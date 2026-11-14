Орловцы подозреваются в вымогательстве выплат у участников СВО

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Орловской области возбуждены уголовные дела в отношении троих жителей Шаблыкинского района. В зависимости от роли каждого они подозреваются в незаконном лишении свободы, вымогательстве и мошенничестве. Дела возбуждены на основании материалов, предоставленных сотрудниками УМВД и УФСБ России по Орловской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

Известно, в июле 2025 года орловцы разработали схему хищения выплат, полагающихся участникам специальной военной операции. Они подыскали в Шаблыкинском районе местного жителя, которому стали угрожать насилием и требовать доступ к его банковским картам и счетам.

Оперативное видео СУ СК России по Орловской области - задержание троих жителей Шаблыкинского района

– После заключения мужчиной контракта на прохождение военной службы, используя его банковский счет, фигуранты присвоили начисленные ему единовременные выплаты в размере более 1,2 миллиона рублей, – раскрыл детали преступления старший помощник руководителя СУ СК по Орловской области Александр Коргин.

Однако, это был не единственный случай вымогательства со стороны сообщников. Так, в орловском Следственном управлении СК также сообщили, что в августе 2025 года шаблыкинцы при аналогичных обстоятельствах угрожали другой жертве насилием и огнестрельным оружием. Они требовали не менее двух миллионов рублей. Потерпевшему мужчине тогда удалось скрыться. В сентябре того же года они незаконно удерживали местного жителя в домовладении до момента его освобождения сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, один из подозреваемых обманом завладел деньгами знакомого военнослужащего, получив от него свыше 238 тысяч рублей.

В настоящее время при силовой поддержке сотрудников Росгвардии подозреваемые задержаны. По местам их жительства проведены обыски, изъято оружие, боеприпасы и иные вещественные доказательства, устанавливаются все обстоятельства преступлений.