высшей в рейтинге 2026 года. При составлении списка учитываются три направления ESG: экологические показатели, работа с сотрудниками и обществом, корпоративное управление. Число участников рейтинга выросло с 205 годом ранее до 222 в выпуске 2026 года.

РБК в третий раз подряд включил госкорпорацию в первую группу своего рейтинга работодателей. В ней находятся компании с наивысшими баллами. Критерии затрагивают условия труда и мнение самих сотрудников, эффективность бизнеса и инновации, социальную ответственность и деловую репутацию. По данным рейтинга 2026 года, его 361 участник в совокупности обеспечивает рабочими местами более 5 млн человек.

Привлечение кадров связано и с городами присутствия корпорации. Устойчивое развитие 31 «атомного» города входит в стратегию госкорпорации. Она стремится создавать там высокотехнологичную, безопасную и гостеприимную среду для жизни и работы.