Лихачев обсудил в Минске проект третьего блока Белорусской АЭС

Фото: nikita greidin/Копирайт фото: АО «Аккую Нуклеар»

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев 11 ноября обсудил с Александром Турчиным проект третьего энергоблока Белорусской АЭС. Встреча с премьер-министром Беларуси состоялась в Минске.

«Сегодня обсудили технический облик третьего блока, его финансово-экономическую и организационную модели. Наверное, еще не пришло время, чтобы делать объявления о финальных результатах, но мы к ним крайне близки», – заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

На переговорах затронули и сотрудничество за пределами атомной энергетики. Госкорпорация открыла свой первый зарубежный центр аддитивных технологий в Минске в сентябре 2025 года. Заказчики уже получили десятки российско-белорусских 3D-принтеров, уточнил Алексей Лихачев.

Окончательное решение по проекту примут главы России и Беларуси. Для них сейчас готовят материалы. Госкорпорация намерена доработать техническое решение, чтобы повысить эффективность и стабильность работы блока и сделать стоимость электроэнергии более привлекательной. Стороны хотят увеличить участие белорусских партнеров в проработке технической и финансово-экономической частей проекта.

Станция начала выдавать электричество в сеть в ноябре 2020 года, когда подключили ее первый энергоблок. Теперь два блока с реакторами ВВЭР-1200 дают около 40% электроэнергии, которую потребляет Беларусь.

Для белорусских большегрузов стороны договорились поставлять накопители энергии. Еще один совместный проект на стадии обсуждения – центр ядерной медицины в Беларуси. В кластере хотят использовать ядерные технологии, в том числе в онкологии, кардиологии и неврологии.